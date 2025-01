Os designers industriais compartilham seu procedimento por trás da criação de produtos amados

Você já se perguntou como algumas das coisas que usamos?

Às vezes, penso nisso quando estou em um fogão com minha panela favorita, com tamanho, peso e desempenho de trifectas perfeitos. Ou quando eu luto com fechamentos de patentes mal projetados na minha nova bolsa abaixada.

Bom designNão apenas fora do ar. Da idéia ao produto acabado, pode ser um longo caminho. Uma mente pode reunir a idéia de um produto, mas geralmente há vários outros que têm uma palavra que eles o recebem em sua loja.

Inicialmente, toda ferramenta de ajuste inteligente e liberação da vida tinham um designer industrial que passou horas pensando nos componentes que o tornam tão inteligente ou simplista.

Conversei com os dois, ambos os prêmios por prêmios com vários projetos: Dan Harden da Whipsaw, com sede em São Francisco, que projetou todos os tipos de produtos, desde filtros de água e saunas domésticas a pequenas etiquetas que você coloca em coisas que você não Coloque você quer perder. E Scott Henderson, um designer industrial cuja empresa de mesmo nome no Brooklyn, Nova York, projeta produtos da marca que você provavelmente temna cozinhajardim de infância ebanheiro.

‘Moby’ bebê e capa de canhão

Se você tem crianças pequenas, pode ter uma baleia de borracha azul, Moby, em um bico da banheira. Henderson o projetou para Skip Hop 2008.

Moby, feito de um material de borracha sem um látex chamado TPE, se encaixa em saídas para proteger as crianças de bater ou tocar em saídas quentes enquanto na banheira. Sua cauda pode funcionar como um gancho, e o derramamento de água na banheira pode estar exatamente onde haveria uma baleia soprando. Quando Henderson se pergunta sobre seu favorito, Moby está no topo da lista.

“Acho que foi o primeiro produto desse tipo que combinou a inovação de resolver problemas com a alma interior e a figura icônica”, diz ele.

A Pixar incluía uma nutrição de Moby-PIR, Kita Dripped, em “Toy Story Toons”.

Trabalhando com os nomes de estágios ousados ​​na cozinha

Seu pó oxo, colher de medição de T-Fal, mestre de mix-rapaz e chantal também veio da imaginação de Henderson e de sua equipe.

Se o produto sorrir para você, ele diz, fica mais fácil de usar. Como conseguir um liquidificador ou colher para sorrir?

“Uma abordagem que eu gosto é projetar um objeto sobre uma grande idéia em vez de 10 pequenos. Quando se pode entender facilmente o objetivo e a maneira de usar ferramentas, é um sentimento feliz “, diz ele.

“A experiência é o mais sensível possível. O produto os faz se sentirem inteligentes e, quando se sentem inteligentes, sorrindo. “

Novo tipo de escudo de rosto pandêmico

Durante o homemDistúrbio da cadeia de suprimentosMuitos designers lançaram equipamentos de proteção pessoal para impressões 3D (EPI) para hospitais e trabalhadores essenciais.

Depois de debater a idéia com o desenvolvimento de produtos Zverseon, Henderson e sua equipe tiveram uma idéia: como o escudo facial está preso ao pescoço em vez de no topo da cabeça – uma graça para os trabalhadores em serviço de alimentação, dentista e outros? Zshield nasceu. Ele também se tornou popular para apresentações públicas de celebridades como Jennifer Aniston, Brad Pitt e Michelle Obama.

O escudo foi fabricado na Carolina do Norte em vez de no exterior. “Continuamos o atraso da cadeia de suprimentos”, disse Henderson.

Criar algo útil é a ‘experiência exaltada’

Henderson diz que um avanço criativo para a idéia para novos produtos é a parte mais interessante. “É uma explosão de dopamina”.

E quando milhões de pessoas começam a comprá -lo? Diz Whipsaw’s Harden: “É ótimo ver seu design em um mundo real que gerencia e faz as pessoas felizes. O pensamento que faz seu coração pular. Como se fosse uma experiência sublime. “

A obra de design de Harden inclui uma freesip, um produto colaborativo com um fabricante de garrafas de água Owala, parte das marcas Triover. O produto foi feito por uma lista das melhores invenções do tempo 2023, bem como uma lista das melhores garrafas de água do New York Times em 2024.

A Whipsaw também colaborou com a Tonal Fitness Company no Smart Home Gym, que tem fãs como Serena Williams e LeBron James. Em vez do conjunto volumoso de ferro, o sistema de tons é definido na parede, com pesos digitais com eletromagnets alimentadas e uma aula de treinamento virtual interativo.

Depois, há um buscador de ladrilhos, que prende coisas como carteiras, telefones, bicicletas, sacolas e equipamentos esportivos. Whipsaw colaborou com o Life360 sobre o design de refino para facilitar o apego e criou cores divertidas para gostar de novos adotantes e famílias tecnológicas.

“O design é incrivelmente divertido, mas há desafios”, diz Harden. “Manter a visão na vida durante o projeto é difícil, porque existem muitas opções para atrair coisas como custos, requisitos para produtos e garantir que o conceito esteja encaixando a marca.

“As pessoas pensam que o designer tem uma proverbial” grande idéia no chuveiro “e rachaduras, é feito. É muito mais envolvido do que isso”.

Revisão de piano

Também um dos principais artistas e músicos, Harden diz seu design “Aha!” O momento veio quando ele ouviu música clássica em um longo voo. Ele pensou em como os instrumentos como harpa, violino e trompete eram bonitos de assistir, além de ouvir. “O que cada um desses instrumentos parece aumentar muito a experiência musical do ouvinte”.

Mas há um piano. “É uma grande caixa preta que é mantida com três multidões, com uma tampa de reflexão sonora que é um tipo de pensamento funcional”, disse ele. Além disso, o pianista é observado no perfil, então você não tem grande parte das emoções em seu rosto.

Assim, ele começou a esboçar um piano elegante, menor e da frente que mostrava ao público seus fios e um mecanismo dentro da silhueta evocativa como uma asa.

“Quando eu desembarquei algumas horas depois, foi conceitualmente feito e logo se tornou o piano Ravenchord”, diz ele.

Há mais de onde veio

Se esses designers pudessem redesenhar o seguinte, o que seria?

Henderson gostaria de tornar as torres de reboque da cidade mais atraentes; O silo padrão com pernas não faz nada para a aparência do edifício em que ele se senta, diz ele. Também é incomodado pelas barreiras de construção de laranja desagradáveis ​​que o beloaguer das paisagens da cidade e elas as consideram maduras para o redesenho.

Harden acha que a palheta usual de pedestres poderia usar uma revisão. “Ou realmente qualquer produto que sirva à nossa população envelhecida, eu gostaria de projetar”, disse ele.

“A criatividade é a mais preciosa que os traços humanos e não há vida melhor do que estudar, exercitar e atualizar a expressão criativa de alguém”.

