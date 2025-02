Para que a Apple trabalhe com Deepsek para recuar na corrida de IA

Desde que Deepseek entrou em cena no mês passado, não está faltando opiniões sobre o que as realizações da inteligência artificial de startups chinesas significam para os gigantes da AI americana como Openi, Microsoft, Google e Meta.

No entanto, há uma empresa que geralmente ausente de qualquer discussão sobre como ruim A chegada de Deepseek para muitos gigantes tecnológicos americanos: Apple. Sempre que um insider ou analista tecnológico menciona a Apple e Deepseek juntos, geralmente é propor que chegada do LLM chinês poderia ser útil para fabricante do iPhone.

Esse é realmente o caso? A tecnologia de IA está se movendo tão rapidamente (a Deepseek tem quase do nada) que parece em vãs previsões de longo prazo sobre o impacto final de qualquer progresso no setor, muito menos uma única empresa. Ainda assim, vejo algumas maneiras pelas quais a maçã Poderia Tenha benefícios com o Deepseek e seu sucesso.

A parceria com a Deepsek pode dar a Apple Intelligence Path para a China

A maneira mais direta pela qual a Apple poderia se beneficiar da chegada de Deepsek é se a empresa decidir realmente fazer parceria com uma startup chinesa.

Não é segredo que a Apple quer muito trazer a Apple Intelligence para a China, como o chefe do software Craig Federinghi me disse em junho passado, quando ele examinou sua plataforma de IA pela primeira vez. A China é o segundo maior mercado da Apple após os EUA.

A Apple acredita que adicionar a Apple Intelligence a seus telefones é um ponto de venda único que atrairá novos usuários do iPhone e incentivará as atualizações existentes, o que levará ao aumento das vendas. O aumento das vendas na China é muito importante para a Apple, onde seus telefones lutam recentemente aos rivais em casa (Cupertino Company recentemente viu seu chinês caindo 11,1% anual).

O problema da Apple é que a China possui leis estritas em torno do sistema de IA – mesmo as projetadas para os consumidores. Portanto, para atender aos requisitos legais do país, a Apple provavelmente poderia ter cooperado com o já aprovado fornecedor de serviços de IA na China. De fato, em dezembro, Reuters relatado Que a Apple conversou antecipadamente com Tencend e Binderlance sobre a possibilidade de integrar seus modelos de IA na Apple Intelligence no país.

Mas agora a Apple pode ter a terceira opção: Deepseek. De uma perspectiva tecnológica e óptica, selecionar uma pequena startup LLM para integrar a inteligência da Apple no país pode ser uma jogada sábia.

A tecnologia, integrando o DeepSeek na Apple Intelligence no iPhone na China, poderia fornecer alguns benefícios do desempenho. Os dois benefícios significativos da duração profunda em comparação com outros LLM são que ele pode ser iniciado em chips menos poderosos e usar menos energia. Isso o torna perfeito para a plataforma de inteligência da Apple, que está tentando executar o maior número possível de computadores no dispositivo para tornar as coisas mais rápidas e privadas para seus usuários.

A parceria com a Deepsek sobre outros serviços dos serviços de IA na China também pode ser uma excelente óptica para a Apple a partir da parada de marketing, pelo menos localmente. Desde que a Deepseek aumentou uma gigante tecnológica americana muito mais financiada, uma pequena startup se tornou um orgulho no país. Seu fundador, Liang Weenfeng, até supostamente recebeu um herói de boas -vindas Quando ele voltou para sua cidade natal, Zhanjiang através das férias lunares do Ano Novo.

Se a Apple deseja aumentar as vendas na China, o que é uma maneira melhor do que sair que a IA desenvolvida pelo herói tecnológico chinês é alimentada pela Apple Intelligence?

Ai R&D, acabei de ficar mais barato para a Apple

Mesmo que a Apple não tenha um parceiro diretamente com a Deepsek, parece que o distúrbio da indústria da IA ​​americana da startup chinesa oferece algumas vantagens indiretas para a Apple.

Antes da chegada de Deepsek, o general Wisdu acreditava que, se a empresa quisesse ser competitiva na corrida de IA – estivesse nela para conquistá -la – dezenas de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento devem ser investidos. Afinal, eles fizeram isso aberto, Microsoft, Meta e Google. A Apple poderia jogar a mesma quantia em dinheiro no desenvolvimento da IA ​​para capturar seus rivais nos EUA – mas o sucesso da Deepseek mostra que a empresa não precisa mais.

Deepseek diz que seu modelo vestido para Menos de US $ 6 milhõesPor exemplo, em comparação com o Openi e a Meta Money, eles gastaram seus modelos treinando. E R1 LLM de Deepseek ultrapassa Openi e Modelos de Alvo em muitas áreas.

Se agora se souber que o poderoso LLM que pode competir com os pesos pesados ​​pode ser criado e treinado em apenas centavos por dólar, a Apple não precisa mais considerar o consumo de dezenas de bilhões para compensar e pode direcionar seus enormes suprimentos de caixa em outros lugares.

Além disso, o Deepseek afirma que levou apenas dois meses para treinar seu modelo. Se for esse o caso, a Apple poderá compensar seus concorrentes nos EUA a qualquer momento.

Posição da Apple na corrida de IA

Então, a chegada de Deepseek que a Apple dá uma perna na corrida de IA?

Quando se trata do potencial de trazer inteligência da Apple para a China e aumentar a venda do iPhone no país, pode ser muito bom. Mas fora da China, é impossível dizer se a chegada de Deepseek realmente usará significativamente a posição da Apple na corrida de IA a longo prazo.

A inovação Deepseek parece mostrar que você não precisa gastar bilhões de dólares e anos de treinamento em modelos avançados de IA. Esta revelação não apenas Ainda assim, usa a Apple. Embora a Apple possa não ter que gastar tempo e dinheiro que seus concorrentes fizeram para criar um modelo na escada de escada do Chatgpt ou em outras empresas agora, que é o playground para todos, grandes e pequenos.

Além disso, quem sabe que outras pausas estão ai ao virar da esquina? Deepseek saiu quase do nada. Não há garantia de que, nos próximos meses à nossa frente, não aumentará outro progresso revolucionário de IA que interfira no setor novamente. E é por isso que é impossível dizer quem estará onde você estará nos futuros painéis dos guias de IA – não importa o que você fale sobre a Apple, Openai ou Deepsek.

