Os incêndios expõem deficiências nos sistemas de alerta de emergência de Los Angeles

Quando a catástrofe for atingida, os sistemas de aviso do governo para emergências oferecem uma promessa simples: os moradores receberão informações sobre perigo e instruções nas proximidades para ajudá -los a permanecer seguros.

Como os incêndios mortais de Los Angeles e outras emergências importantes mostraram, os avisos são confiados na complexa cadeia de comunicação entre os primeiros assuntos, os administradores do governo, as empresas de terceiros e o público.

Às vezes, a corrente quebra.

Depois de irromper incêndios selvagens no sul da Califórnia em 7 de janeiro, as ordens de evacuação para alguns quartos de repouso, que participaram de Altadena, onde a maioria das mortes ocorreu muito tempo depois que as casas se aplicaram. As autoridades do Condado de Los Angeles aprovaram um exame externo na terça -feira, quando os avisos funcionavam no fogo de Eaton e Palisades em resposta aos moradores. As autoridades da cidade se recusaram a responder às perguntas do AP -O em alguns avisos sobre as paliçadas dos bombeiros, embora o capitão de bombeiros de Branden Silverman Silverman tenha dito que responder ao incêndio e determinar a necessidade de evacuação pode levar algum tempo.

Isso é cada vez mais questionando: relatórios e investigações após a ação revelaram problemas com sistemas de alerta em outras chamas da Califórnia: no incêndio de Tubbs de 2017, no qual 22 pessoas foram mortas em Santa Rosa; O incêndio do acampamento de 2018, no qual 85 pessoas foram mortas no paraíso; Woolsey Fire, que começou no mesmo dia e matou três em Malibu; bem como o incêndio em Marshall, no Colorado, que destruiu mais de 1.000 casas fora de Denver; e no Havaí 2023. O fogo de Lahain, que dizimou a cidade histórica e matou 102.

Pode levar meses para descobrir por que algumas ordens de evacuação ficaram para trás nos incêndios de Los Angeles.

Vários moradores que perderam suas casas no Eaton Fire foram informados pela Associated Press que não haviam recebido notificação de seus distritos. Para outros, o primeiro aviso foi uma mensagem de texto urgente no meio da noite.

Susan Lee, que se inscreveu no aplicativo Alert Nixle, Straets Susan Lee não recebeu avisos específicos para o seu bairro West Altaden, antes de ela e sua família deixarem a sua às 22h, depois de perderem o poder e a recepção da estação.

“Se tivéssemos sido informados de que casas e outras estruturas montanhas, saberíamos melhor o que estava acontecendo”, disse ela. “Nós quase dormimos naquela noite com dois filhos e um cachorro e dois gatos em casa”.

Somente depois das 3 da manhã, o aviso atingiu o telefone. Destacadas junto com a casa estão as decorações de Natal que ela salvou para seus filhos e inúmeras outras famílias.

“Perdemos tudo, tudo”, disse as ruas, quebrando chorando.

Tricia Wachtendorf, diretora do Centro de Desastres da Universidade de Delaware, disse que os avisos devem ser específicos e claros. O estudo constatou que eles seriam eficazes, as pessoas devem ouvir, entender, acreditar, personalizar e confirmar antes de responder.

“Só porque você envia uma mensagem às 3 da manhã não significa que alguém a ouça”, disse Wachtendorf.

Parece que as horas entre meia -noite e 3:30 da manhã são especialmente desafiadoras para as primeiras respostas no Condado de Los Angeles, com base no exame de AP dos instantâneos de transporte e calma da panturrilha, a principal agência de incêndio do estado; Agência Federal de Gerenciamento de Emergências ou FEMA; e a aplicação de serviço do relógio.

Os recursos foram estendidos e os ventos para os furacões fundaram o apoio aéreo, limitando o poder do governo para obter perspectiva de cima para baixo para chamas.

As chamadas relatadas sobre casas em chamas inundaram porque o fio estava soprando nos telhados e nos jardas. Durante um período de meia hora, 17 novos endereços foram transferidos para os bombeiros, mesmo enquanto algumas equipes reduziram o combustível.

