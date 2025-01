Para crescer como líder, tente aceitar essas três pessoas

Vivemos em um mundo saturado com a sabedoria da liderança – de inúmeros livros a um fluxo interminável de pensamento – e, no entanto, uma lacuna entre o que os líderes sabem e o que fazem é tão amplo quanto sempre.

O problema é que a transformação da liderança é difícil. É preciso coragem para diminuir o status quo. E é um homem profundo manter o conforto e escolher um hábito de risco.

Em nossos anos de trabalho com os líderes, notamos aqueles que conseguem desenvolver continuamente suas vassouras de liderança estabelecem um equilíbrio entre três impulsos. Para facilitar o entendimento do conceito, visualizamos todos os impulsos como pessoa: uma criança, um cientista e um jardineiro.Essas pessoas agem como um quadro para não apenas aprender, mas também para manter o balanço no caminho pessoal da liderança. Aqui está como:

1. A pessoa de uma criança nutre a curiosidade, a brincadeira e a ação ousada

Imagine uma criança que vem ao mundo: tudo é novo e justo para tocar, dar um soco ou construir. As crianças não têm medo do fracasso; Eles aprendem trabalhando, adaptando e trabalhando novamente. Os líderes geralmente limitam seus ensinamentos aos parâmetros percebidos em que agem. Mas, ao aceitar a persona das crianças, os líderes podem entrar em curiosidade e vontade de agir sem cada resposta para vincular o arco.

Os líderes estão frequentemente sujeitos à análise de paralisia, com medo de imperfeições, críticas ou pior, fracasso. Mas as crianças se movem – elas tentam e tentam novamente. A diretora executiva, por exemplo, treinou, acreditava que a burocracia interferiu na solução criativa do problema de sua equipe. Em resposta, ela coletou a equipe e passou um dia esclarecendo seus objetivos e pensando criativamente nos sistemas que eles precisavam “interromper” para que eles pudessem renová -los de maneira mais eficaz.

Ela viu resultados imediatos. Eles criaram um procedimento eficaz para fazer as coisas, com menos atrito burocrático. Isso resultou em maior responsabilidade e redução da frustração entre a equipe. Às vezes, os líderes precisam ser ousados ​​o suficiente para desmontar o que não fazem para que possam renovar algo ainda melhor.

Para ser criança, os líderes precisam nutrir a coragem de jogar com novas idéias, mesmo quando o papel é sentido alto. Isso não significa cubos imprudentes; Isso significa experimentos pequenos e ousados, sabendo que nem todas as tentativas terão sucesso – e tudo bem. Experimente o novo formato de reunião. Dê a autonomia das decisões em primeiro lugar em um dia. Pare de perguntar: “E se eu não conseguir?” E comece a dizer: “Vamos ver o que está acontecendo”.

2. O cientista estimula a observação e iteração estritas

Sendo curioso, não sou suficiente. Entre no cientista, seguido de experimentos divertidos com coleta de dados, observação nítida e dedicação ao aprendizado. Ele é um cientista contrabalançado pela erupção da impulsividade e pelo fracasso não inteligente.

Depois que a equipe de liderança tentou uma nova estrutura de tomada de decisão, uma diretora executiva com a qual estávamos trabalhando, assumiu que isso correu bem porque resultou em reuniões mais curtas. Mas a pesquisa “científica” revelou outra história. Pesquisas e feedback estruturado apontaram que muitos membros da equipe se sentiram rapidamente ou pressionados para concordar rapidamente. Por sua vez, isso significava que as decisões representam apenas algumas opiniões. Com os dados em sua mão, esse líder repetiu: ele oferece o procedimento e instalou um tempo estruturado para desacordo e discussão. As mudanças ficaram presas precisamente porque estavam se desenvolvendo através dos ciclos de aprendizagem.

A adoção de persona científica significa buscar feedback, refletir honestamente os resultados e repetir intencionalmente. Isso pode incluir uma revisão de 360 ​​graus, uma análise da medição de dados sobre o desempenho da equipe ou simplesmente parando para perguntar: “O que isso fez e o que não foi?” Esse feedback não precisa ser externo. O garoto poderia fazer com que um líder tivesse diferentes maneiras de se comunicar durante as reuniões (falando primeiro ou dizendo o último, apenas fazendo perguntas ou apenas resumindo). Além de observar o impacto que isso tem sobre isso, um cientista inteligente também parece para dentro, fazendo perguntas como: “Como me sinto quando age X Estradas? ”

O cientista lida com o teste da hipótese e tem vontade de deixar de lado um plano pessoal. Isso também requer um grau saudável de auto -reflexão. O cientista incorpora humildade e reconhece que grandes líderes são estudantes ao longo da vida que se melhoram com estudos cuidadosos e mudanças pensativas.

3. O jardineiro nutre o crescimento e liderança o que não está mais servindo

Após pesquisa e reflexão com base em evidências, ocorre o cultivo. A persona de jardinagem se vira para dentro, concentrando -se em nutrir seu próprio crescimento e remover comportamentos, hábitos e crenças que interferem no potencial de liderança de alguém. Essa auto -cultura garante que a mudança não seja superficial, mas profundamente enraizada na transformação pessoal constante.

Isso inclui forças nutritivas como empatia, comunicação ou resistência. E o que é importante, o jardineiro identifica e elimina “ervas daninhas”-comportamento como micro-profundidade, defesa ou confiança que sufocam o progresso.

Um diretor executivo que treinamos lutou com a necessidade de controlar cada decisão. Aceitando o cientista e a criança, ele primeiro notou que algo estava indo com sua equipe e começou a experimentar abordagens alternativas para a delegação. Mas apenas pela personificação do jardineiro poderia realmente admitir que o problema era sua tendência a gerenciar micropatas. Em resposta, ele começou a delegar deliberadamente aos membros da equipe, o que não apenas reduziu a confiança nela, mas aumentou a quantidade de idéias de qualidade entrando no talento ao seu redor. Com o tempo, isso incentivou o envolvimento da equipe, a crescente propriedade compartilhada do sucesso e crescimento da empresa.

O jardineiro é paciente, mas intencional. O crescimento por si só requer esforço consistente, cuidado e auto -reflexão. O líder falha no piloto automático. Requer cuidados regulares e conscientes. É preciso a obrigação de nutrir o que ajuda você a crescer e liberar o que o mantém. Ao aceitar pessoas de jardinagem, os líderes assumem a responsabilidade radical por sua própria transformação, admitindo que o verdadeiro crescimento da liderança começa em si mesmo. Ao fazer isso, eles se tornam não apenas líderes melhores para os outros, mas também as versões mais autênticas de si mesmas.

Mistura de persona para mudança de transformação

Nenhuma pessoa transforma apenas liderança; A magia está em sua sinergia. Líderes brincando como crianças estão analisando como cientistas e nutrindo como um jardineiro desenvolvendo práticas. Eles incorporam curiosidade, rigor e cuidado – uma forte combinação que cria um espaço para uma sombra e revive a sabedoria abstrata da liderança.

A verdadeira transformação não acontece no vácuo nem através de “aha”. Ocorre nos ciclos iterativos e intencionais de ação ousada, pensamento e cultivo – é uma evolução contínua. Quando os líderes aceitam essas pessoas, a mudança não é apenas aspiração – torna -se uma prática viva que inspira outras a crescer ao lado delas. Portanto, coloque o boné do seu pesquisador, pegue a lupa e remova o seu jardim interno. Amanhã, os líderes terão sucesso não apenas sabendo, mas também crescendo constantemente.

