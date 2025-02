Os democratas levantam alarmes para o poder Elon Musk “fora de controle” no governo federal dos EUA

Elon Musk rapidamente consolida o controle das grandes partes do governo federal com a bênção do presidente Donald Trump, um funcionário da carreira, recebendo acesso a bancos de dados sensíveis e desmontando a principal fonte de ajuda humanitária.

A velocidade e o escopo de seu trabalho não foram incríveis. Em pouco mais de duas semanas desde que Trump assumiu seu dever, o homem mais rico do mundo criou uma estrutura de poder alternativa dentro do governo federal com o objetivo de reduzir o consumo e a supressão dos funcionários. Nada disso acontece com a aprovação do Congresso, pedindo um conflito constitucional sobre as fronteiras do presidente.

Trump diz que Musk está fazendo suas ofertas

Musk foi nomeado funcionário especial do governo, que sofre regras menos rigorosas sobre ética e publicação financeira de outros trabalhadores. Trump deu um espaço de escritório no complexo da Casa Branca no complexo da Casa Branca, onde a equipe de pessoas no departamento de So -chamado para a eficiência do governo. A equipe se espalhou em todas as agências federais para coletar informações e entrega do escritório. Alguns deles foram notados na segunda -feira no Departamento de Educação, que Trump prometeu abolir.

Os republicanos defendem Musk como uma simples performance da campanha de cabelo e queimação de Trump. Trump não sacia seu desejo de almíscar, um empresário do bilionário por trás do fabricante de carros elétricos Tesla e da empresa de foguetes SpaceX, responsável por remodelar o governo federal.

“O Elon não pode e não fará nada sem a nossa aprovação”, disse Trump a repórteres em um escritório oval na segunda -feira.

O presidente republicano também se preocupou com o conflito de interesses de Musk, pois ele cobre seu poder à burocracia, embora suas empresas tenham enfrentado controle regulatório e tenham contratos federais.

“Onde pensamos que há um conflito ou há um problema, não o deixaremos se aproximar, mas ele tem idéias muito boas”, disse Trump.

Musk persiste apesar da raiva dos democratas

Os democratas, por sua vez, acusaram Musk de liderar um golpe do governo ao coletar poder inaceitável e ilegal.

“Faremos tudo ao nosso alcance no Senado e no lar para parar essa raiva”, disse o senador Chris Van Hollen, de Maryland. “Enquanto isso, como não temos muitos colegas republicanos que querem nos ajudar, fazemos tudo o que podemos com colegas através dos tribunais para garantir que apoiemos a regra da lei”.

O destaque do trabalho de Musk até agora seguiu na segunda -feira na sede de Washington para a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional ou USAID, onde uma fita da polícia amarela bloqueou o acesso ao saguão e centenas de funcionários foram fechados de sistemas de computadores. Musk disse que Trump concordou em deixá -lo fechar a agência.

“Não é uma maçã com um verme. O que temos é apenas uma bola de verme”, disse Musk sobre o maior provedor humanitário, de desenvolvimento e segurança do mundo. “Você deve basicamente se livrar da coisa toda. Está sem reparo.”

Trabalhadores federais estão em território nervoso

Musk também chamou a atenção para a administração de serviços gerais, ou GSA, que gerencia os edifícios do governo federal. E -A -Desent na semana passada pela sede de Washington ordenou que os gerentes regionais iniciassem com a abolição de inquilinos a aproximadamente 7.500 escritórios federais em todo o país.

A iniciativa é administrada por Nicole Hollander, de acordo com um funcionário da agência que pediu anonimato para falar sobre coisas internas. Hollander se descreve no LinkedIn como funcionário da X, a plataforma de mídia social de Musk.

“Isso transcendeu pálido. Isso está fora de controle. Não é uma situação normal”, disse Keya Chatterjee, diretora executiva Free DC, organizações de advocacia local. Ela participou de um protesto na segunda-feira fora do escritório de administração de funcionários, que é uma das agências federais menos conhecidas da agenda de almíscar.