Às 12:07, de acordo com os registros da pantadeira, recebeu ordem de evacuar as dezenas de bairros sobre o Eaton Fire, todo a leste da North Lake Avenue de Altadena. Nenhum dos bairros no oeste – onde todas as 17 mortes confirmadas ocorreram, conforme relatado primeiro Los Angeles Times– Ele recebeu avisos ou comandos de evacuação, apesar de os incêndios em casa terem sido relatados mais de uma hora antes.

Nas três horas seguintes, as equipes de bombeiros começariam por orar por recursos na chama oriental de chamas para o rádio no centro de comando para garantir que o fogo se espalhe para o oeste ao longo da base, perto do Sunset Ridge.

Pouco antes das 3:30 da manhã, os comandos de evacuação se espalharam significativamente, e os moradores de 12 áreas de Altadena e outros lugares disseram que “saem agora”.

Jodi e Jeff Moreno foram ouvidos pela primeira vez sobre o incêndio da aplicação do bairro. Mas o primeiro aviso oficial ocorreu apenas por volta das 2:30 da manhã, quando as autoridades gritaram pelo barulho para se evacuar. O casal pegou suas três filhas, seu cachorro e alguns papéis importantes e fugiu.

Não houve aviso de texto desde que não houvesse.

“Nos aplicativos do bairro, algumas pessoas foram, algumas permaneceram. Foi uma ampla seleção de respostas. Fizemos isso sozinhos”, disse Jodi Moreno. “É difícil para nós avaliar onde está exatamente esse incêndio, onde eles sopram a colheita.

Desesperados por mais informações, tanto a Morenos quanto as ruas baixaram o aplicativo Watch Duty, que copia a zona de evacuação e consolida informações de várias fontes para um fluxo. Lançado em 2021 e hoje ele cobriu 22 países, ele se tornou um salvador para eles.

“O sistema de alerta ideal os informa, certo?” disse Nick Russell, vice -presidente de operações da Straža.

“Certamente exigiu diligência na execução de um aviso oficial sobre evacuação e comandos ou abrigos, independentemente da condição”, disse ele. “Mas para dizer às pessoas por que essa discussão ocorre entre a polícia e o incêndio é importante. E nós fazemos isso. “

O processo de emissão de uma notificação de evacuação começa com bombeiros ou outros funcionários no terreno que recomenda a ação, disse Russell. Ele então se move em direção às cadeias de comando do xerife, que finalmente trouxeram qualquer mandado.

Durante grandes emergências, a comunicação pode interferir em problemas como conexão de rádio limitada, ruído do vento ou outros problemas técnicos. As células de comando de incidentes podem ter problemas para sintetizar grandes quantidades de informação que recebem de diferentes agências, o que é fundamental para entender a extensão de casos de emergência como incêndios.

No distrito de Los Angeles, os residentes que são relatados aos anúncios de emergência através do site da Alertlacounty estão focados em uma lista de 57 conexões com outras aplicações específicas do sistema de alerta do bairro, além de um general que abrange 19 outras cidades. A cidade de Los Angeles e o departamento do xerife também possuem sistemas de alerta.

Não está claro como os sistemas sobrepostos, que usam programas de software diferentes, trabalham juntos ou se os funcionários coordenam.

O plano de perigo de 2024 foi dirigido pelo Departamento de Gerenciamento de Emergências da cidade para avaliar deficiências em sistemas de alerta e sistemas de alerta em áreas com uma conexão de telefone móvel ruim e, em seguida, implementa uma solução para garantir que os avisos cheguem às pessoas. Mas esse objetivo recebeu um nível de prioridade “média” e uma faixa de tempo de longo prazo, e a conclusão é esperada nos próximos 10 anos.

Enquanto isso, o Plano de Planejamento do Condado para alívio de perigo, atualizado pela última vez em 2020, não incluiu foco em avisos de emergência ou notificações públicas. Em vez disso, seus objetivos de alta prioridade tinham a ver com a educação das pessoas sobre a influência de Wind no risco de incêndio e proteger o incêndio na comunidade.

Os funcionários do Centro de Informações Comuns Coordenadas ao Distrito foram recusadas a comentar, exceto para dizer que foi planejado uma auditoria independente do anúncio de evacuação e emergência, e o Escritório de Gerenciamento de Emergência, o Departamento de Bombeiros do Condado e o Departamento de Xerife planejam cooperar totalmente com ele.

– Hristopher L. Keller, Claudia Lauer, Amy Taxin e Rebecca Boone, Associate Press

