Os criadores de políticas americanas devem fechar a Divisão de Gênero AI Educação

Os Estados Unidos não são estranhos para adaptar seu sistema educacional para resolver o desafio do tempo. Em 1957, o lançamento bem -sucedido da União Soviética da União Soviética incentivou os EUA a implementar o programa como a Lei de Defesa Nacional, que enfatizou a educação da ciência, matemática e línguas estrangeiras. Isso resultou no rápido crescimento de fundos federais para o ensino superior do ensino fundamental e STEM e o ensino superior e o aumento dos graduados do STEM nas próximas décadas.

Hoje enfrentamos um momento principal semelhante. O governo Biden-Harris reconheceu essa urgência, liberando abrangente Plano estratégico federal para melhorar a educação STEM e o crescente talento do STEM Em novembro de 2024, este plano visa desenvolver a força de trabalho necessária para resolver desafios críticos, como mudanças climáticas e inteligência artificial, com foco em três princípios principais: acesso e capacidades, parcerias e desenvolvimento de ecossistemas e transparência e responsabilidade. No entanto, com as mudanças políticas atuais, a continuidade de tais iniciativas está em equilíbrio.

Agora ele está enfrentando um desafio sem precedentes – não de concorrentes externos, mas do rápido progresso da IA ​​para o qual nosso sistema educacional não está pronto. Embora as iniciativas federais do STEM geralmente se concentrem em soluções burocráticas por meio de agências como o Departamento de Educação (estabelecido apenas em 1980), uma verdadeira transforma imperativa à medida que ensinamos e aprendemos. Nosso currículo precisa de uma atualização radical para enfatizar a aprendizagem ao longo da vida, prototipagem rápida e habilidades criativas de resolver problemas.

Com a expectativa de que os trabalhos de desenvolvimento de software cresçam a uma velocidade 17% de 2023 a 2033O que resultou em uma média de 140.100 vagas de emprego por ano, devemos simplificar a educação, reduzir os custos administrativos e focar em habilidades práticas que preparam os alunos para a IA futura. A desregulamentação e o controle local podem realmente acelerar essa transformação, permitindo que as escolas se ajustem às mudanças tecnológicas e aos requisitos de trabalho mais rapidamente.

Revolução da IA ​​e Jaz nativo

De 2017 a 2021, vimos que as políticas educacionais de Trump deram prioridade à era à desregulamentação e eleição da escola. À medida que Trump retorna, sem dúvida veremos o mesmo. Governos e instituições educacionais em todo o país terão que aumentar como a desregulamentação está acontecendo. Isso não é necessariamente ruim. Afinal, o departamento de educação tem apenas 25 anos.

Como fundador e diretor executivo da principal tecnologia global e organização não lucrativa da AI Educação para meninas, vi em primeira mão que a IA representa oportunidades e desafios. Embora a IA possa automatizar as tarefas, ela também requer uma força de trabalho qualificada em áreas como análise de dados, pensamento crítico e projetos destinados ao homem. No entanto, o sistema educacional dos EUA continua a se formar a partir do número desproporcionalmente baixo de mulheres nos campos STEM. As mulheres fazem apenas 35% do trabalho com tronco, Apesar do fato de o ensino ser oferecido através do sistema escolar formal.

As mulheres já estão atrasadas e ainda serão deixadas sem intervenção direita. Análise análise Nos pesquisadores, Berkeley Haas, Stanford University e Harvard Business School mostram que as mulheres têm menos probabilidade de aprender sobre a IA, usar ferramentas de IA e criar tecnologias de IA. Como as mulheres não estão envolvidas no desenvolvimento, os conjuntos de dados são treinados enviesado. E quando as mulheres não têm acesso oportunidade econômicaNão posso investir de volta à comunidade, diminuindo o progresso. Felizmente, podemos evitá -lo. Temos todas as idéias e informações das últimas décadas para informar nossa estratégia e ferramentas e parceiros poderosos para aplicar estratégias comprovadas na escala.

