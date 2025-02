Os pilanos aparecem da ocultação aos custos de poda da observação das empresas e fornecem a soberania dos dados de telemetria

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Observar dados de dados usando ferramentas de software para fornecer Windows da maneira como o pacote geral de software da organização, especialmente os aplicativos de negócios mais importantes, está funcionando-acaba de enraizar no direito ERA ERA DE COMPUTADOR no final da década de 1950Mas ele renovou o destaque na era generativa da IA.

Enquanto fornecedores de plataformas de observação como Composto e Datadog Eles construíram mais bilhões de dólares que fornecem ferramentas que ajudam seus clientes comerciais a organizar todos os dados de telemetria, dados que indicam status de diferentes processos, seja o programa normalmente ou não e por que é o de muitas organizações agora descobrem que se afogaram em muitos dados e custos relacionados na era da IA.

Considere isso Charity Majorettes, co -fundador e favo de mel CTOIsso sugere que as organizações devem atribuir 20 a 30% de sua observação do orçamento de infraestrutura. No entanto, 2023 Pesquisa apontou que 98% das empresas Eles experimentaram um aumento inesperado nos custos de observação, com 51% de excesso mensalmente.

Agora a nova startup em São Francisco Pilane ai está aqui para sentar -se entre plataformas de observação como Datadog e Splunk e seus clientes, usando grandes modelos linguísticos (LLMs) e outros novos modelos inteligentes de aprendizado de máquina (ML) para consolidar, resumir, processar e, eventualmente, reduzir a quantidade de dados do registro, O comprador do fornecedor, enquanto capacita o comprador a manter todas as informações originais e fazer o que ele quer com ele.

À esquerda: os co -fundadores de Pilane Amir Jakoby, Ronite Belson e Erez Rusovsky. Crédito: Pilane AI

“Muitas empresas têm mais de uma solução de observação”, explicou Ronite Belson, co-fundador e diretor executivo da Sawmills AI, em uma entrevista à VideieBeat Video Call. “Acreditamos firmemente que os dados de telemetria devem pertencer ao comprador, não pelo vendedor de observação”.

Hoje, a IA Sawmills saiu de US $ 10 milhões, o financiamento do financiamento de sementes no círculo inscrito liderado pela empresa Capital da empresa, com a participação da Mayfield -Ai Alumni Ventures.

Enfrentado por Belson, CTO Amir Jakoby e CPO Erez Rusovsky, a empresa lida com o crescente custo de observar, ao mesmo tempo melhorado pela qualidade e confiabilidade dos dados.

A fabricação de gerenciamento da plataforma de telemetria inteligente da empresa permite que as empresas explorem completamente o potencial de seus dados de telemetria na escala Petabta, mas por uma fração de custos.

“Vamos fortalecer as equipes de engenharia para gerenciar, otimizar e agir de acordo com seus dados de telemetria”, afirmou a empresa em seu site. “Ao lidar com a ineficiência, aliviar saltos de dados caros e melhorar a qualidade dos dados, permitimos que as empresas reduzam os custos e aumentem a eficácia de seus sistemas de observação”.

Como as serrarias decidiram reduzir o custo de observação e telemetria

Os fundadores da serraria inicialmente pretendiam resolver um problema diferente, mas as conversas no setor rapidamente moveram seu foco.

“Conversamos com mais de 100 vice -presidente de engenharia e o chefe do DevOps, e seu maior problema não era o que esperávamos – esses eram o custo das soluções de observação”, disse Belson à Venturebeat.

Isso não é apenas uma preocupação isolada – as empresas nos setores relataram que pagam uma quantidade enorme de dados de observação que forneceram alguns valores reais.

“As empresas gastam milhões em observação, mas quando perguntamos quanto dessas informações realmente precisava, a resposta nos chocou – apenas 10 a 30%”, acrescentou Belson. “Isso significa que 70 a 90% dos dados enviados basicamente são uma base de lixo”.