O trabalho de Musk derrubou os funcionários federais em direção à saída. Na noite de domingo, as preocupações engoliram a força de trabalho para poder fechá -las do sistema interno dos recursos humanos, privando -os de acesso aos arquivos de sua própria equipe que mostravam o histórico de salários, a duração do serviço e da qualificação. Os supervisores de algumas agências incentivaram os funcionários a assumir seus registros chamados SF-50, para computadores pessoais, para que possam provar seu histórico de emprego no caso de disputas.

Tendência dos homens de jogar

Musk lutou com as coisas a vida toda, aprendendo a codificar quando criança na África do Sul e ficar rico para pagar uma empresa de internet do PayPal. O Twitter comprou uma plataforma de mídia social há pouco mais de dois anos, renomeou X e reduziu sua força de trabalho, transformando -a em seu megafone político pessoal.

Agora, Musk abre um capuz para o governo federal como se fosse um de seus carros ou foguetes.

“A reprodução do vale de jogo para interromper o status quo – negligenciar e desrespeitar as regras que você não gosta – aqui está completamente”, disse Rob Lalka, especialista empreendedor e inovação nos negócios da Universidade de Tulana.

Uma das etapas mais significativas foi obter acesso ao sistema pagador do Tesouro Americano, responsável por um bilhão de pagamentos por ano no valor total de US $ 5 trilhões. Inclui dados confidenciais envolvendo contas bancárias e pagamentos de seguridade social.

“Ninguém fora da equipe que faz o trabalho já pediu para ter acesso aos arquivos de pagamento”, disse Richard Gregg, que passou quatro décadas trabalhando no Tesouro e supervisionou o sistema de pagamento como secretário de um assistente fiscal.

Não está claro o que Musk quer fazer com o sistema de pagamento. Ele alegou que um déficit federal poderia podar US $ 1 trilhão “apenas abordando resíduos, fraudes e abusos”.

“É os maiores dados de hackers de todos os tempos”, disse o senador Tammy Baldwin, democrata Wisconsin, a repórteres em Madison. “Estou indignado com isso.”

O líder da minoria senática Chuck Schumer, democrata de Nova York, disse que o secretário de Scott Scott deve revogar a abordagem de almíscar ao sistema salarial.

“Temos que impedir essa captura ilegal e perigosa de força”, disse Capitol na colina.

Um grupo que representava pensionistas e trabalhadores sindicais processou Bessent e o Ministério das Finanças na segunda -feira para fazê -los parar de compartilhar informações pessoais e financeiras com DOGE.

Trump recompensa a lealdade de Musk

O papel dos homens é em parte uma recompensa por seu trabalho em nome de Trump durante a campanha. Ele gastou aproximadamente US $ 250 milhões apoiando Trump através do America Pac, que incluía a tela e a publicidade digital de porta em porta.

Embora o PAC não tenha anunciado seus próximos planos, Musk sugeriu que ele pudesse apoiar os principais desafios das leis republicanas que desafiam o Daily Row de Trump.

“Quanto mais eu conhecia o presidente Trump, mais eu gosto”, disse Musk em uma entrevista que transmitia ao vivo ao vivo no X. “Honestamente, eu amo esse cara. É ótimo”.

Musk também descreveu seu trabalho, que em um sentido existencial retrabalhou o governo federal, o que deixou claro que ele pressionaria o que era cansativo e como podia.

“Se isso não for possível agora, nunca será possível. Esta é a nossa gravação”, disse ele. “Esta é a melhor mão dos cartões que jamais teremos. Se não tomarmos a melhor mão de um ingresso, isso nunca acontecerá”.

Pisce Associed Pressha Farrnoush Amiri, Scott Bauer, Tom Beaumont, Rick Genilo, Joshua Goodman, Lisa Mascaro, Zeke Miller, Sarah Parvini e Byron Tau contribuíram para os relatórios.

–hris megeiano, imprensa associada

Fonte