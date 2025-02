Os suprimentos da Amazon diminuíram apesar das fortes vendas do quarto trimestre. Aqui está o porquê

A Amazon informou na quinta -feira sobre uma renda melhor do que o esperado do período esperado de compras de fim de ano, mas suas ações falharam na loja após o horário de trabalho devido a diretrizes decepcionantes para um trimestre líquido.

A empresa de comércio eletrônico e tecnologia com sede em Seattlu disse que sua receita para o período a partir de outubro a dezembro totalizou US $ 187,8 bilhões, que é 10% de salto em comparação com o mesmo período em 2023. O lucro custou US $ 20 bilhões, enquanto os ganhos por ação atingiram US $ 1,86, superior a US $ 1,49, que os analistas pesquisaram fatos.

No entanto, a empresa disse que esperava que a receita do trimestre atual estivesse entre 151 e 155,5 bilhões, inferior a US $ 158,56 bilhões que os analistas esperavam. As diretrizes são previstas por “impacto adverso e incomumente grande” de cursos de moeda estrangeira, diz -se.

A Amazon é o maior destino da Internet para as compras nos EUA em -oi por um longo tempo é um usuário de consumidor de consumidores durante as férias. Como aconteceu nos últimos anos, a empresa começou a oferecer promoções destinadas a atrair os clientes das primeiras férias em outubro. Ele anunciou outros descontos durante um período trimestral, incluindo grandes dias de vendas como Black Friday e Cyber ​​Monday.

A Amazon informou na quinta -feira que US $ 75,5 bilhões foram registrados para sua receita de negócios em rede, que é de 7% em comparação com o mesmo período de 2023.

Durante o setor de varejo, a venda dos feriados em novembro e dezembro foi melhor do que o esperado em comparação com o ano anterior, pois a inflação mais baixa nos produtos de férias atraía clientes para comprar, de acordo com a Federação Nacional de Varejo. As compras on -line também viram níveis de vendas recordes, informou a Adobe Analytics em janeiro.

As vendas da Amazon Web Services, uma proeminente unidade de computação em nuvem, aumentaram 19% durante o quarto trimestre. Mas caiu um pouco abaixo da expectativa de analistas.

A Amazon é um dos maiores jogadores da corrida tecnológica da competição em torno da inteligência artificial generativa. Como outras empresas tecnológicas, aumentou o investimento em tecnologia e consome bilhões para expandir os data centers que suportam a IA e a computação em nuvem. A empresa também gasta dinheiro em outros equipamentos, incluindo seus próprios chips de computador e os desenvolvidos pela Nvidia. Ele também introduziu seus próprios modelos de IA e integrou a IA generativa em outras partes de seus negócios.

No quarto trimestre, a Amazon informou que gastou US $ 27,8 bilhões em propriedades e equipamentos, significativamente maior que o mesmo período de 2023. Durante a ligação com analistas na quinta -feira, o CEO da Amazon, Andy Jassy, ​​disse que as despesas de capital para o trimestre foram de US $ 26,3 bilhões, a maioria dos US $ 26,3 bilhões, que foi direcionada à IA e à AWS.

“Achamos que quase todos os aplicativos que conhecemos hoje reinventarão a IA em nós mesmos”, disse Jassy. “Acho que nossos negócios, nossos clientes e acionistas serão um feliz meio e a longo prazo, que seguimos a oportunidade de capital e uma oportunidade de negócios na IA”.

Durante a ligação, Jassy acrescentou que a Amazon, como muitos outros, “impressionou” Deepseek, uma empresa de inteligência artificial chinesa cujo chatbot se tornou recentemente o aplicativo mais perpetível nos Estados Unidos

O relatório trimestral da Amazon ocorre porque o setor de varejo absorve os novos 10% do presidente da tarifa Donald Trump imposto às importações chinesas na terça -feira. Tarifas no Canadá e no México foram definidos para esperar cerca de um mês.

Trump também abandonou uma isenção comercial que permitia remessas de pequenos valor da China para ignorar as tarefas, um buraco que dava a vantagem das empresas eletrônicas na China, como Shein e tema.

Novas tarifas podem beneficiar a Amazon aumentando os custos de seus concorrentes. Mas isso também afetaria os vendedores chineses associados aos consumidores dos EUA na plataforma de negociação da empresa. Além disso, isso pode aumentar os preços na loja on -line recentemente lançada, a Amazon definida para fornecer produtos baratos diretamente da China. A loja, chamada Amazon Haul, foi a Amazon a resposta para Shein e o tópico.

Além disso, os analistas Morgan Stanley escreveram na segunda -feira que os negócios de varejo da Amazon, embora a empresa venda produtos comprados do fabricante, tem a maior exposição a tarifas. Os analistas estimam que 25% dos bens vendidos por meio desse negócio provêm da China.

– Haleluya Hadero, Associated Press

