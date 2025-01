Openai anuncia um bate -papo mais seguro para os trabalhadores do governo, a administração de Trump

Openai na terça -feira anunciado Um novo sistema de chatgpt para trabalhadores do governo dos EUA chamando mais seguro do que uma oferta da empresa.

O GOV do ChatGPT permitirá que as agências governamentais paguem dados não -públicos e sensíveis na plataforma enquanto trabalham em seus próprios ambientes de hospedagem. O OpenII disse que a auto-hospedagem permite que as agências gerenciem suas próprias demandas de segurança, privacidade e conformidade.

Não está claro quando o GOV do ChatGPT estará disponível para clientes do governo. Ainda assim, alguns trabalhadores do governo já estão usando o ChatGPT hoje. Desde o início de 2024, mais de 90.000 usuários enviaram mais de 18 milhões de mensagens para ChatGPT em mais de 3.500 agências para apoiar seu trabalho, informou a empresa.

“Habilitando nossos produtos disponíveis para o governo dos EUA, queremos garantir que a IA sirva ao interesse nacional e ao bem público, alinhado aos valores democráticos, ao mesmo tempo que capacitando os criadores de políticas para integrar com responsabilidade essas oportunidades para fornecer melhores serviços aos EUA pessoas “, escreveu Openii em comunicado público.

O anúncio do GAV ChatGPT está chegando à nova administração do presidente Donald Trump por uma semana. O líder do Openai, Sam Altman, participou da inauguração de Trump na semana passada em Washington, DC, juntamente com vários outros líderes das principais tecnologias. Os dois alegadamente Eles falaram da importância de desenvolver inteligência artificial no American Altman, que doou ao fundo de inauguração de Trump, também expressou admiração pelo presidente.

“Não concordarei com ele em tudo, mas acho que ele será incrível para o país de várias maneiras!” ele escreveu em x Quarta -feira passada.

