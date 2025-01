Os diagnósticos de TDAH crescem. Veja como reconhecer os sinais de um estado

A filha adolescente Allison Burk lutou com emoções incontroláveis, toda uma gama de atenção e um tendão crescente de descarte. O médico da família sugeriu testar o TDAH, o que levou a uma descoberta inesperada: o adolescente teve TDAH – e Burk fez.

Durante a avaliação de sua filha, Burk pensou: “Espere um minuto. Isso parece familiar”, lembrou ela.

“Consegui reunir que poderia ser algo que eu experimentei”, disse Burk, de Columbus, Ohio. Ela foi submetida a seus próprios testes e foi diagnosticada com TDAH – aos 42 anos.

Mais adultos são diagnosticados com desordem de atenção/hiperatividade. O diagnóstico tem crescido há décadas, mas eles foram acelerados nos últimos anos.

RecenteestudarEle sugeriu que mais de 15 milhões de adultos nos Estados Unidos – cerca de 1 de 17 – diagnosticados com TDAH. A situação sempre começa na infância, mas cerca de metade dos adultos são diagnosticados com ela quando têm 18 ou mais.

Alguns médicos dizem que o número de pessoas que vêm avaliar é abrupto.

“É em nossa clínica que os requisitos de avaliação dobraram nos últimos dois anos”, disse Justin Barterian, psicólogo com sede na Ohio State University.

Aqui está um fenômeno e como saber se você pode ter uma situação.

Sintomas de TDAH em adultos

O TDAH dificulta para as pessoas prestarem atenção e controlar o comportamento impulsivo. Pode ser herdado e frequentemente tratado com medicação, terapia comportamental ou ambos.

“É como se houvesse um motor em você e você sente que sempre funciona, e você não pode excluí-lo, exceto a medicação”, disse Judy Sandler, uma mulher de 62 anos do Maine que foi diagnosticada nos anos 50.

O TDAH é chamado de distúrbio mais diagnosticado da saúde mental em crianças americanas, com mais de7 milhõesCrianças diagnosticadas. Historicamente, pensava -se que afeta principalmente os meninos (talvez porque os meninos com TDAH na escola eram vistos como mais devastados) e que eles eram algo que as crianças estavam crescendo.

Mas os especialistas acreditam que muitas pessoas não foram diagnosticadas como crianças e vivem com sintomas na idade adulta.

Os adultos com a situação falam sobre ter problemas para focar nas tarefas, manipular responsabilidades e planejar e gerenciar seu tempo. Alguns dizem que não desistem das coisas e progridem relacionamentos pessoais com sua inquietação, mudanças de humor e impulsividade.

Burk disse que foi agrupada com estudantes talentosos e talentosos na sala de aula, mas ela não se formou nos seus 30 anos, porque “Quando eu tinha 19 anos, eu me acomodei em todo o país” e terminou minha mãe solteira no início do dia 20. Ele agora trabalha em relações de marketing e mídia para a Faculdade de Medicina Veterinária Universidade de Ohio State University.

O diagnóstico está crescendo

Os diagnósticos são escalados em crianças e adultos, e recentemente o relatório do governo constatou que os adultos do TDAH eram mais comuns do que as estimativas anteriores.

“Não tivemos dados adultos (federais) do TDAH há muito tempo”, disse um dos autores de estudos, Angelika Claussen, do Centro de Controle e Prevenção de Doenças.

Havia indicadores da escalada, acrescentou. O aumento da demanda por medicamentos de TDAH levou a um amplamente difundidofaltaApós Pandemia Pandemia Coid-19 em março de 2020 a2023 EstudosEle mostrou que o aumento das receitas foi particularmente observado em adultos – especialmente mulheres.

O diagnóstico e as receitas do TDAH aumentaram antes da pandemia, em parte devido à mudança nos critérios de diagnóstico geral em 2013, que expandiram a definição de TDAH -A -AI reduziu o número de sintomas que o paciente precisava ter.

Mas parece que o número de casos saltou em 2020, quando as escolas foram fechadas e muitos adultos foram forçados a trabalhar em casa.

“É muito difícil se concentrar quando você está em casa e tem filhos”, disse Claussen. “Isso poderia ter piorado os sintomas para pessoas que tinham um ligeiro TDAH, mas podiam suportar” antes da pandemia.

Como o TDAH é diagnosticado com adultos

Nos últimos anos, houve uma crescente aceitação e curiosidade cultural sobre a condição, incentivada pela expansão de vídeos em redes sociais e empresas de start-up da Internet que oferecem testes de diagnóstico de 5 minutos.

De fato, uma longa convicção de que o TDAH foi insuficientemente diagnosticado com adultos deu um lugar para discussões recentes sobre se ele se tornou excessivamente diagnosticado.

Não há exame de sangue ou varredura cerebral para TDAH. Especialistas dizem que são diagnosticados quando os sintomas são graves o suficiente para causar problemas constantes em várias áreas da vida e quando esses sintomas podem ser monitorados até a infância antes dos adolescentes.

Idealmente, um psicólogo ou psiquiatra o diagnostica com um histórico cuidadoso de pacientes e de pessoas que os conhecem, dizem especialistas. Eles também poderiam pedir aos pacientes que fizessem testes destinados a verificar sua memória e capacidade de concentração. Os médicos também devem excluir ansiedade, depressão e outras condições que podem ter sintomas semelhantes.

Mas organizar uma reunião com um especialista em saúde mental pode levar meses, e estimativas intensivas de TDAH podem custar milhares de dólares. Muitos pacientes buscam médicos de família ou até testes de diagnóstico on -line, alguns dos quais estão associados a empresas de telecomunicações que prescrevem medicamentos.

“Existe uma ampla variabilidade neste país na maneira como as pessoas diagnosticam, quão rigorosas e com quem são diagnosticadas”, disse Margaret Sibley, psicóloga da Universidade de Washington.

A Sociedade Profissional Americana de Distúrbios relacionados ao TDAH está fazendo o primeiro conjunto nacional de diretrizes para diagnóstico e tratamento para profissionais de saúde que estão tratando adultos e esperam publicá -los ainda este ano.

O objetivo é “melhorar a precisão do diagnóstico neste país”, disse Sibley, que lidera o trabalho nas diretrizes.

– Mike Stobbe, Associated Press

O Departamento de Saúde e Ciência da Associated Press recebe apoio do Grupo Médico de Mídia Científica e Educacional do Instituto Médico Howard Hughes e da Fundação Robert Wood Johnson. AP é o único responsável por todo o conteúdo.

