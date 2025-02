Segunda -feira passada, inspirada em ler sobre um pequeno protesto de Elon Musk e Dogeo que aconteceu Posto de preenchimento de Tesla no MaineJoan Donovan decidiu fazer um folheto digital exortando as pessoas a se juntarem a ela para protestar neste fim de semana no Salon da Tesla Exhibition em Boston. Dias depois, a idéia foi cultivada organicamente para mais de três dúzias de protestos nos salões de Tesla em todo o país.

“Me pareceu que existem parlamentares e estações de carregamento de Tesla em todo o país, e esse é um ponto de influência que muitas pessoas podem abordar, em vez de ter que ir à sua capital do estado”, diz Donovan, professor da universidade de Boston, que diz que atos em sua capacidade de cidadão. “Este é um lugar onde podemos fazer a diferença.”

Via Doge, ou o “Departamento de Eficiência do Governo” – que não é a agência governamental oficial – Musk permitiu ao acesso à sua equipe Dados dos contribuintes privados e informações classificadas. Forçar a exclusão virtual da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA, Programas de congelamento que entregaram drogas de HIV, oxigênio e outras assistências médicas a várias comunidades em todo o mundo. Desmantelar ativamente o Escritório de Proteção ao Consumidor, uma agência que regulamentaria seus planos para estabelecer um Novo serviço de pagamento em x. Ele perdeu trabalhadores federais de seus empregos. Muitos ou todo o trabalho provavelmente é ilegal, e existem vários processos judiciais no curso.

Site, TeslatacedwnVamos todos definir um protesto local de Doge, muitos dos quais acontecerão no dia 15 de fevereiro (também convida a todos que possuem as ações ou carros da Tesla a serem vendidos.)

“Muitas vezes, com esses tipos de iniciativas, eles precisam de semanas para planejar”, diz Alex Winter, um documentário conhecido por fazer Documentos do Panamá E outros filmes, que conhecem Donovan e ajudaram a reforçar a ideia. “Nesse caso, fizemos isso em uma semana. No final do dia, o organizador central disso é o público – damos a eles um lugar para se organizar. Estes são indivíduos em todo o país que estão protestando enormemente nesses salões. “Quando conversamos na tarde de sexta -feira, 39 são eventos planejados e o número cresceu.

Vários outros protestos já aconteceram nos locais da Tesla, de Manhattan a Seattle. Os esforços poderiam inicialmente parecer pequenos. Mas, em teoria, a pressão sobre a Tesla poderia ter sucesso. “É possível alcançar resultados dessa maneira”, diz Edward Niedermeyer, autor do livro Sinovita: Desconhecida Histórias de Tesla Motors. “Há um caminho para uma pressão significativa no almíscar”.

As vendas de carros da Tesla já estão lutando. Em 2024, as vendas da Tesla foram basicamente retas, caiu 1,1% em comparação com o ano anterior, apesar do fato de a empresa ter reduzido os preços. Na China, com uma enorme série de opções mais recentes e provavelmente mais inovadoras para veículos elétricos, menos consumidores compram a Tesla. A venda também caiu na Europa, parcialmente guiada pela impopularidade masculina.

No Reino Unido, onde Musk afirmou ser um primeiro -ministro deve estar na prisão E a América deveria “GRÁTIS” O povo britânico de seu governo “Tiran”Uma pesquisa determinou isso 60% Os prováveis ​​compradores de EV não querem mais a Tesla por causa da política dos homens. Na Alemanha, apoio masculino à extrema alternativa à direita ao partido alemão e ao fato de parecer usar uma saudação nazista durante a inauguração de Trump, ela provavelmente contribuiu 59% de queda No ano de venda em janeiro. A venda de Tesla também caiu no mês passado na França, Suécia e Noruega. Alguns proprietários da Tesla, e na Europa e nos EUA, vendem seus carros ou adicionam adesivos de pára -choques.

Os investidores de Musk e Tesla dizem que o valor real da empresa está na promessa futura, cheia de técnicas de auto -emprego. Mas Musk vem provocando sua edição direta há anos. O único trabalho real que Tesla agora tem é seu trabalho de EV, e mais concorrentes do universo não estão indo bem. Cybertruck, o primeiro veículo novo da Tesla desde 2017, “é o maior fracasso da indústria automobilística”, diz Niedermeyer.

Isso cria uma abertura para o boicote da Tesla nos EUA -“A oportunidade única que os consumidores americanos têm é se influenciarmos coletivamente a redução dramática das vendas aqui, empurra o volume para baixo, o que aumenta a margem”, diz Niedermeyer. “Nesse ponto de virada, um trabalho fundamental que gera 90% da receita pode se transformar em uma margem negativa, o que significa que, não importa quanta vendas elas, elas perdem dinheiro em cada carro”.

No final, é possível que a psicologia em torno das empresas provavelmente compartilhamentos excessivos possam se mover. Com suprimentos de bolhas, “enquanto as pessoas o apoiarem, é ótimo”, diz ele. “O problema é quando a psicologia muda da ganância para o medo e as pessoas começam a vender”. Os empréstimos masculinos são garantidos pelos suprimentos da Tesla; portanto, em algum momento eles terão que vender ações para cobrir chamadas de margem – o que provavelmente convencerá muito mais pessoas a vender e criar uma espiral descendente, diz Niedermeyer.

Ainda não há evidências de que Musk esteja preocupado com o que está acontecendo em Tesla. Mas funcionários e muitos investidores estão preocupados, de acordo com um Washington Post história. Musk “causou grandes danos à percepção dessa empresa”, disse Nell Minow, vice -presidente da Securities PublicarDizendo que a maioria de suas ações da TSLI doou à caridade em 2024 (Tesla não respondeu à solicitação de comentários.)

Não está claro a rapidez com que a pressão sobre a Tesla pode fazer a diferença – ou exatamente quanto dano o almíscar pode causar ao governo enquanto os processos passam pelos tribunais. Mas, além de influenciar a Tesla, os protestos podem ajudar a aumentar a conscientização sobre o que está acontecendo agora em DC

“Doge causou tantos danos às agências governamentais, especialmente aquelas que exploraram Musk por injustiça”, diz Donovan, professor universitário que organiza o protesto de Tesla em Boston. “E assim, se o governo não chamar a atenção para esses conflitos de interesse, esperamos que as pessoas o farão”. Ele diz que os protestos também são uma maneira de apoiar trabalhadores federais que são pressionados a deixar seu emprego.

Winter, um documentário, diz que tem mais motivos para protestar. “Há um desejo de os jogos finais desvalorizarem as ações e terminar com votos sobre não-confiança (para) Mosus dos acionistas, o que o influenciaria absolutamente de maneira significativa”, diz ele. “A enorme quantidade de seu valor está conectada em sua parte da Tesla”.

Além disso, Winter diz: “Há uma enorme necessidade de maior alfabetização e compreensão no país e no mundo sobre essas oligarquias tecnológicas. Isso é algo em que trabalho há décadas, que é desmistificar essa idéia de que eles são invulneráveis ​​e todo -poderosos. “

Os protestos são “extremamente eficazes e a educação é extremamente eficaz”, diz ele. “E, eu afirmaria, (esses esforços) minimizam a desesperança. Desde que mais detalhes você entende sobre o homem e sua riqueza – e a vulnerabilidade de sua riqueza – e mais você entende o que o poder das pessoas faz e mais você Faça o caminho a seguir.