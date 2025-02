Os líderes devem fazer essas perguntas antes de realizar o lançamento com base no desempenho

Nas últimas semanas e o alvo e Microsoft Eles anunciaram que gastariam o lançamento da empresa. O alvo até deu uma volta no marketing na prática para se livrar de um funcionário com base no desempenho ruim, chamando -o de “exaustão irregular”. Na superfície, pode fazer sentido: os líderes querem garantir que cada indivíduo da empresa de alguma forma tenha um impacto e contribua para o fundo. E aqui está o maior erro que pode acontecer durante o lançamento com base no desempenho: decidindo embarcar nesse procedimento, assumindo que existem objetivos bem definidos e medindo dados para indivíduos, e uma compreensão clara do que parece “bom” em comparação com ” mau “desempenho.

Se você for solicitado a se envolver na execução da liberação com base no desempenho, considere o seguinte:

Veja fatores fora da avaliação final de desempenho

Muitos líderes concedem o número, em uma escala de 1 a 5, alinhando -se com uma curva de sino forçada quando se trata de avaliar o desempenho de seu talento. E precisamos reservar um tempo para considerar fatores e detalhes além da avaliação final do desempenho dado ao indivíduo. Muitos detalhes podem estar por trás do que pode ser entendido como uma “classificação baixa” ou “desempenho ruim” para ver.

Considere o seguinte:

Essa pessoa é nova em seu papel? Certa vez, trabalhei em uma empresa que tinha a seguinte regra: Indivíduos novos ou seis meses em seu papel foram automaticamente recebidos “não cumprindo as expectativas” – 2 classificações automáticas, não importando como eles realmente trabalhavam no trabalho

Quantos novos gerentes essa pessoa fez no ano passado? Quem classificou essa pessoa e ela ainda está na empresa? O gerente mais recente realmente entende o que ele faz e faz?

Esta é a primeira classificação de baixo desempenho que recebeu? Qual foi a classificação deles durante a última revisão? Existe uma forma que esse indivíduo não é realizado ou isso é externo?

Essa pessoa estava em algum tipo de licença? Certa vez, trabalhei em outra empresa revelando que muitas mulheres, inclusive eu, receberam a avaliação de desempenho mais baixa quando estávamos todos em licença de maternidade.

Por outro lado, você pode ter indivíduos que recebem classificações de alto desempenho porque são bem amadas ou amigas do diretor executivo, mas eles realmente não alcançaram seus objetivos. Veja mais número atribuído ao indivíduo para avaliar se eles realmente fizeram um trabalho ou não.

Revise as auto -avaliações em relação às estimativas do gerente

Ao liderar o lançamento com base no desempenho, consulte a documentação disponível no ciclo de desempenho mais recente. A verdade sobre o desempenho é frequentemente entre a auto -avaliação do indivíduo em relação à avaliação do gerente: o que o indivíduo pensa que ele alcançou em relação ao que o gerente acredita que eles alcançaram.

Aqui estão algumas coisas a procurar nas críticas:

Onde as análises se sobrepõem? Existem diferentes diferenças?

Onde você vê subjetividade em uma revisão do gerente? Você percebe algum viés em potencial?

O indivíduo assume a responsabilidade por algum defeito no desempenho e compartilha o que aprendeu?

Existe um projeto de equipe que não conseguiu fazer esse indivíduo julgar injustamente?

Não espere para lidar com problemas de desempenho

Precisamos considerar os líderes responsáveis ​​que não lidam com problemas de desempenho. Eu colaborei com muitos líderes que não querem assumir a responsabilidade por alguém que não faz o trabalho. Em vez disso, eles tentarão remover seu papel, movê -los para outra equipe e torná -los um problema, colocá -los em um plano para melhorar o desempenho ou criar um ambiente de trabalho difícil para deixá -los. E, finalmente, eles estão aguardando o lançamento da empresa para que não precisem intervir.

Se você decidir orientar outras pessoas, é responsabilidade e privilégio. Você precisa ensiná -los a fazer seu trabalho, treiná -los através de erros e dar feedback detalhado quando eles não conseguirem cumprir as tarefas. Quando você decide marcar alguém com um baixo desempenho, é hora de pensar em que papel você desempenhou nessa situação. Se não se pode confirmar um emprego, está insatisfeito nos negócios ou não pode alcançar métricas claras do papel, é sua responsabilidade ajudá -los a ir ao que eles precisam fazer a seguir. E vamos obtê -lo rapidamente, não esperando um ano inteiro lançar uma ampla empresa de efeitos. Os líderes que não são responsáveis ​​pelo mau desempenho de sua equipe também devem ter o que refletiria em seu exame e isso deve afetar sua taxa.

Embora no lançamento superficial com base no desempenho, eles possam parecer uma boa idéia, verifique se você está avaliando indivíduos. Então você pode tomar uma decisão se eles precisarem ficar ou sair do que precisam fazer em sua próxima carreira.

