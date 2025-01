Openai vê uma desvantagem de ‘uso honesto’ agora que a Deepseek pode ter usado os dados do OpenAi

Bem, ok, veja quem de repente quer uma palavra com um xerife no belo uso da paisagem ocidental selvagem da inteligência artificial.

Como Relatórios da BloombergA Microsoft e sua empresa parceira OpenAI exploram a startup chinesa White-Hot, Deepsek, depois que os pesquisadores de segurança da Microsoft teriam descoberto pessoas associadas a Deepsek, extraindo grandes quantidades de dados por meio de empresas de API no outono passado. Caso contrário, a Casa Branca de Ai Czar David Sacks Fox News disse Na terça -feira, há “evidências significativas” que “destilam profundamente” o conhecimento do modelo de IA do Openi.

Essas alegações estão alinhadas com outros aspectos suspeitos da nova IA. Por exemplo, quando um Uma empresa rápida No início desta semana, o editor levou Deepsek em um passeio de teste, Chatbot insistiu que ele havia sido feito pela Microsoft.

Talvez a empresa chinesa – que construiu seu novo modelo em alguns meses com pequenas forças de financiamento e computação – abusaram da lei usando um produto OpenAI para o desenvolvimento de sua tecnologia. Ou talvez realmente tenha agido completamente na área cinzenta legal. De qualquer forma, é irônico que uma empresa cujo modelo de negócios inteiro tenha sido baseado na remodelação dos materiais de direitos autorais que agora chorasse por causa de outra empresa que desviou seu material.

Desde que o ChatGPT OpenGPT normalizou a AI generativa 2022, os criadores o acusaram de basicamente uma máquina de plágio. Grandes modelos de idiomas (LLMS) como o ChatGPT exigem uma informação imensa sobre o mundo para o treinamento. Essa informação é frequentemente derivada dos direitos autorais dos criativos humanos, muitos dos quais não registraram seu material usado para esse fim.

Às vezes, o material é obtido e conectado a; A segunda vez, não. Mas o uso direto do material protegido por direitos autorais é apenas a IA padrão. E Relatório de fevereiro de 2024. Do detector de plagierismo, os copileaks descobriram que 60% da saída de chatt contém alguma forma de plágio.

Ações judiciais, litígios e áreas cinzas legais

Deveria surpreender que todo esse plágio tenha sido realizado pela Microsoft e Openai emaranhado em litígios sem falhas nos últimos dois anos.

As empresas enfrentaram empresas para aulas de um grupo de autores não financeiros que lideraram Julian Sancton e ações judiciais da classe de romancistas como Jonathan Franzen e Jodi Picoult. O comediante Sarah Silverman, que também é o autor, saltou para outro desses processos, acusando não apenas a abertura, mas também o alvo de usar o trabalho protegido por direitos autorais “sem consentimento, sem empréstimo e sem compensação”.

E enquanto publicações como Wall Street Journal,,, Voxe o Atlântico Eles entraram se você não for, parceria de Jod-Jod-‘eM para lidar com a Microsoft e Openi, New York Times Processou as duas empresas Por suposta violação de direitos autorais em dezembro de 2023.

A partir de agora, a maioria desses casos ainda duram e Regras para uso justo no treinamento de LLM permanecem no decorrer de. O que ilumina à luz das acusações de Opense contra Deepsek é como o Openii defendeu seu uso de material de direitos autorais.

Durante argumentos de julgamento No início deste mês, no caso da empresa NYT, o Openii afirmou (Como sempre) que sua saída é coberta Doutrina do uso justoque permite que o uso de material protegido por direitos autorais crie algo novo, até que compete com seu trabalho original. Open -outros advogados caracterizam o chatgpt como na verdade não mantendo Material protegido por direitos autorais, mas confia apenas nas consequências dos materiais que passam por seus modelos durante o processo de treinamento.

De acordo com o de Digiday Relatórios de escutaO advogado do Openii afirmou: “Se eu lhe disser”, ontem parecia que todo o meu problema era assim. . . , ‘Todos nós pensaremos’ longe ‘porque estamos muitas vezes expostas a esse texto “, aludindo a Textos “ontem” de Beatles. “Isso não significa que você tem uma cópia dessa música em algum lugar do cérebro”.

(Deve -se notar aqui que o ex -Beatle Paul McCartney também é estava bem alto em suas críticas sobre a IA -e desviar a obra e a criatividade dos artistas humanos.)

De acordo com a própria lógica do Openai, talvez Deepseek simplesmente tenha permitido a saída do concorrente americano fluir através de seu modelo durante o processo de treinamento. Não sabemos neste momento. (A Microsoft se recusou a comentar o que supostamente estava no relatório da Bloomberg. Uma empresa rápida Também alcançou o Openi -Ai atualizará este post conforme necessário.)

Durante anos, autores, jornalistas, artistas e todos os tipos de criadores gritando no topo de seus pulmões, em uma quadra externa, que as plataformas de IA devem encontrar uma abordagem ética em sua missão ou abandoná -la completamente. Agora que toda a indústria da IA ​​americana sente um sucesso em um suprimento de US $ 1 trilhão porque sua pequena startup supostamente provou sua própria cura, não é de admirar responder sobre Mídia social Há era e Schadersenreude Bonanz.

Ele vive na doutrina do uso honesto, morre da doutrina do uso justo.

