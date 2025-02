Onde está meu reembolso de imposto? Esta ferramenta do IRS da Internet mostra o status de um reembolso

Onde está meu reembolso de imposto? Esta ferramenta do IRS da Internet...

A temporada de impostos aos 2025 anos está em pleno andamento, e a questão número um que a maioria das pessoas tem em mente após o reembolso é: “Onde está minha declaração de imposto?” Felizmente, o Internal Revenue Service (IRS) oferece uma ferramenta rápida e simples da Internet para ajudá -lo a verificar seu status de declaração de imposto. Aqui está o que você precisa saber sobre a ferramenta e quanto tempo pode levar para obter um reembolso.

Verifique o status da sua declaração de imposto com o IRS ‘Onde está meu retorno?’ ferramentas

Se você está preocupado onde está seu retorno, há boas notícias: você pode verificar o status dele em apenas alguns segundos usando “onde está meu retorno?” Ferramenta da IRSA.

Verificar o status de retorno em dinheiro é bastante simples. Aqui está como:

Vá para o IRS -OV “Onde está meu retorno?” ferramenta on www.irs.gov/wheres-my-refund. Clique no botão “Reembolso em dinheiro”. Digite seu número de Seguro Social na página de status de retorno. Em seguida, selecione o ano fiscal sobre o qual você pergunta. Agora selecione o status de um aplicativo de ano fiscal que você selecionou na etapa superior. Por fim, insira o valor exato do retorno do dólar inteiro que você espera. Clique no botão “Enviar”.

O IRS diz que a ferramenta mostrará um dos três resultados:

“Retorno gravado” Portanto, a agência recebeu sua declaração de impostos e ainda a está processando.

Portanto, a agência recebeu sua declaração de impostos e ainda a está processando. “Reembolso autorizado” significa que seu reembolso foi aprovado. Você também verá a data para a qual o IRS espera traí -lo.

significa que seu reembolso foi aprovado. Você também verá a data para a qual o IRS espera traí -lo. “Back Of Job” Significa que o IRS já emitiu seu reembolso.

Quanto tempo até eu receber um reembolso do IRS?

Depois de receber a notícia de que o IRS emitiu um reembolso de imposto, a próxima pergunta que a maioria das pessoas deseja responder é: “Quando terei um reembolso de imposto?”

De acordo com A empresa tributária de Jackson Hewitt, dependente do imposto tributário de Mark Steber, depende do método que seu retorno é enviado.

Se o seu reembolso for entregue a um depósito direto na sua conta bancária, você deve recebê -lo em sua conta entre 2 e 5 dias úteis após o pagamento do Tesouro.

Se o seu reembolso for entregue usando a verificação em papel, ele deverá ser entregue no endereço para o cheque em cerca de 5 a 7 dias úteis.

Mas, como ressalta Stefer de Jackson Hewitt, o IRS ainda não pode enviar legalmente pagamentos para algum reembolso. Isso se deve às leis de 2015 conhecidas como lei sobre a proteção dos americanos contra o aumento de impostos (caminho). A lei estipula que, se o contribuinte que enviar a solicitação alega que o imposto sobre o imposto de renda (EITC) ou o empréstimo tributário adicional para crianças (ACTC) foi obtido, o IRS deve reembolsar um reembolso até 14 de fevereiro. O adiamento foi projetado para descobrir e revelar o IRS para descobrir o IRS para descobrir, descobrir e descobrir o IRS e descobrir o IRS e o IRS para impedir a declaração de impostos da fraude.

Portanto, mesmo se você tiver apresentado um reembolso no primeiro dia desta temporada de impostos, se você solicitou algum desses empréstimos, seu reembolso ainda não será enviado. Para essas pessoas, o IRS ele diz É “onde está meu retorno?” “Tool” deve mostrar o status atualizado até 22 de fevereiro. “

A agência explica ainda que “espera que a maior parte do reembolso do EITC/ACTC esteja disponível nas contas dos contribuintes ou cartões de débito até 3 de março, se eles selecionaram um depósito direto e nenhum outro problema com sua declaração de imposto”.

