Os cartões Pokémon aumentaram 20% do valor nos últimos meses. Aqui está o porquê

Pode parecer um pouco bobo que exista um subgenre inteiro de influenciador que ofereça dicas sobre o investimento em torno de cartões de negociação de Pokémon. Provavelmente porque é um pouco bobo. A ideia de um YouTube Jim Cramer é sem fôlego Aviso do espectador que “um aumento em faíscas define um incêndio sob colecionadores e investidores” são coisas Saturday Night Live Esboços são feitos.

Ainda assim, não há nada bobo no fato de que hoje em dia no espaço dos cartões Pokémon, o dinheiro está mudando. Especialmente agora.

Se não estava claro de todos Vídeos virais de brigas em uma variedade de costcosA popularidade dos cartões Pokémon atingiu recentemente uma nova altura estratosférica. (Costco acabou tendo que instituto Política “Uma unidade por associação diariamente” sobre sua oferta de Pokémon.) O valor total dos ingressos aumentou 20% nos últimos seis meses – com Elizabeth Gruene, que supervisiona Um autenticador esportivo profissional (PSA) é Divisão da cultura pop e carcines de caça-s para algumas cartas individuais salta abruptamente em até 150%. E muito aumentou nos últimos meses.

O que está por trás da ascensão? Ele descreve o caso de Gruene como uma “tempestade perfeita”, construindo alguns anos de intenso interesse em Pokémon.

O fenômeno do Pokémon começou originalmente em 1996, quando a empresa de videogames da boutique japonesa Freak lançou o primeiro jogo da série. Os jogadores destinados a capturar todos os 151 tipos de “monstros de bolso” espalhados pelo Império Mágico, portanto, Catchfrase, “eu tenho que pegar todos eles”. O jogo foi o hit atual de um monstro que lançou um filme de vários milhões de dólares, programas de TV, parques temáticos e, é claro, ingressos comerciais. Quando chegaram aos EUA em 1999, as crianças em toda a América aceitaram rapidamente o ethos dos casos e tudo, rompendo pacotes em busca de cartões raros para impressionar seus amigos ou mais empreendedores com ou mais empreendedores.

Desde então, essas crianças se transformaram em adultos que trabalham, muitos dos quais agora têm receita suficiente disponível para comprar cartões raros que os criaram, a primeira edição do Shining Charazard Agora vale US $ 4.000– ou compre pacotes para seus filhos de Máquinas de vendas de Pokémon Agora nas lojas de alimentos nos EUA (o preço padrão para pacotes fechados é geralmente US $ 4,49, mas boa sorte Colocando suas mãos neles Atualmente.) Millennium nostalgia, combinada com altos superfãs como Logan Paul, levou a um verdadeiro chegadoEntão eu digo, começando na parte inicial da pandemia. Os cartões de comércio de Pokémon se tornaram tão populares quanto um jogo, como uma série de itens de coleta e uma oportunidade de investimento, que um cachorro, líder na indústria na avaliação do estado e legitimidade de ingressos comerciais, agora está avaliando mais cartão Pokémon do que um beisebol ou qualquer outro segundo esporte.

Mesmo que o interesse do Pokémon já seja bastante alto, Gruene notou um imenso atrasado.

“Nossos números de login são atualmente apenas loucos”, diz ela. “Temos uma lista de pendências muito grandes que trabalhamos”.

(Foto: John Keeble/Getty Images)

Segundo Gruene, um dos principais motoristas da ascensão é uma nova lista forte. Enquanto 2024 era mais suave em termos de emoção sobre novas ofertas de Pokémon, novembro Crescendo faíscas A série apresentou muitos ingressos muito procurados. Essa edição em janeiro seguiu uma nova, Evolução prismáticaCom alguns personagens extremamente populares da Lore Pokémon, incluindo Eevee e Eeveeluations. (Por exemplo, algumas das perseguições de perseguição da evolução prismática – por exemplo, em Umbreon ex Special Ilustration – são tão procuradas Supostamente valem mais de US $ 1500.)

Uma das razões pelas quais a emoção de certas novas edições ecoa fora do jogador e prevalece o público puramente de investimento é que, como muitos novos cartões Pokémon têm o valor atual do que seus irmãos com cartões esportivos. Embora o cartão de beisebol mais valioso seja principalmente cartões vintage, o Pokémon produz um volume maior de novo valor alto. Por exemplo, uma raridade especial da edição populada de novembro Sparks – uma ilustração especial de Pikachua rara –Vendido recentemente por US $ 1.000 no eBay.

“Com as novas edições esportivas, deve ser um ou um cartão de população baixo ou baixo para ter muitos valores, mas não vemos muito isso em Pokémon”, diz Gruene. “Pode haver um novo cartão que vem em 10.000 ou 20.000 pacotes que podem continuar sendo vendidos por US $ 1.000. O valor total do mercado para esses cartões é muito maior do que o que vemos no esporte”.

O valor de qualquer cartão de comerciante é determinado pelo mercado secundário e tudo o que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. No caso do Pokémon, as pessoas estão prontas para pagar cinco, seis e, em alguns casos, sete números, embora, uma vez que a grande maioria do pacote contenha apenas cartões tão valiosos quanto o artigo no qual o jogo é impresso do que o investimento. Mas eles têm um valor como o que temos agora, geralmente seguem a emoção em torno dos ingressos – um ciclo de hype no qual os revendedores podem cobrar mais demanda por oferta. Enquanto algumas novas edições feridas ajudaram a incentivar o entusiasmo atual em torno dos cartões Pokémon, outro fator é que é Bolso para trocar Pokémon.

O jogo, que foi lançado em 30 de outubro, recria a experiência de abertura do pacote de cartas Pokémon, mas também adiciona um elemento imerso, transportando os jogadores para o mundo dos monstros de bolso. Em meados de dezembro, o aplicativo móvel já era assumiu mais de 60 milhões de vezes. Streamres populares em idiotas e No YouTube Ele transformou o ato de abrir a embalagem em uma emoção sombria; O TCG Pocket deu a esses espectadores e recém -chegados, uma maneira de experimentar eles mesmos. Parece muito provável que a popularidade explosiva no jogo tenha encontrado facadas de novos fãs para assumir o salto da abertura de pacotes de ingressos virtuais para procurar a coisa certa.

“Foi um ótimo momento cultural”, diz Gruene. “No ano passado, também vimos um grande golpe nos cartões comerciais”.

O fator potencial final do valor recente do pico do cartão Pokémon, de acordo com Gruene, é Nova parceria entre um cachorro e gamestop. O envio de cartões no cão para uma avaliação pode ser um processo complicado para os recém -chegados, mas desde que a parceria começou em outubro passado, os proprietários de cartões agora podem rejeitar facilmente seus produtos para o GameStop e deixar os trabalhadores o restante. Esse aumento da acessibilidade para a etapa necessária na venda de altos valores, para chegar com um novo jogo para celular e algumas séries sensacionais de cartões, talvez tenha adicionado um aumento recente de valor. Certamente não poderia doer.

Claro, o perigo dessa flor é que ele poderia acabar como uma bolha como um bebê (e comida para comida Apple TV+ filme original uma década ou duas após a explosão). Se o hype atual leva muito mais tempo, o mistério é para o detetive Pikachu, mas, como o próximo ano é o 30º aniversário do Pokémon, muitas outras pessoas simplesmente o pegam.

Fonte