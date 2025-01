Os irmãos Jake e Logan Paul provocando a HBO Max lutam um contra o outro

Os irmãos Jake Paul e Logan Paul postaram na terça -feira anúncios em redes sociais que sugeriram que sua próxima luta seria uma uma contra a outra e foi ao ar na HBO Max.

Chamando -o de “no momento em que você estava esperando por uma década”, as postagens tiveram uma foto dos irmãos com a cabeça na cabeça com a data de 27 de março e o logotipo da HBO Max. Mais detalhes não estavam envolvidos em postagens.

Jake Paul (28) e Logan Paul, 29, são estrelas do YouTube que sabem como criar zumbidos. Suas exposições atraíram o interesse dos maiores nomes nos esportes de combate. Jake PaulDerrotado por Mike TysonEm novembro, uma decisão unânime em oito rodadas. Logan Paul foi a distânciaExposição contra Floyd Mayweather2021.

A HBO Max Fighting seria a primeira para Pauls transmitir em outras plataformas, incluindo Dazn, Showtime, Fanmi, ESPN+ e Netflix.

Jake Paul e Tyson, um ex -campeão dos pesos pesados, derrubaram recordes. Os promotores disseram em novembro que a luta de luta de Tyson-Paul foiO maior evento esportivo de combate de guerraSempre no Texas, ele atraiu US $ 18,1 milhões. A Betmgm disse que a luta foi de longe de boxe ou arte mista, levando três vezes mais do que o número de apostas e quatro vezes mais dinheiro do que qualquer esporte de combate em sua história.

Logan Paul é um intérprete de taxa de tempo na parte. Ele teve sucesso na WWE, reivindicando o campeonato dos Estados Unidos e participou de vários eventos ao vivo. A luta com seu irmão levaria apenas algumas semanas antes da WrestleMania, o maior evento do calendário de luta livre.

Não está claro se a luta entre Logan Paul e o ex -campeão do UFC Conor McGregor acontecerá. McGregordisse em dezembroQue ele estava em “acordos preliminares” com a família do industrial do bilionário Mukesha Ambanish pela luta contra Logan Paul na Índia.

