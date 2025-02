Os neopets atingem 400.000 usuários ativos mensais, triplicar o crescimento em 2024.

Neopoper Ele disse que seu retorno foi coletado pelo Steam 2024. Os usuários ativos diários (DAU) da marca (DAU) atingiram um novo pico recente de quase 250.000, e os usuários ativos mensais (MAU) superaram 400.000.

Isso reflete o crescimento triplo desde que a empresa foi lançada em 2023 e se tornou um novo estúdio de jogos independente. Os números são mais altos na última década. Embora esses pontos de virada sejam sinais iniciais de conectividade renovada com os fãs, Neopets o vê como o início de sua viagem, guiada na comunidade, a reviver um dos jogos mais famosos da história da história.

Neopets é um jogo de animais de estimação virtual jogado por mais de 150 milhões de jogadores em todo o mundo. Mas seu crescimento diminuiu e agora ele retorna sob uma nova administração. Desde que a Dominic Law assumiu o cargo em julho de 2023, Neopets inventou, introduzindo mais de 100 mini-jogos clássicos, novas histórias e parcerias para licenciamento.

O renascimento de Neopeta é mais do que nostalgia – é divertido e criar relacionamentos significativos com jogadores em gerações. Uma combinação de um charme de jogos de cultura da Internet com um foco moderno no poço emocional -ser, Mark sempre foi um refúgio seguro para sua comunidade leal.

No ano passado, a missão se espalhou além de seu jogo clássico de navegador, lançando dois títulos móveis, contos de fragmentos de Dacardia e Faerie, juntamente com um crescimento significativo das mídias sociais. Seguidores do Instagram

aumentou 123%e as visualizações de vídeo aumentaram 150%, refletindo a paixão de sua comunidade e marcando

Incentivando o início da transformação de IP que lidera na comunidade.

Dominic Law, diretor de neopetas, disse no comunicado: “2024. é o começo de nossa viagem transformadora ao renascimento do neopeta. Pela primeira vez na década, notamos um crescimento significativo em nossos jogadores, e o apoio de nossos fãs é apreciado. Deixamos a base para uma neopia muito mais forte – uma que reflete o que nossos jogadores amam sobre Neopeta. Ainda há muito trabalho para nós e estamos muito animados por ter um grande apoio à nossa comunidade. “

Um ano de cooperação significativa

Os Neopets colaboraram com mais de 30 parceiros em 2024 para criar experiências comuns significativas que conectem seu público e a Internet e fora da rede. Essas colaborações trouxeram Neopeta para outros aspectos da vida e expandiram sua magia fora do jogo. Esse progresso não apenas confirma a força de seu acesso à comunidade, mas também sinaliza mais IPS que os neopetos são inspiradores e um parceiro autêntico.

Os principais conteúdos proeminentes incluem:

Upper Deck: A edição de um novo cartão de negociação de neopets de jogos se tornou o favorito dos fãs, com uma série de pacotes e extensões que já foram confirmados, em um curso, prometendo encantadores e colecionadores.

PHATMOJO: Blind Box Pluushies, o primeiro lançamento de Teddy de neopetas em mais de décadas, que foram vendidas aos principais comerciantes como Hot Topic, GameStop, Boxlunch e Claire e voaram das prateleiras que levaram à ordem novamente.

Andrews McMeel: O omelette Faerie: o volume 1 foi publicado em outubro de 2024, mostrando que o mundo rico dos trechos não compactados muito além dos jogos – permanecendo relevante e acessível à nova geração de fãs em formatos inovadores.

Olhando com antecedência 2025

Os neopetos chegam aos jogadores de maneiras diferentes.

Ao fazer swing, o Neopets está pronto para continuar desenvolvendo sua plataforma para atender às necessidades dos jogadores de hoje. Neopets tem uma linha emocionante de iniciativa 2025.

Em maio, o tempo de Bob converte 100 locais nos EUA Neopi, que abriga decoração e presentes exclusivos. Outra graphic novel, Neopets: The Rejeited Magical Bluer Grundo Plushie Prosperity, será publicado em agosto de 2025.

Além de uma série de romances gráficos, o desenvolvimento também desenvolve uma série de livros para colorir e atividades, o que revive ainda mais a criatividade dos despejos por meio de parceiros incríveis para licenciamento e em novos formatos atraentes.

Março verá o lançamento do Monopoly: Neopets 25. Edição limitada, enquanto o Q2 trará a edição do TCG do convés superior: a Batalha de Extensão de Meridell -um novo TCG, como Playmats, cartas com cartas e caixas de convés.

Em 2024, os Neopets colaboraram com uma gama diversificada de parceiros para trazer novas experiências ao seu público, preparando um cenário para a emocionante linha 2025.

No centro do renascimento de um despir está uma obrigação para jogadores leais, ao mesmo tempo em que expandem o alcance para um novo público. Isso foi visível por meio de iniciativas como a série mensal de Neopets Live & AM, que atraiu mais de 200.000 exames. Eventos como o Styling Studis Edition atraíram quase 30.000 visualizações em janeiro, mostrando emoção por um novo conteúdo. A Neopets também sediou um aniversário global do 25º aniversário, contratando 8.000 estudantes em 41 e 13 países, com quase 300 pedidos para o apresentador de celebrações locais.

A Neopets aprimorou ainda mais sua presença em 13 eventos principais em todo o mundo, incluindo San Diego Comic-Con (SDCC), Licensing Expo Las Vegas e Gamescom Asia. Esses eventos fortaleceram parcerias ao trouxer Mark para o novo público. Através das exposições e atividades interativas do engajamento dos fãs, a Neopijeoples preencheu com sucesso a lacuna entre a nostalgia e a inovação moderna, capturando os corações e fãs de longa data e recém -chegados.

Os neopetos permanecem dedicados a servir sua comunidade, fornecendo experiências significativas e interessantes que conectam os jogadores por gerações. Como os icônicos jogos de animais de estimação virtuais comemoram por mais de 25 anos, os mapas de mapa de 2025 envolvem uma cooperação emocionante na marca e no progresso tecnológico, garantindo que os neopets continuem a se desenvolver e fascinados em todo o mundo.