A pesquisa prova que é possível

Em 1995, na Universidade de Carnegie Mellon (CMU), apenas 7% dos estudantes que chegam da informática eram mulheres. O governo ficou alarmado e apoiou o estudo para determinar como trazer mais mulheres para o campo. E Desbloqueando a casa do clube O estudo enfatizou que não é suficiente fornecer acesso a mulheres e cursos minoritários. Deve haver um espectro completo de suporte que ajude a mover seu interesse em um campo específico para o que eles se identificam. A CMU implementou suas recomendações e, em 2021, ele recebeu mais de 51% das mulheres no programa. Está provado que temos que criar metas ambiciosas e mensuráveis.

A aliança da AI à frente fez exatamente isso. Nosso recente Mulheres em AI O relatório ressalta que, para alcançar 50 a 50 paridade nativa no trabalho de IA até 2035, devemos contratar cerca de 600.000 estudantes do ensino médio dos EUA em programas tecnológicos com base em evidências a cada ano, a partir de agora. Sem essa intervenção, a representação das mulheres em tecnologia permanecerá estagnada, mantendo a desigualdade e sufocando o crescimento econômico e tecnológico. Precisamos criar um senso de urgência, garantindo que as partes interessadas e as comunidades sejam priorizadas pela participação adequada na força de trabalho tecnológica. Isso pode exigir uma certa coalizão americana e uma campanha dedicada à igualdade de gênero na IA.

Construa uma força de trabalho para a época da Ai

O sistema educacional dos EUA terá que desempenhar um papel significativo para garantir que o país possa competir na era da IA. Primeiro de tudo, precisamos de uma revisão completa do nosso sistema educacional.

Várias áreas -chave podem ajudar a posicionar os EUA como líder na educação de IA e no desenvolvimento do trabalho. Primeiro, devemos basicamente redesenhar nosso currículo para transcender a educação tradicional do STEM, em vez de focar em aprender não apenas como usar a IA, mas também como construir uma IA melhor. Isso significa desenvolver cursos que ensinam os alunos da codificação de habilidades, mas também de pensamento crítico sobre os resultados da IA, compreendendo o limite da IA ​​e a capacidade de explorar efetivamente seu potencial. Continuando nessa fundação, temos que ter lições de histórias de sucesso, como a abordagem da diversidade de Carnegie Mellon na educação tecnológica. Simplesmente oferecendo aulas de STEM não o suficiente – precisamos envolver ativamente meninas e minorias por meio de programas de destino e orientação, criando um ambiente inclusivo que apoia todos os alunos no início de uma carreira tecnológica.

Por fim, devemos reconhecer que as habilidades necessárias na era da IA ​​continuarão se desenvolvendo rapidamente. Isso requer incentivar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida em nosso sistema educacional, equipando os alunos com ferramentas e pensamentos necessários para se ajustar e crescer ao longo de suas carreiras. A capacidade de aprendizado e ajuste contínuos serão essenciais para o sucesso no futuro IA.

Como estamos nesse momento crítico na educação americana, o papel não poderia ser maior. O contraste entre as iniciativas STEM STEM para a pré-reflexão do BIDET e a reversão potencial do progresso sobre o retorno das políticas da era de Trump é uma ótima opção sobre o futuro do nosso país. Não se trata apenas de manter as arestas competitivas americanas-isso certamente é exposto a risco-que todo estudante americano tem a oportunidade de participar e projetar a economia econômica de amanhã.

O caminho a seguir requer um compromisso inabalável com a igualdade educacional, o investimento permanente em programas STEM e o reconhecimento de que, no momento da IA, precisamos de todos nós, diversos talentos envolvidos e capacitados. A questão não é se pudermos investir esses investimentos – podemos pagar. A inovação futura, a prosperidade econômica e a liderança tecnológica de nosso país estão em equilíbrio e agora é a hora de agir.

Tara Chklovski é a fundadora e diretora executiva Technovation.

