Os 25% imediatos de Trump para o Canadá e o México também podem ser aplicados ao petróleo

O presidente Donald Trump disse que seus 25% das tarifas no Canadá e no México vêm no sábado, mas ainda considera se deve incluir petróleo desses países como parte do imposto sobre importação.

“Podemos ou não”, disse Trump a repórteres na quinta -feira em um escritório oval sobre petróleo com tarifas do Canadá e do México. “Provavelmente traremos essa determinação.”

Trump disse que sua decisão se basearia se o preço do petróleo foi acusado de dois parceiros comerciais, embora a base de suas tarifas ameaçadas se refere a interromper a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados ​​para fentanil.

O risco de tarifas no petróleo canadense e mexicano pode minar as repetidas promessas de Trump de reduzir a inflação geral, reduzindo os custos de energia. Os custos relacionados à tarifa podem ser transferidos para os consumidores na forma de preços mais altos da gasolina – a questão que Trump fez no centro de sua campanha presidencial republicana, prometendo pela metade reduzir os custos de energia dentro de um ano.

“Um ano, a partir de 20 de janeiro, reduziremos todo o preço energético em metade de todo o país”, disse Trump na prefeitura de 2024 na Pensilvânia.

AP Vitecast, exploração extensa do eleitorado, descobriu que 80% dos eleitores identificaram os preços do gás como preocupantes. Trump venceu quase 6 dos 10 eleitores que disseram que estavam cuidando dos preços na bomba.

Em outubro, os Estados Unidos importaram quase 4,6 milhões de barris de petróleo e 563.000 barris do México, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia. A produção diária americana durante esse mês foi de quase 13,5 milhões de barris por dia, em média.

Matthew Holmes, vice -presidente executivo e chefe de políticas públicas da Câmara de Comércio Canadense, disse que a tarifa de Trump “será” tributada pela primeira vez pela América “na forma de custos mais altos.

“Isso é uma perda”, disse Holmes. “Continuaremos trabalhando com nossos parceiros para mostrar ao presidente Trump e aos americanos para não tornar a vida mais acessível. Isso torna a vida mais cara e envia nossas empresas integradas em movimento. “

Mas Trump não demonstrou preocupação de que os impostos sobre a importação dos parceiros comerciais dos Estados Unidos afetam adversamente a economia dos EUA, apesar do risco demonstrado em muitas análises econômicas de preços mais altos.

“Não precisamos de produtos que eles têm”, disse Trump. “Temos todo o óleo que você precisa. Temos todas as árvores que você precisa, o que significa madeira”.

O presidente também disse que a China pagaria pelas exportações de produtos químicos usados ​​para fazer fentanis. Anteriormente, ele declarou 10% das tarifas, que estariam no topo de outros impostos importados cobrados por produtos da China.

Os preços do petróleo foram negociados na tarde de quinta -feira, cerca de US $ 73 por barril. Os preços aumentaram em junho de 2022. Sob o presidente Joe Biden, para mais de US $ 120 por barril, um período que se sobrepôs a uma inflação total que atingiu quatro décadas que levou a um senso mais amplo de insatisfação com o público com a administração democrática.

Em média, os preços do gás são de US $ 3,12 por galão nos Estados Unidos, aproximadamente o mesmo preço de um ano atrás, segundo a AAA.

No final da quinta -feira, Trump ameaçou várias tarifas contra países que observaram alternativas ao dólar americano como um meio de intercâmbio global.

O presidente enviou anteriormente a mesma ameaça em novembro contra o grupo de tijolos tão chamados, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos.

O presidente russo Vladimir Putin sugeriu que as sanções contra seu país e outros significam que as nações deveriam desenvolver um substituto para o dólar.

“Exigiremos uma obrigação desses países aparentemente hostis de que eles não criarão uma nova moeda do BRICS ou devolverão qualquer outra moeda que substituirá o poderoso dólar americano ou enfrentará vendas em uma bela economia americana”, anunciou Trump nas mídias sociais.

–Josh Boak, Associated Press

