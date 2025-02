Os vídeos do canal do YouTube de ‘Crime Verdadeiro’ receberam milhões de visualizações. Acontece que as histórias foram geradas

Os vídeos do canal do YouTube de ‘Crime Verdadeiro’ receberam milhões de...

O popular canal do YouTube da Ter Crime atraiu milhões de visualizações com vídeos de assassinatos terríveis. Como se vê, nenhum deles é real.

Um desses vídeos, intitulado “O caso de amor gay secreto do marido com Step Son termina em um terrível assassinato”, alegou descrever em detalhes o terrível crime em Littleton, Colorado. Depois de coletar quase dois milhões de visualizações, os espectadores se dirigiram a os repórteres locais Elizabeth Hernandez. Mas não havia registro de crime – porque nunca aconteceu. O assassinato foi completamente inventado pelo canal do YouTube chamado True Crime Arquivos usados ​​por imagens ChatGPT e AI-Generate.

De acordo com 404 MídiaHenry Larson, mais de 150 vídeos semelhantes foi transferido para o canal no ano passado, e cada um coletou dezenas de milhares de visualizações. Outros vídeos usavam títulos como “O segredo da esposa de sua esposa com a filha adolescente de seu vizinho acaba em um terrível assassinato” e “o treinador dá aos fãs do HIV após um caso secreto, o que levou à gravidez”. Hernandez entrou em contato com a polícia sobre vídeos falsos de crime, e o canal foi desativado no início deste ano.

Paul (um pseudônimo que criou a 404 Media para proteger sua identidade) disse a Larson que criou falsas notícias “verdadeiras” dos crimes para que os espectadores perguntassem por que estavam tão interessados ​​em tais ações salgadas. Embora seus métodos sejam, na melhor das hipóteses, suspeitos, apenas a questão é. Mais da metade de todos os americanos dizem que consomem alguma forma de crime verdadeiro, com Crime e Dateline NBC (Inspiração original por trás dos vídeos de Paul) e entre a Apple 10 Os subcetas mais populares 2024.

“Eu tento overdose de um espectador em Louride, para tentar enfrentar o fato de que parece muito investido na exuberância de tudo”, disse Paul a Larson, defendendo seu trabalho criado. “A vida secreta das pessoas, seus empregos secretos que são realmente tabus”.

Os vídeos eram populares o suficiente e lucrativos para que Paulo pudesse trabalhar em período integral. Antes de sua conta ficar indisponível, ele criava até dois vídeos por semana, cada um durou cerca de 2,5 horas. O porta -voz do YouTube disse que a 404 Media: “Abolitamos o canal em questão para várias violações das diretrizes de nossa comunidade, incluindo nossas políticas que cobrem a segurança das crianças que proíbem a sexualização de menores”.

No entanto, Paul ainda defende seus vídeos. “Um crime real (…) no final do dia, é uma forma de diversão. Os espectadores assistem que não pode ser informado sobre coisas que os influenciarão pessoalmente”, disse Larson. “Eles estão realmente lá para se divertir e ter um mistério emocionante com alguns elementos exuberantes”.

Fonte