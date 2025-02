Os investimentos em um jogo global aumentaram 38%, para US $ 4,3 bilhões em 2024. Hiro Capital

Investir em jogos globais aumentou 38% de US $ 3,1 bilhões para US $ 4,3 bilhões em 2024, de acordo com um relatório de capital de risco de jogo Hiro Capital.

E se você olhar para os jogos, realidade mista e tecnologia esportiva, os números mostraram que mais de US $ 10 bilhões em 2024 foram investidos nessas categorias, com base em dados de uma loja analisada pela Hiro Capital.

Apesar da queda geral do mundo, o investimento global dos jogos aumentou, disse Luke Alvarez, fundador de um parceiro de gerenciamento da Hiro Capital, em uma entrevista à GamesBeat.

“Estamos bastante otimistas”, disse Alvarez. “Continuamos com os jogos no setor enorme e emocionante e tiveram uma desaceleração, mas está se recuperando disso e os fabricantes de jogos de qualidade continuarão a ganhar dinheiro e ganhar com seus investidores. Os jogos comem o mundo se espalhando para o esporte e todas essas outras áreas, como a Deep Tech, e estamos encantados com isso. “

Ele observou que a indústria do Reino Unido e dos Jogos Europeus vale quase US $ 200 bilhões. No Reino Unido, o investimento no cálculo espacial aumentou 141% em 2024 e a tecnologia AR, VR e 3D foi amplamente aceita em indústrias fora dos jogos, como a saúde. E o relatório adorou que o investimento em tecnologia esportiva era de US $ 1,8 bilhão, o que é inferior a US $ 2,5 bilhões em 2023.

Como tecnologias imersas, como cálculo espacial e IA, vão além do entretenimento, elas estão remodelando indústrias como assistência médica, carro e habilidades. Isso prepara o cenário para o empolgante 2025, porque os benefícios dessas novas tecnologias começam a ser realizados, afirma o relatório.

Durante 2024, as empresas de computação espacial levantaram US $ 4,5 bilhões, com um crescimento significativo do aplicativo AR e VR fora dos jogos.

Luke Alvarez é o diretor do fundador da Hiro Capital.

“Estamos no topo de um novo paradigma de computador”, disse Alvarez. “A quinta vez que a computação mudará basicamente a maneira como nos comunicamos, criamos e experimentamos a realidade. Nosso papel é apoiar os pioneiros que constroem esse futuro, mas a oportunidade real está no potencial combinado de todos esses subsetores, porque encontramos novas maneiras de integrar a tecnologia em nossas vidas. “

Interesse contínuo em jogos de tecnologia

Setores de crescimento/crescimento de tecnologia.

De acordo com os dados comerciais, o financiamento de jogos nos EUA -AI -AIM atingiu US $ 3,5 bilhões, o que quase dobrou com US $ 1,8 bilhão em 2023. Globalmente, o financiamento do jogo aumentou de US $ 3,1 bilhões para US $ 4,3 bilhões. Isso foi guiado pela popularidade duradoura dos jogos estabelecidos do Tippa Live Service como um lançamento indie divertido e perturbado em 2024, como Palworld, Hellldivers II e os caprichos de sua própria empresa de portfólio Ken Games ‘no meio.

Os Estados Unidos continuaram a dominar os investimentos no jogo, contribuindo para US $ 2,9 bilhões para o número total em US $ 1 bilhão em US $ 2023. Na fase tardia, na fase tardia oferecem esses jogos coletados nos EUA em 2023 (US $ 1,1 bilhão).

“Observamos os dados da loja. Da perspectiva de Hiro, também analisamos vários bancos de investimento que cobrem o espaço. Todo mundo tem um corte ligeiramente diferente nesses números, mas o tamanho do tamanho é aproximadamente o mesmo “, disse Alvarez.

Ele acrescentou: “Em 2022, estávamos no norte de US $ 10 bilhões e, em 2023, caímos significativamente para US $ 3,1 bilhões. Aumentamos significativamente em 2023 este ano, mas ainda menos da metade do pico de 2022. “Existem algumas transações muito grandes em um mercado privado, como Build e Rocket Boy, e uma realidade sem fim e assim por diante”.

No Reino Unido, o investimento diminuiu em 2024 em 15% anualmente para US $ 313 milhões, mas contratos significativos, como a construção de Rocket Boy de Edimburgo a partir de US $ 110 milhões, mostrou atividade contínua no setor.

A Europa tem menos tocando unicórnio (31) do que os Estados Unidos (34) ao longo do tempo. No entanto, o fato de isso ser tão próximo mostra o poder da indústria de jogos europeus, porque no geral agora eles têm mais de três vezes mais do que o número de unicórnio que a Europa. No entanto, a Europa ainda está atrasada para trás dos EUA quando se trata do valor da empresa: os setores de jogos europeus e britânicos valem US $ 197,4 bilhões e empregam US $ 271.000, em comparação com US $ 3,8 bilhões para os EUA e mais de US $ 330.000, o o comunicado disse no relatório.

Bom portfólio

O FITXR ajuda você a se exercitar em realidade mista.

Alvarez, é claro, está otimista no portfólio da Hiro Capital investido nos Jogos.

“Temos vários jogos de qualidade e estudos de jogo no portfólio. A Keen Games fez muito bem que ficamos felizes “, disse ele”.

