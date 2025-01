Os tópicos de Meta finalmente recebem anúncios

Threads, um concorrente da Meta X e Bluesky, testa anúncios com certas marcas nos Estados Unidos e no Japão, anunciou a empresa na sexta -feira.

“Sabemos que haverá muitos comentários sobre como devemos abordar anúncios e temer que eles pareçam ser publicados por tópicos de que você seria considerado relevante e interessante”, o líder do Instagram Adam Mosseri Ele disse no anúncio. Ele acrescentou que a equipe monitoraria o teste “antes de expandi -lo”.

Os anúncios exibirão a etiqueta “patrocinada” como aparecem nos feeds do usuário.

O alvo lançou os Threads 2023 e se concentrou em aumentar sua base de usuários e manter as pessoas para os registrados. Agora que há mais do que 300 milhões de usuários ativos por mês (Com mais de 100 milhões de pessoas que o usam diariamente), parece que melhores esforços são trazer o próximo passo. Afinal, as mídias sociais são apenas uma grande maneira de transformar os olhos em receita.

Meta plataformas, empresa doméstica Facebook, Instagram e WhatsApp, provavelmente compartilharão notícias sobre os tópicos quando Relatórios sobre ganhos no quarto trimestre de 2024 próxima semana. Suas ações foram negociadas em níveis quase recordes na tarde de sexta -feira.

As respostas ao anúncio de Mossie que anunciaram o teste revelaram a frustração de alguns usuários. “Defina um anúncio, não haverá razão para ficar …” Um usuário escreveu. “Vou sair assim que os anúncios começarem a chegar. Garantido.

