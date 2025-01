Os legisladores da Califórnia buscam considerar as empresas de petróleo responsáveis ​​por desastres naturais

As empresas de petróleo e gás seriam responsáveis ​​por danos causados Mudança climática -Catastrophe na Califórnia, de acordo com o Legislativo, introduzido por dois parlamentares democratas na segunda -feira.

A proposta afirma que a indústria do petróleo traiu deliberadamente o público sobre os riscos de combustíveis fósseis sobre as mudanças climáticas que as tempestades agora aprimoraram e incêndios e causado bilhões de dólares de danos na Califórnia. Tais desastres também incentivaram o mercado de seguros estaduais crise Onde as empresas aumentam as taxas, limitando a cobertura ou o desenho completamente das regiões sujeitas a incêndios e outros desastres naturais, disseram os apoiadores da lei.

De acordo com a lei estadual, as empresas de serviços públicos são responsáveis ​​por danos se seu equipamento iniciar o incêndio. A mesma idéia deve ser aplicada a empresas de petróleo e gás, disse Robert Herrell, diretor da Federação da Califórnia, “por sua enorme contribuição para esses incêndios guiados pelas mudanças climáticas”.

A proposta da lei visa aliviar a carga financeira sobre as vítimas de tais desastres e companhias de seguros, permitindo que eles processem a indústria do petróleo para compensar suas perdas. Isso também permitiria um acesso justo ao plano de seguro de seguro, que o Estado criou como os meios finais dos proprietários que não conseguiam encontrar seguro, para fazer o mesmo que não se tornarem não resolvidos.

Se aprovado, a Califórnia seria o primeiro estado nos Estados Unidos a permitir que tais ações judiciais, de acordo com o autor da lei, Senar Scott Wiener.

“Todos nós pagamos esses desastres, mas há uma parte interessada que não é paga: a indústria de combustíveis fósseis, que faz um produto que incentiva a mudança climática”, disse Wiener em entrevista coletiva na segunda -feira.

Uma nova medida enfrentará grandes golpes nas empresas de petróleo e gás que estão enfrentandoUma série de derrotasNos últimos anos, na Califórnia, porque o país mais populoso do país começou a mudar as prioridades da política para lidar com as mudanças climáticas.

A Associação de Petróleo para os Estados Ocidentais, representando empresas de petróleo e gás em cinco países, já sugeriu que isso combatesse a lei. A CEO e CEO de Catherine Reheis-Boyd disse que os legisladores estaduais usam incêndios em Los Angeles para a indústria de “bode expiatórios”.

“Precisamos dos direitos das soluções que ajudarão as vítimas após essa tragédia, não o teatrije”, disse Reheis-Boyd em comunicado. “Os eleitores estão cansados ​​dessa abordagem”.

Os apoiadores disseram que a medida também ajudaria a estabilizar o mercado de seguros estaduais, permitindo que as seguradoras recuperassem alguns custos após o desastre natural das empresas de petróleo, o que impedirá o aumento das taxas do segurado. A conta suporta vários grupos e consumidores ambientais.

A legislação ocorre quando a Califórnia inicia um longo procedimento de recuperação de Múltiplos incêndios mortais Isso rompeu as partes de Los Angeles e já havia queimado mais de 12.000 edifícios no início deste mês. Os incêndios foram nomeados O mais designado na história moderna da cidade de Los Angeles e estima -se que o desastre natural mais caro Na história americana. Os legisladores na semana passada votaram Gastando US $ 2,5 bilhões Para restaurar a área.

Dezenas de nósmunicípiosComo oito países e Washington, DC, têmprocessadoEmpresas de petróleo e gás nos últimos anos devido ao seu papel nas mudanças climáticas, de acordo com o Centro de Integridade Climática. Esses ternos ainda estão passando pelos tribunais, incluindo os da Califórnia arquivados há mais de um ano contra algumas das maiores empresas de petróleo e gás do mundo, alegando que elas sãoenganado no públicoSobre os riscos de combustíveis fósseis.

CientistasEstou irresistivelmente concordandoO mundo deve reduzir drasticamente a ignição de carvão, petróleo e gás para limitar o aquecimento global. Isso ocorre porque quando os combustíveis fósseis são queimados, o dióxido de carbono é formado e publicado, o que faz mais de três quartos de todas as pessoas causadas por pessoasgases de efeito estufa.

A Califórnia também trabalha para convencer a seguradora a continuar fazendo negócios no país, dando -lhes mais largura para aumentar os prêmios em troca de vários problemas em áreas de alto risco. Ao citar o risco de balões de desastres climáticos naturais, sete das 12 principais companhias de seguros operam na Califórnia 2023.Parou ou limitadoUm novo emprego no país. O estado agora permite as seguradorasConsidere as mudanças climáticasAo estabelecer seus preços e em breve permitirá que eles transmitam o custo de resseguro aos consumidores da Califórnia.

– Que Nguyen, Associated Press

Fonte