Rusovsky enfatizou os desafios que as organizações enfrentam no gerenciamento dessa explosão de dados. “As equipes estão lutando porque cada desenvolvedor escreve suas próprias informações de telemetria, e não há maneira fácil de gerenciá -las”, disse ele.

Sem o sistema para filtrar ou otimizar as atas, medindo dados e traços, a quantidade de dados continua aumentando, aumentando o custo da observação, ao mesmo tempo dificultando a resolução do problema.

“Não somos uma solução para a observação”, disse Belson. “Os clientes adoram o Datadog pelo que fornecem, mas também odeiam o quanto pagam”.

Uma solução liderada por uma serraria

A Sawmills desenvolveu uma plataforma de gerenciamento de telemetria inteligente que permite que as empresas filtrem, direcionem e otimizem suas informações de observação antes de atingirem suas ferramentas de observação, como Datadog, Splunk ou New Relic.

A plataforma atua como uma camada de software médio, analisa as atas, medindo dados e traços em tempo real usando AI e ML.

Serras de diagrama de AI. Crédito: Pilane AI

Principais características de Flatforka

Pesquisador de dados telemétricos : Fornece visibilidade completa no fluxo de dados para reduzir custos e melhorar a qualidade dos dados.

: Fornece visibilidade completa no fluxo de dados para reduzir custos e melhorar a qualidade dos dados. Controle de custos e disponibilidade : Ajuda as empresas a entender como os dados telemétricos afetam seus custos de observação.

: Ajuda as empresas a entender como os dados telemétricos afetam seus custos de observação. Otimização de diários e métricas : Ativa a amostragem, dedução, direção, enriquecimento e agregação para eliminar o processamento de dados desperdiçados.

: Ativa a amostragem, dedução, direção, enriquecimento e agregação para eliminar o processamento de dados desperdiçados. Ações de um clique : Os engenheiros podem implementar imediatamente as recomendações de IA guiada, sem intervenção manual.

: Os engenheiros podem implementar imediatamente as recomendações de IA guiada, sem intervenção manual. Flexibilidade do fornecedor : Pilan Suporte OpenTelemetria, permitindo que os clientes mudem para fornecedores de observador sem interferir na cirurgia.

: Pilan Suporte OpenTelemetria, permitindo que os clientes mudem para fornecedores de observador sem interferir na cirurgia. Gerenciamento de políticas automatizadas: As regras pré -configuradas ajudam as empresas a realizar gerenciamento de dados, impedindo exceder e garantir a segurança.

Usando todas essas ferramentas, as serraram reivindicações para garantir um volume significativo de transmissão de dados e economia de custos associada para seus clientes comerciais.

“Se você enviar milhões de minutos de registros que podem se transformar em uma métrica, isso só poderá reduzir o volume de dados em 10x ou mesmo 100x em alguns casos”, disse Rusovsky.

Para ajudar a resumir e consolidar os dados dos clientes antes de serem enviados para a plataforma de observação do cliente, a plataforma Sawmills usa LLMs líderes dos melhores serviços disponíveis como modelos de código aberto e nos mercados de propriedade dos fornecedores de nuvem favorecidos por seus clientes.

“Usamos uma combinação (modelos LLMs e ML)”, disse Jakoby. “Em alguns casos, podemos usar o Bedrock Openii ou AWS, mas alguns de nossos clientes não permitem que seus dados sejam enviados do lado de fora; portanto, usamos seus próprios LLMs com base em nuvens”.

Oferecendo gerenciamento centralizado de telemetria

Rusovsky enfatizou a importância de controlar dados, observando que as empresas hoje careciam de gerenciamento centralizado de telemetria: “A observação é fundamental para todas as organizações, mas também é a segunda maior despesa de engenharia após o custo da nuvem”, disse ele.

