Onde a resistência dos apartamentos é o mais rápido

Ao avaliar o momento do preço da casa, é importante monitorar as listas ativas e os meses de oferta. Se as listas ativas começarem a aumentar rapidamente, pois as casas permanecerem no mercado por um longo tempo, poderá indicar uma potencial fraqueza futura do preço. Por outro lado, a rápida queda de listas ativas pode sugerir um mercado de aquecimento.

Os censos nacionais ativos estão aumentando (em comparação com 24,6% entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025). Isso indica que os compradores de casas adquiriram alguma influência em muitas partes do país no ano passado, com alguns Os mercados ainda parecem tão equilibrados ou de mercados de clientes na Terra.

No entanto, em nível nacional, ainda estamos abaixo do nível de ações ativas antes da pandemia (25,3% abaixo de janeiro de 2019), e alguns dos mercados de revenda ainda permanecem próximos, mas esse não é mais o caso em muitos bolsos do cinturão solar e Mountain West.

Veja como o inventário total de janeiro/listas ativas (de acordo com o Realtor.com) se compara aos níveis históricos recentes:

Janeiro 2017: 1.154.120

Janeiro 2018: 1.043.951

Janeiro 2019: 1.110.636

Janeiro 2020: 951.675

Janeiro 2021: 531.775

Janeiro 2022: 376.970

Janeiro 2023: 616.865

Janeiro 2024: 665.569

Janeiro 2025: 829.376

Para revisar a versão interativa do mapa abaixo.

A Flórida está entre os países com os maiores saltos de estoque. Como o Resiclub está bem documentado: na Flórida, O maior inventário aumenta inicialmente nos últimos dois anos está concentrado em partes do sudoeste da Flórida. Em particular, em mercados como Cape Coral, Punta Gorda e Fort Myers, que o furacão Ian teve dificuldade em atingir em setembro de 2022. Essa combinação de aumento da oferta de espaços de habitação para casas de venda que foram vendidas para venda com demandas extenuantes-resultado de preços pontiagudos de casas, taxas de hipoteca pontiagudas, prêmios de seguro maiores e HOAS mais altosTraduzido em um mercado suavizando na maior parte do sudoeste da Flórida.

No entanto, o aumento dos suprimentos na Flórida agora está se espalhando muito além do sudoeste da Flórida. Mercados como Jacksonville e Orlando também estão acima do nível da pandemia, assim como muitos bolsos costeiros ao longo da Flórida do Oceano Atlântico.

Uma das razões é que Mercado de apartamentos da Flórida lida com S. Uma vez que eles sofreram os efeitos da regulamentação após o colapso para navegar no apartamento 2021. Isso é composto desacelerando a migração com o trabalho em casa na Flórida e choques significativos de segurança em casa.

Para revisar a versão interativa do mapa abaixo.

Em dezembro de 2024, nove países retornaram acima do nível pandêmico: Arizona, Colorado, Flórida, Idaho, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah e Washington.

Em janeiro de 2025. Apenas três países estão acima do nível de pandemia: Colorado, Flórida e Texas.

Mas a razão pela qual o personagem diminuiu não interrompeu o crescimento do estoque (após a sazonalidade da sazonalidade) parou. Em vez disso, isso é uma conseqüência do efeito do denominador – porque reduziu seus suprimentos em 2019, janeiro de 2019, ele teve um denominador comparável mais alto, enquanto em dezembro de 2019 ele tinha um menor.

Por que os mercados solares e os mercados ocidentais da montanha retornam ao nível antes da pandemia de ações de muitos mercados no meio do oeste e do nordeste?

Um dos fatores é que alguns bolsões do cinturão ensolarado e do oeste da montanha experimentaram um crescimento ainda maior dos preços das casas durante uma moradia pandemia, o que aumentou os custos demais fora das receitas locais. Após a migração dos pandemies desacelerar e os passos ficaram impressionados, ela se tornou um problema em lugares como Colorado Springs e Austin.

Ao contrário de muitos apartamentos do Sunshine, muitos mercados nordeste e meio -oeste têm um nível mais baixo de casas. À medida que o novo suprimento se torna disponível nos mercados do sudoeste e do sudeste, e os construtores usam ajustes de acessibilidade como a compra para a mudança, criaram um efeito de resfriamento no mercado de revenda. O nordeste e o oeste do oeste não têm o mesmo nível de novo suprimento; portanto, as casas de revenda/existência são o único jogo na cidade.

Ótima foto: Nos últimos anos, notamos suavizar em muitos mercados de apartamentos como acessibilidade tensa acessível, o fervor no mercado que é insustentável estava quente durante o florescimento pandêmico. Enquanto Os preços das casas caem em algumas áreas ao redor das baíasA maioria dos mercados imobiliários regionais ainda vê positivos Crescimento do preço da casa em comparação com o ano. A grande questão que avança é se os estoques ativos e os meses de oferta continuarão a crescer e fará com que mais mercados de mercado vivos sejam deteriorados no preço de outono.

De um modo geral, os mercados imobiliários locais onde as ações ativas retornaram ao nível antes da pandemia experimentaram um crescimento mais suave do preço da casa (ou uma queda direta no preço) nos últimos três anos. Por outro lado, os mercados imobiliários locais, onde as ações ativas permanecem muito abaixo do nível de pandemia, em geral, sofreram um crescimento mais forte dos preços das casas nos últimos três anos.

