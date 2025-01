Os trabalhadores da Whole Foods estão se tornando os primeiros a se juntar a esta loja

Os trabalhadores do Whole Foods Market, na Pensilvânia, votaram na associação na segunda -feira, tornando -se o primeiro grupo de funcionários a retirar uma vitória na força de trabalho na cadeia de produtos alimentícios na Amazon.

Os funcionários da loja da Filadélfia deram 130 votos – ou cerca de 57% das cédulas – a favor de ingressar no capítulo local da União Internacional dos Trabalhadores Unidos e Comerciais para fins de negociação coletiva. De acordo com o Comitê Nacional de Trabalho, que supervisionou a eleição, 100 trabalhadores rejeitaram a proposta.

“Essa luta está longe do final, mas a vitória de hoje é um passo importante”, disse Wendell Young IV, presidente da UFCW Local 1776. “Estamos prontos para trazer comida completa à mesa de negociação para negociar um primeiro contrato justo que reflete as necessidades e prioridades do trabalhador.

Os resultados indicam a primeira entrada bem -sucedida do trabalho organizado nos produtos dietéticos da Amazon, que inclui alimentos integrais, Amazon Fresh e Amazon Go conveniente. A Amazon, que comprou o Whole Foods em 2017 por US $ 13,7 bilhões, tentou se recusar a organizar esforços em suas lojas, bem como o motorista dos trabalhadores de entrega e armazém.

Quase três anos atrás, os trabalhadores do Amazon Warehouse, na Islândia, no estado de Nova York, votaram que eram representados por um novo sindicato em negociações de emprego, que está associado a equipes desde então. Mas a Amazon se recusou a chegar à mesa de negociações.

Os funcionários da Whole Foods Store, localizados no Philadelphia Center, começaram a se organizar no início do ano passado, disse Young. Eles se uniram ao UFCW Local 1776 no final do verão e, em novembro, oraram ao Comitê sobre o vínculo de trabalho para as eleições oficiais.

A Aliança Local anunciou que os trabalhadores do comércio esperam votar com sucesso para ajudá -los a fornecer salários mais altos, assistência médica mais acessível, apoio a cuidados infantis, maior equilíbrio entre trabalho e vida e melhores condições de trabalho.

Em comunicado após a contagem de votos na noite de segunda -feira, a Whole Foods disse que estava “orgulhoso de oferecer compensação competitiva, grandes benefícios e oportunidades de avanço na carreira para todos os membros da equipe”.

“Estamos decepcionados com o resultado dessas eleições, mas nos dedicamos a manter um ambiente de trabalho positivo em nossa loja Philly Center City”, acrescentou a empresa.

A empresa anunciou que as lojas fornecem um salário horário médio competitivo e outros benefícios, como 401 (k) planos e apoio à saúde mental “sob demanda”. Ele não revelou a taxa média horária, mas algumas publicações de emprego na Internet mostram que os funcionários do comércio podem ganhar US $ 16 por uma hora ou mais.

Depois que o sindicato apresentou uma petição eleitoral, os trabalhadores da loja da Filadélfia receberam lanches gratuitos e a empresa retrabalhou suas salas de interrupção, informa Young.

No início deste mês, o UFCW Local 1776 acusou a prática de trabalho desonesta da NLRB contra a empresa, acusando -o de demitir um trabalhador em retaliação devido a atividades sindicais e afirmando que os supervisores disseram aos funcionários que seriam mais pagos se fossem deduzidos pelo sindicato oferecer . A Whole Foods foi desafiada pelo trabalhador descarregado em retaliação.

O sindicato também acusou a Whole Foods com o aumento do salário em toda a região de funcionários da loja da Filadélfia para atividades sindicais.

A empresa admite que ela não se ofereceu para aumentar os salários dos trabalhadores comerciais, embora tenha feito isso em várias outras lojas como parte de uma revisão trimestral. A Whole Foods afirma que seria ilegal realizar ajustes salariais nas eleições da União, um argumento que os jovens desafiaram.

A empresa anunciou que adiava o salário dos salários até a opção de evitar o aparecimento de uma tentativa de influenciar a votação com os aumentos.

A Amazon, com sede em Seattl, resistiu ao sindicato organizando os esforços de seus trabalhadores. Os motoristas de entrega da Amazon embarcaram em várias cidades americanas antes do Natal para pressionar a empresa a reconhecê -los como funcionários sindicais ou cumprir os requisitos para o contrato de trabalho.

Os trabalhadores do Amazon Warehouse, na Carolina do Norte, devem votar no próximo mês se desejam representá -los sindicais chamados Carolina Amazonians United para solidariedade e empoderamento.

A gigante do varejo desafiou a estrutura do Comitê Nacional do Tribunal de Emprego. A Amazon acusou a Agência Federal de Toening nas eleições da União de 2022 no State Island Warehouse, lançando parcialmente um processo contra uma empresa de retorno pelo organizador demitido próximo ao início da votação.

– Haleluya Hadero e Lisa Baumann, Associated Press

Fonte