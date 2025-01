Os jogos de resolução anunciam Dungeons & Dragons: Battlemarked no deme

Hoje, os jogos de resolução revelaram mais sobre sua colaboração com a Wizards of the Coast, que era anteriormente chamada de Projeto Jade. O novo título é chamado Demeo X Dungeons & Dragons: Battlemarked e, de acordo com a resolução, é o título de estratégia social na qual os jogadores precisam organizar taticamente sua magia e habilidades para vencer. O jogo está programado para iniciar várias plataformas usando um sistema Demeo.

O Battlemarked foi criado usando o Demeo e permite que os jogadores experimentem um papel cooperativo tático no estilo D&D sem um mestre de masmorras. Ao começar, eles terão um suporte cooperativo entre plataformas para até quatro jogadores e duas histórias baseadas em campanhas, e mais será iniciado no futuro.

Tommy Palm, diretor executivo Resolution, disse em comunicado: “Com o lançamento de Deme em 2021, começamos a cultivar um relacionamento incrível com o jogador de D&D. Demeo e Demeo Battle rapidamente se tornaram um substituto para interpretar mestres que queriam uma campanha de saída para ter Diversão com seus grupos e jogadores de D&D para apresentar seus amigos e familiares em jogos em miniatura. Construído de D&D.

A Wizards of the Coast anunciou vários videogames relacionados à D&D em colaboração com a Game Studios. Além da resolução e do projeto de Jade, também cria colaboração com o Starbreeze intitulado Project Baxter, bem como a sobrevivência baseada em D&D com a Gameloft.

Eugene Evans, SVP WOTC para estratégia e licenciamento digital, disse em comunicado: “Usando o poder do sistema Demeo, a Resolução Games é capaz de fazer uma abordagem diferente para a masmorra e os dragões, enfatizando as lutas rápidas de combate e a mecânica- up-play- e. A BattleMarked continua a estratégia da Hasbro para usar nosso extenso catálogo de IP de classe mundial para criar jogos digitais por meio de licenciamento e desenvolvimento interno do desenvolvimento. Em parceria com os melhores desenvolvedores do setor, podemos fornecer novos jogos e experiências inovadoras em todas as plataformas que nossos fãs apreciarão.