Os americanos comem tanta carne, o amanhecer teve que ser reabilitado por sabão para comer

Em 2017, a comida doméstica mais emocionante foi o café. 2024. Era carne. Isso não significa apenas Muitos americanos comem mais proteínas animais mas sempre. Isso significa que existem efeitos a jusante em outros produtos – incluindo como o sabonete de nosso prato é formulado.

Hoje Dawn representa um novo produto chamado Dawn Powersuds. Tem duas vezes mais que o antigo amanhecer, com bolhas que prometem que elas “permanecerão brancas por mais tempo” e os pratos mais fáceis de enxaguar. É mais interessante apontar que a formulação é uma resposta direta às práticas culturais em torno da dieta que ficou obcecada por proteínas. Em 2017, quando Dawn criou a maior parte de suas fórmulas de limpeza hoje, nossos alimentos mais altos consumidos eram café, ovos, manteiga, óleo e leite, de acordo com a Procter & Gamble, fazendo sabão para o amanhecer. Agora eles são carne, café, ovos, óleo e queijo.

Nem a carne nem o queijo estavam na lista há menos de uma década, mas a empresa diz que, graças a uma dieta como Keto, os consumidores cozinham na casa significativamente diferentes. Ele incentivou a P&G a passar os últimos dois anos, criando poderes em resposta às necessidades do consumidor.

“As proteínas e gorduras que vemos estão realmente em ascensão”, diz Angelica Matthews, vice -presidente de P&G da North American Dish, cuja empresa entrevistou 10.000 pessoas sobre seus pratos foi entrevistada no ano passado. “Coisas como um prato com um caixão como o assado de queijo de frango é algo que vemos são realmente populares”.

O Dawn Powersuds é um novo detergente da P&G é um corte de bexiga e oleoso do que qualquer um de seus produtos até hoje, como uma maneira de aliviar a desordem da dieta rica em proteínas. A formulação biodegradável é anunciada duas vezes mais do que um Sugs desde a platina do amanhecer, e sua fórmula para capturar a gordura é protegida por cinco patentes separadas, prometendo que, se você colar o bacon cair em um grupo completo de outros pratos, o óleo será incapsulado Em vez de superar o prato. A fórmula também equilibra essa tarefa para aqueles de nós que não preenchem toda a pia de água e evita estar tão concentrado que você não pode simplesmente puxá -lo em um prato como muitas pessoas.

Mudança americana em direção a Messiro, dietas mais complexas

A verdade da dieta moderna é um pouco mais complexa que a proteína. De acordo com a P&G, não apenas cozinhamos mais carne e queijo; Na verdade, cozinhamos mais pratos incluídos em todo o prato com “solos mais complexos” do que apenas alguns anos atrás. A empresa atribui uma mudança na mídia alimentar, como o apetite e a ambição de culinária real, não divertida na comida.

“Considere estar em casa em 2010 e assistir Gordon Ramsay gritando com as pessoas na cozinha. . . Você pode ter feito pratos um pouco menos complexos “, diz Morgan Eberhard, um grande cientista em P&G”.

Qualquer pessoa que preparou uma refeição ambiciosa com muitos ingredientes e uma panela sabe que os pratos que podem ser a parte mais interessante do projeto. Dawn chama esse fenômeno de “carga mental” e mostra que a máquina de lavar louça como outro trabalho mais emocionante depois de limpar o banheiro. A empresa afirma que os pratos que mais facilmente limpam reduzirão esse ônus mental e, assim, nos encorajará a cozinhar mais em casa.

“Se eu conseguir um consumidor com o Dawn Powersuds para sair da implementação de 30 minutos, limpando uma refeição a 25 minutos, limpando um prato, cinco minutos não parecem um grande negócio, mas realmente é”, diz Matthews.

Além da refeição, a P&G observa que o amanhecer é formulado para se estender para fora da pia para servir como alguns limpadores para todos os fins. Veja os clientes pegando -o Para todos os tipos de outras tarefasComo limpadores de armários, lavar cadeiras plásticas e aros de gengiva. Cortando o solo e o óleo com o produto sempre no seu balcão e testado para não transformar as mãos em sua mãe, ele tem o apelo mais seguro.

Experiência em Powersuds

Ao encher minha pia com água e sabão, devo dizer que os novos poderes são realmente algo. Eles são tão brancos que quase têm quase um tom azul, como dentes recém -quebrados. Trinta minutos depois, volto à pia e as bolhas ainda estão sentadas lá, cheirando com confiança, banhando maçãs e carroceria (um pouco demais para o meu gosto, tbh, mas puramente sentindo o mesmo).

A obsessão de Dawn pelo tribunal provocou grande parte da reforma, embora sua atitude real em relação ao poder da limpeza tenha sido mais demonstrada do que funcional.

“Os juízes são mais um sinal do que está acontecendo”, diz Eberhard. “Assim, você pode pensar no topo do iceberg e em todos os ingredientes que fazem a limpeza que quebram a graxa e a comida resistente debaixo d’água”.

Como Eberhard explica, quando você é julgado, eles estão espalhados, você pode realmente perturbar a água para recuperá -los. Mas quando estão espalhados enquanto trabalham no seu prato, é indicativo que as substâncias ativas da superfície (que quebram o óleo) e outros limpadores sob água se ligam aos alimentos e perda de energia de limpeza. Nesse sentido, um julgamento de longo prazo é um anúncio e um sinal de mais energia de limpeza de longo prazo. Eles são bolhas de visualização de dados.

Em suma, quão melhor é o novo amanhecer para ser limpo do amanhecer mais velho, é difícil para mim quantificar. O ovo preso na panela ainda é a dor nas nádegas para limpá -lo, e não há duas maneiras. Vi um salto maior de Dawn para Dawn Powerwash, um spray de topo do que de Powerwash a Powersuds. Mas raramente enchei a pia inteira para fazer refeições – e meus cursos de frango com sirenes são bastante raros.

A P&G afirma que seus testadores beta dizem que podem lavar todos os pratos em uma pia de água, sem vazar e reiniciar. Eu acredito que isso é verdade. Mas há uma virada deprimente nessa inovação: a carne agora requer uma nova solução para seu próprio problema de crescimento.