Quanto ao lançamento, 2024 foi um ano desafiador para a indústria, disse ele. Os grandes consolidadores da indústria foram recrutados agressivamente na era pós-pandêmica e “cruzaram seus esquis”, disse Alvarez. “Todo o capital foi bem distribuído. Todos temos uma tese de que muito dinheiro em avaliação muito alta pode se sentir bem do ponto de vista do fundador, mas isso não é necessariamente bom para o estúdio porque você gasta muito e supera e tem um alta taxa de combustão. “

Por outro lado, os ganhos melhoram para empresas como jogos épicos de outras pessoas que estavam no mercado público (pelo menos até recentemente com empresas como a Electronic Arts). A Hiro Capital é um investidor em esports, e o setor passou duro, mas o Team Liquid dobrou suas receitas e lucrativo.

“Mesmo neste mercado difícil, acho que 2025 se sente muito bem”, disse ele. “Os setores estão se reunindo e as pessoas estão crescendo novamente. Provavelmente é mais difícil do que nunca atravessar como indie ou como um novo estúdio, mas se você fizer algo ótimo com um loop de jogo divertido e inovador incrível, você pode romper. Keenov é coberto por Ótima prova.

Ele acredita que os investidores estratégicos estão retornando ao mercado de contratos de fusões e aquisições e as janelas estão abrindo para IPOs. As empresas que possuem oleodutos vazios para a segunda parte de 2025 e 2026 provavelmente comprarão seus próprios caminhos nos mercados, disse ele.

Removendo jovens

Crescimento regional nos jogos.

Ele observou que existem empresas que voltam e posições brilhantes como um mercado para jovens players.

“Há partes da indústria e certas empresas em que as coisas começam a ir muito bem. Estamos em parceria em uma empresa de sementes com Garen e eles voltaram. Muitas empresas perderam a tempestade. Eles estão em excelente estado. Eu acho que o Epic está em ótima forma. Eu acho que o Roblox está em boa forma. Embora existam outras empresas, e eu não as nomearei, que foram muito difíceis em 2024 e registraram suas ações e seus efeitos. Alguns ainda estão passando por sua vez. “

Ele disse aos adquirentes: “Se você é estrategicamente e deseja obter ótimos novos estudos para jogos ou novas tecnologias importantes, agora é provavelmente um bom momento para fazê -lo. Mas acho que as pessoas querem qualidade. Os amantes dos jogos de geléia amam muito bem com bom Medindo dados.

Ele notou que a empresa havia investido vários investimentos pouco antes do fechamento do ano. Alguns deles refletem que “os jogadores geralmente estão no final acentuado de uma nova tecnologia de computadores”.

Touros em VR e imersos em tecnologia

Boxe no Fitxr

A demanda por ambientes imersos, impulsionada pela convergência AR e pela IA, bem como pelo avanço do hardware, viu as empresas de cálculo espacial britânico (AR, Tecnologia 3D) coletaram US $ 2,2 bilhões em 2024. O que é 141% de aumento ano a ano.

Isso ajudou a aumentar o investimento europeu em um quarto para US $ 2,7 bilhões. Durante 2024, essas tecnologias se afastaram além dos limites dos jogos para os aplicativos em todo o treinamento automotivo, de saúde e industrial, entre outros setores, como a startup de treinamento médico de VR, simulações médicas de Oxford no valor de US $ 12,6 milhões A.

No geral, o financiamento da computação espacial diminuiu em US $ 20%, para US $ 4,5 bilhões, mas agora eles dominaram os contratos novamente, arrecadando US $ 3,1 bilhões.

Alvarez é um touro na realidade virtual, porque ele diz que o VR atrai jovens gene z e genu alfa. Ele observou que AJ Shewki, Dr. Doom, lançou uma parceria da Meta, onde sua empresa Liv poderia colocar câmeras dentro do Horizon VR para uma filmagem, bem como dentro do popular jogo de tags de gorilla, para que as pessoas possam dividir suas realizações em VR.

“Efetivamente, as redes sociais 3D estão vestidas como um gorila para crianças daquela idade”, disse ele. “O número de correntes ativas mensais do Criador é firme e cresce. Aqueles de nós que são um pouco mais velhos provavelmente podem não estar cientes da extensão em que mudança geracional, como Roblox e Fortnit e essa geração. Há um verdadeiro mundo social de computador espacial em 3D que começa a aparecer para crianças que passam. Então, acho que estamos otimistas sobre isso. “

Ele também está animado por causa de um jardim de estudos como Polyarc, Moss Making. Ele acredita que o Google e a Samsung lançarão algo bom com o Android XR antes do final do ano, e o alvo retornará ao novo hardware. A Apple também pode tentar novamente, ele disse.

“Acho que esse lugar, esse espaço está chegando”, disse ele.

Esportes e tecnologia e jogos

O imperador gara seu esqui.

Alvarez disse que era grande no cruzamento de jogos, tecnologia e esportes. Alvarez gostou do Carvas, que é um jogo de IA construído para esquiadores associados a clipes que podem ser usados ​​em botas de esqui. Essa transportadora é acompanhada por algo como 120 variáveis ​​sobre sua técnica de esqui 100 vezes por segundo e em tempo real, disse ele.

“Enquanto esquiam a montanha, fornece feedback sobre como melhorar a técnica de esqui, e a coisa toda é Gamiran, para que você continue ouvindo sons felizes toda vez que fizer uma curva, além de turnar”, disse ele. “É como jogar Candy Crush, exceto para acompanhar o que seu corpo faz em detalhes extraordinários reais e responde à medida que você se move pela montanha”.

Ele acrescentou: “Achamos realmente interessante. É um jogo? Isso é um trabalho de SaaS humano? Isso é um dispositivo? Bem, isso é um pouco de todas essas coisas, mas é quase um corpo humano em uma espécie de cyborg parcialmente digitalizado , que entretenha e leva a um melhor esqui.