OpeniE inicia uma pesquisa no cross-country para construir um site do Stargate Data Center Center

O Openi está limpando os EUA para obter os locais da Web para a construção de um enorme data centers para os centros de energia para alimentar sua tecnologia de inteligência artificial, expandindo -se fora do local líder no Texas e assistindo a 16 países para acelerar o projeto Stargate defendido pelo presidente Donald Trump.

O fabricante da ChatGPTA fez um pedido de propostas de terra, eletricidade, engenheiros e arquitetos e começou a visitar locais em Oregon, Pensilvânia e Wisconsin nesta semana.

Trump anunciou Stargate, um investimento compartilhado recém -formado entre o Openi, Oracle -A Softbank, logo após retornar à Casa Branca no mês passado.

A parceria disse que estava investindo US $ 100 bilhões no final de US $ 500 bilhões-a construção de dados altos e a produção de energia necessária para desenvolver ainda mais a IA. Trump chamou o projeto de “ecoando com uma declaração de confiança no potencial da América”, sob seu novo governo, embora o primeiro projeto esteja em Abilene no Texas por meses em construção.

Elon Musk, consultor de Trump e rival feroz do Openi, que está na luta legal com a empresa e seu diretor executivo Sam Altman, questionou publicamente o valor dos investimentos da Stargate.

Após o anúncio de Trump, vários países abordaram a abertura da saudação de data centers adicionais, disse Chris Lehan, vice -presidente de assuntos globais do Openi, repórteres na quinta -feira.

O pedido da empresa de propostas exige sites com “próximo à infraestrutura necessária, incluindo energia e água”.

A IA usa enormes quantidades de energia, grande parte das quais vem do combustível dos combustíveis fósseis, o que causa mudanças climáticas. Os data centers também geralmente atraem grandes quantidades de água de resfriamento. Alguns gigantes tecnológicos começaram a financiar a energia nuclear para se envolver em seus data centers.

A proposta do OpenAI não menciona a prioridade das prioridades de energia renovável, como energia eólica ou solar para os centros de energia. Mas ele diz que os provedores de eletricidade devem ter um plano de gerenciamento de carbono e uso da água.

“Existem algumas páginas que analisamos onde queremos ajudar a fazer parte do processo que traz nova energia para esse local, seja de uma nova implementação de gás ou de outra forma”, disse Keith Heyde, que dirige a estratégia de infraestrutura do Openi.

O primeiro projeto do Texas está na região de Abilene, o prefeito de Weldon Hurt descreveu a Associated Press rica em várias fontes de energia, incluindo vento, solar e gás. Também é descrito por uma empresa que iniciou a construção do data center de IA em junho – os mesmos dois “edifícios grandes e bonitos” que Altman mostrou em um vídeo recente de drones publicado nas redes sociais.

O diretor executivo da Crusoe, Chase Lochmiller, disse que o parque eólico é central em um projeto que sua empresa constrói, embora ele tenha um gerador de gás para obter energia sobressalente.

“Tentamos construir data centers em lugares onde podemos abordar recursos energéticos baratos, limpos e abundantes”, disse Lochmiller. “O oeste do Texas realmente se adapta ao molde onde é um dos lugares mais consistentes e ensolarados dos Estados Unidos”.

Lochmiller disse que espera que o governo de Trump, apesar da oposição ao presidente dos parques eólicos, seja pragmático em apoiar os data centers com o vento, quando é “na verdade a maneira mais barata de acessar energia”.

Os data centers gastaram cerca de 4,4% de toda a eletricidade dos EUA em 2023 e deverão aumentar para 6,7% a 12% da eletricidade total nos Estados Unidos até 2028, de acordo com o Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley.

Outros países em que o Openai estão procurando ativamente incluem Arizona, Califórnia, Flórida, Louisiana, Maryland, Nevada, Nova York, Ohio, Utah, Virgínia, Washington e Virgínia Ocidental. Heyde disse que a empresa planeja apenas construir “algo entre cinco e 10” campus, dependendo de quanto cada um é.

O OpenAI confiou anteriormente com o parceiro de negócios da Microsoft para suas necessidades de computador. No entanto, duas empresas mudaram recentemente sua parceria para permitir que o Openi desenvolva o data center de forma independente.

—

O escritor da Associated Press Jamey Keaten contribuiu para este relatório.

—

A Associated Press e o Openi possuem um contrato de licenciamento e tecnologia que permite um acesso de abertura à parte dos arquivos de texto AP -i.

– Matt O’Brien, escritor de tecnologia da AP

Fonte