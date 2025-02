Virtuix, desenvolvedor Omni umEle disse que expandiu toda a sua biblioteca corporal para 55 títulos.

A lista agora inclui o remake do Arizona Sunshine, o Arizona Sunshine 2, em Radius e seis outros títulos que foram adicionados à crescente biblioteca de jogos que vêm à Omni One Store. Eu usei o sistema e você pode ter uma idéia de como ele é em nossa revisão.

Com esses novos acessórios, a Omni One ainda oferece uma experiência única de jogos de realidade virtual e fitness, consolidando ainda mais a posição de alguém como líder em jogo ativo. Ela é especialista nos jogos que fazem você correr e suar no jardim de Austin no Texas sediado no Texas Virtuix.

Com mais de 1.000 sistemas, o Omni One oferece uma experiência verdadeiramente imersa e ativa, permitindo que os jogadores passem, corriam, cortem, ajoelhem, pularem, pularem e até recuaram nos mundos virtuais.

A programação contém novos jogos como Thief Simulator VR, Everseng Invasion, Total Basketball e Motion Soccer.

Enviado para omna.

“Estamos empolgados em continuar a espalhar a Omni One Experience para a nossa comunidade com alguns novos títulos incríveis, incluindo o tão aguardado remake do Arizona Sunshine, Arizona Sunshine 2 e vários jogos esportivos”, disse Jan Goetgeluk, CEO da Virtuix, em comunicado. “A emoção sobre a Omni foi enorme e, com esses novos acessórios, damos aos nossos jogadores uma variedade ainda mais de experiências para permanecer ativa e apropriada enquanto jogam videogames”.

“Estamos extremamente empolgados em cooperar com o Virtuix ao trazer o remake do Arizona Sunshine e o Arizona Sunshine 2 no Omni One”, disse Richard Stillilaar, diretor executivo de jogos de vertigo, desenvolvedores e editores da série Arizona Sunshine, em comunicado. “A capacidade das mudanças físicas no mundo do Sol Arizona realmente eleva a experiência a outro nível”.

O Omni One é um sistema completo, contendo a One Sondmill, um fone de ouvido Enterprise Pico 4 personalizado e uma loja de jogos com mais de 55 títulos otimizados para uma plataforma. O sistema também é compatível com o SteamVR, oferecendo uma integração barulhenta do PC VR para aqueles que desejam expandir sua biblioteca.