Os preços do anúncio do Super Bowl são derrubados, mas as vendas de ingressos caem: por que os fãs não caem no Chiefs vs. Eagles Matchup

Os preços do anúncio do Super Bowl são derrubados, mas as vendas...

Em andamento para o Super Bowla neste fim de semana em Nova Orleans, os fãs não podiam mais ficar empolgados ao ver o Philadelphia Eagles enfrentar o Kansas City Chiefs, porque o último tenta fazer a história do Super Bowla como o primeiro time a vencer o campeonato três vezes em uma fila . Com os preços da publicidade afetam o tempo todo e emocionantes Half -time Show com o recente vencedor do Grammy Kendrick Lamar Programado, por que a taxa de venda de ingressos está?

Então: os preços dos ingressos para o Super Bowl LIX estão baixos 30% na semana passadaou olho 50% mais baratodo que no ano passado. Atualmente, os lugares mais baratos são vendidos por algo entre US $ 3.057 e US $ 4.300 antes de um imposto secundário no mercado, em comparação com um ano atrás, quando eles foram vendidos para 9.365 dólares no mercado secundário.

Aqui estão os preços atuais dos ingressos de segunda à noite, de acordo com EUA hoje::

Existem vários motivos possíveis para baixas vendas de ingressos. Por um lado, Nova Orleans pode não ter o mesmo movimento para os fãs que queriam se divertir em Las Vegas no ano passado, quando os Chiefs enfrentaram o San Francisco 49ers.

A segunda razão é que o New Orleans Stadium Caesars Superdome tem muito mais espaço (74.000) do que o alemão do estádio de Las Vegas (65.000), que é mais difícil de passar no ano passado, e o resultado é mais caro (ligue para um oferta e demanda simples).

Finalmente, Nova Orleans ainda está torcendo do ataque terrorista do mês passado quematou 14 pessoas e feriu pelo menos 35Quando o homem empurrou o caminhão para a multidão e abriu o fogo. Em resposta, as autoridades locais criaram a “zona de segurança melhorada” ao longo da rua Bourbon e Excluído e limite o tráfego rodoviário perto do estádio e brincar da área ao redor do superdome. E de acordo com a principal Cathy, Cathy Lanier, milhares de funcionários estaduais, federais e locais estarão no chão durante o Super Bowl, Associated Press relatado.