Muitas empresas enviam dados telemétricos todos os dias, muitos dos quais são desnecessários. “Todo mundo tem medo de remover os minutos”, acrescentou Rusovsky. “E se eu precisar de mim mais tarde? Esse medo leva as empresas a enviarem os dados por dia – grande parte desnecessariamente. “

Esses dados excessivos não apenas aumentam os custos, mas também complicam problemas e supervisão. “O problema não apenas custa – quando os dados de telemetria não estão fora de controle, é mais difícil de usar”, disse Belson. “Muitos dados dificultam a análise da causa, e os relatórios de construção duram mais”.

A plataforma Pilane Pillar foi construída no OpenTelemetry Collector, um padrão industrial de códigos de código aberto para coletar dados de telemetria. No entanto, a empresa melhora com suas próprias camadas no topo, fornecendo oportunidades de IA que detectam anomalias, enriquecem dados para obter melhores insights e implementar políticas de amostragem inteligentes.

Além de economizar custos, Jakoby enfatizou outra vantagem financeira. “Muitos clientes não percebem que pagam pela deglutição do Datadog, mesmo que ele os deixe cair mais tarde”, disse ele. “A filtragem antes do envio pode levar a uma enorme economia de custos”.

Sucesso inicial

A aceitação antecipada da serraria já percebe os benefícios. Edi Buslovich, vice -presidente da VIA da VIA, disse que trabalhar com uma serraria ajudou a otimizar as informações de telemetria, reduzir custos e melhorar o gerenciamento.

Belson enfatizou que as serrarias não competem com os provedores de observação, mas ajudam as empresas a maximizar o valor de suas ferramentas existentes.

Ela observou que, embora os engenheiros apreciem uma plataforma como o Datadoga, eles geralmente não gostam de custos relacionados. Ao permitir que as empresas controlem suas informações de telemetria, as serrarias permitem consumo mais eficaz e melhor confiabilidade do sistema.

Liran Grinberg, um parceiro baseado em equipe na equipe8, vê que o gerenciamento da telemetria está emergindo como uma categoria no surgimento da infraestrutura corporativa. Ele acredita que o acesso a serrarias vai além da redução dos custos, posicionando a empresa como uma capacitação importante de melhores práticas de observação.

“Não apenas reduzimos os custos – melhoramos a qualidade dos dados”, explicou Rusovsky. “Em vez de enviar cegamente todos os fornecedores, as empresas podem finalmente assumir o controle de seus próprios dados de telemetria”.

O que se segue para as serras de IA?

Os Pilans têm como alvo as empresas médias a grandes, com 500 a 5.000 funcionários, especialmente aqueles que são pesados ​​na nuvem e investiram fortemente em observação.

A empresa já forneceu dezenas de pagamentos dos clientes e planeja expandir sua gama de mercado após seu lançamento público.

Além disso, os co -fundadores enfatizaram que o VentureBeat que seus clientes se beneficiarão mais do uso constante da plataforma, pois aprende melhor a mistura exclusiva de dados, necessidades e necessidades de cada cliente.

“Quando os registros passam pelo nosso sistema, podemos começar a treinar com base nos registros e recomendações que geramos, melhorando nosso modelo ao longo do tempo”, disse Jakoby. “Então, ao usar o sistema, as recomendações se tornam mais adaptadas às suas necessidades específicas”.

Referindo -se ao impulso inicial das startups, Belson compartilhou que o Círculo de Financiamento de Sawmills foi rapidamente inscrito, com mais investidores ansiosos pela participação.

“Quando começamos a arrecadar fundos, tivemos mais ofertas em duas semanas”, disse ela. “Planejamos coletar sete milhões e eventualmente levantamos dez. Agora é a hora de levar isso ao mercado. “

À medida que a arquitetura de software continua a crescer em complexidade, a necessidade de controle mais inteligente dos dados de telemetria está se tornando mais crítico.

Com sua abordagem para dirigir a IA, as serrarias pretendem determinar como uma solução para empresas que desejam otimizar o custo da observação e a qualidade dos dados-com toda a manutenção da confiabilidade do sistema e flexibilidade dos fornecedores.