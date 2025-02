Os senadores questionam Lori Chavez-dememer, seleção de departamento de Trump

Membros do comitê grelhado do Senado, Design Lori Chavez-Sudemer Na quarta -feira, seu último apoio à legislação sobre a União, sua posição em aumentar o salário mínimo federal e a vontade de discordar do presidente Donald Trump.

Os democratas procuraram crenças durante a audiência para confirmar o candidato que Chavez-Sudemer protegeria informações privadasMinistério do Trabalho. Os membros republicanos do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado perguntaram se ele ainda apoiava a lei da lei que facilitaria os trabalhadores com a associação.

Os líderes sindicais descreveram o Chávez-Demera, um ex-membro do Congresso Republicano do Oregon e o ex-prefeito da Little City, à beira de Portland, que deixa liberal, como amigo do trabalho organizado. Mas os proponentes da pergunta dos direitos dos trabalhadores perguntando se devem ver o governo que temFuncionários federais descarregados.

“Estamos indo para uma sociedade autoritária, onde uma pessoa tem um poder enorme. Você terá a coragem de dizer: ‘Sr. Presidente, isso é inconstitucional, isso está errado? “”, Em suas palavras introdutórias, independente independente de Vermont.

Tensão entre um registro relativamente pró-sindionUm termo como uma mulher do CongressoE as prioridades atuais da Casa Branca fizeram com que Chavez demorasse com uma linha tênue durante a audiência, às vezes repetindo as respostas ou recusando-se a dizer que não era advogado e não serviu mais como representante doméstico.

O senador Bill Cassidy, republicano da Louisiane presidindo o comitê, disse que a administração de Trump teve a oportunidade de trazer um programa pró -americano. Disse que os proprietários de empresas estão preocupados com o último apoio de Chávez-demers no Congresso Proteção de direitos para organizar um ato. O Pro Pro “aboliria as leis estaduais” direito ao trabalho “que dão aos funcionários o direito de se recusar a ingressar no sindicato em seu local de trabalho.

Durante sua declaração introdutória, Chávez-Demer descreveu a lei proposta como “imperfeita”. Quando Cassidy perguntou se ela ainda o apoiava, ela se recusou a responder sim ou não.

“Não acredito que o Secretário do Trabalho escreva as leis. Seria no Congresso escrever a lei”, disse ela.

Mais tarde, ela disse que apóia as leis do Estado “direito ao trabalho”, que permitem que os funcionários rejeitem para ingressar no sindicato em seu local de trabalho. O fornecimento do Pro procurou desfazer essas leis.

Sanders, membro do ranking do comitê, perguntou a Chavez-Sudemer se ele fosse um carimbo de borracha para administração ou estivesse com trabalhadores.

“Se confirmado, meu trabalho será uma visão da política do presidente Trump”, disse Chávez-Demer. “E meu principal princípio será o principal princípio do presidente Trump – fornecendo condições igualmente para empresas, sindicatos e, o mais importante, um trabalhador americano”.

Alguns observadores políticos assumiram que Trump escolheu Chavez-demera como seu ministro do Trabalho como uma maneira Para reclamar com os eleitores que são membros ou relacionados às organizações do trabalho. Ela é filha de um membro da equipe.

Se confirmado, Chávez-demer seria responsável por quase 16.000 funcionários do Departamento do Trabalho e o orçamento proposto de US $ 13,9 bilhões no ano fiscal de 2025. Ela faria prioridades que afetassem os salários dos trabalhadores, a capacidade de associar e saúde e segurança, bem como os direitos dos empregadores de libertar funcionários.

Mas não está claro o quanto eles poderão ter enquanto o gabinete de Trump está se movendo para reduzir o consumo do governo e tamanho dos EUAforça de trabalho federal. Durante seu primeiro mês no poder, o presidente congelou o trilhão de dólares de financiamento federal eOferece lancesA maioria dos trabalhadores federais.

Seu governo na semana passada começou a liberarQuase todos os funcionários de testeque ainda não adquiriram a proteção do serviço público. Um bilionário Elon Musk, liderado pelo governo do Ministério da Eficiência de Trump, chamadoLiberação de agências inteiras.

“É bem possível que, independentemente do fato de que o secretário da obra esteja cometido, um bilionário construído no governo de Trump, que é tão ansioso por destruir instituições, estará interessado em desenhar o ministério do trabalho”, disse Adam Shah, diretor da política nacional sobre empregos com justiça, uma organização sem fins lucrativos que promove os direitos dos trabalhadores. “

Em janeiro, Trump demitiu dois dos três comissários democratas que serviram Comissão para oportunidades iguais de empregoUma agência federal que implementa os direitos civis no local de trabalho. Ele também descartou o presidente interino do Comitê Nacional de Relações de Trabalho, Gwynne Wilcox, a primeira morena que serviu como membro do NLRB, bem como Jennifer Abruzzo, consultora -chefe do Comitê.

O tiroteio deixou as duas agências independentes sem quorum precisavam agir. Questionado na quarta-feira se a EEOC e o NLRB deveriam ter membros suficientes para cumprir sua missão para proteger os trabalhadores, Chávez-Demer respondeu “sim”.

Os senadores também procuraram a segurança de que o Chávez-demer protegeria dados confidenciais. O senador democrata Chris Murphy, de Connecticuta, perguntou se ele negaria Musk ou seus representantes, acesso a informações sobre concorrentes ou violações de trabalho na segurança ocupacional e no governo. As empresas masculinas são objeto de várias investigações da OSHA.

Chávez-Demer disse que a decisão pertence a Trump. “Trabalho para o Presidente dos Estados Unidos, se confirmado, e servirei à satisfação do Presidente nesta questão”, disse ela.

A resposta não satisfaz Murphy.

“Você tem a capacidade de discordar do presidente. Certifique -se de servir seu prazer, mas isso não significa que você deve tomar ações que acha que elas não são éticas”, disse Murphy. “Se o presidente solicitar que você acesse as informações que são seus amigos que estão esperando por investigações, você não diria não?”

“Eu certamente consultaria os advogados do Ministério do Trabalho. Eu definitivamente consultaria a Casa Branca e seus advogados. Mas até que fui confirmado e não sabia dizer no departamento de trabalho, específico disso, sem uma imagem completa “, disse Chávez-Demer.

Quatorze estados democráticos desafiaram Doge sob a orientação de Mošus do acesso aos dados do governo ou a participação na libertação de trabalhadores, inclusive no Ministério do Trabalho. Na terça -feira, o juiz federal se recusou a aprovar o comando de bloco de aproximação limitante.

Muitos sindicatos importantes, incluindo AFL-i eTrabalhadores da United AutoApoio o oponente democrata de Trump na corrida presidencial, o ex -vice -presidente democrata Kamal Harris. Irmandade Internacional de Equipesrecusou -se a apoiar o candidato presidencialMas o sindicato aprovou a nomeação do Chavez DeMera.

Durante o testemunho de seu comitê na quarta-feira, Chávez-Demer disse que Trump realizou “apenas a maior conquista política de todos os tempos”, atraindo os votos dos americanos da classe trabalhadora, muitos dos quais tradicionalmente votam pelos democratas e dos membros do sindicato.

—Er Cathy Bussewitz, Associated Press

O escritor associou Pressha Matt Brown contribuiu para este relatório.