Os telespectadores da TV do YouTube podem perder a CBS e vários outros canais como uma disputa em um contrato com a retirada da Paramount

Os telespectadores da TV do YouTube podem perder a CBS e vários...

Vários canais de propriedade da Paramount Global, incluindo CBS, Comedy Central, Nickelodeon e MTV, podem ser extintos nesta semana na TV do YouTube se o contrato entre as duas empresas não puder ser reformado.

TV do YouTube, Google Branch, anunciado em comunicado Trabalhar duro para chegar a um acordo justo que lhe permita manter os canais da Paramount sem aumentar os preços dos assinantes. Ainda não foi bem-sucedido em negociações “de boa voz”.

O que acontecerá se um novo contrato não for alcançado?

Após 13 de fevereiro, todo o conteúdo da Paramount, incluindo CBS e CBS Sports, será removido da TV do YouTube. Os assinantes também não poderão acessar as gravações anteriores desses canais ou serviços adicionais, incluindo a Paramount+ S Showtime e o BET+, o YouTube declarou. A empresa também anunciou que, se não atingisse um contrato, ofereceria aos assinantes de US $ 8.

“Ainda estamos em conversas ativas com a Paramount e esperamos que possamos concordar em disponibilizar seu conteúdo na TV do YouTube”, disse a equipe do YouTube.

O que a Paramount disse sobre isso?

Paramount disse em um Site especial O fato de ele fazer uma série de ofertas que eram boas para todos os clientes, mesmo que o YouTube TV não pudesse organizar as condições.

“O YouTube TV tenta pressionar a Paramount para concordar com expressões desfavoráveis ​​e unilaterais”, disse a Paramount no site. “O YouTube TV dá prioridade aos seus próprios interesses devido a um acordo justo”.

O contrato proposto pela Paramount continuaria o relacionamento entre as empresas, permitindo que elas permitissem que as correntes acessem suas redes a um preço justo, afirma a Paramount.

Esta disputa ocorre um mês após a TV do YouTube Aumento de preços seu pacote básico a US $ 82,99 por mês. O serviço tem cerca de oito milhões de assinantes e o mais popular é o serviço de internet salarial de TV, superando concorrentes Como o DirecTV Stream e o FUB, de acordo com a CNN.

Os amantes do esporte que usam a TV do YouTube podem ser particularmente afetados, pois o acesso à CBS seria cortado assim que March Madness começará em breve. A seleção no domingo é 16 de março e o torneio da NCAA começa em 20 de março.

Por que isso parece familiar?

Disputas para transporte têm Ele há muito torturou um emprego na TVCom assinantes tradicionais de cabo que geralmente experimentam distúrbios de serviços, enquanto empresas e distribuidores de mídia estão discutindo por custos. À medida que os serviços de streaming se moveram para replicar o pacote de cabos nos últimos anos, eles às vezes se encontram no mesmo navio.

O YouTube havia colidido com a Disney 2021, quando chegou a hora de renovar o contrato. O problema foi causado depois que a Disney pensou que o YouTube não pagou o suficiente por seu conteúdo. Os canais da Disney desapareceram em serviço por dois dias antes de alcançar a renovação do contrato.

Como posso descobrir quais canais estão em perigo?

Se o contrato não puder ser alcançado até quinta -feira, a Paramount desde que ele Lista de canaisCom base no número postal postal, os assinantes podem perder.

