Três mulheres na foto estavam dobradas no campo, buscando os restos do caule de trigo. Seus números dobrados dominam o primeiro plano, enfatizando o peso físico de seu trabalho. Jean-François Millet “Pabirčiči”, pintado em 1857, perpetuou esse ato de emergência: pabiring, coletando colheitas após a colheita. Irmanhado na tradição agrária, o termo vem da língua franciscana antiga Glenner e latim Glennareo que significa “reunir”.

Durante séculos, Pabiring tem sido uma salvação para um pobre rural na Inglaterra e na França – um direito legalmente reconhecido que lhes permitia entrar nos campos após a colheita para pegar o que restava. A lei francesa declarou sua lei civil em 1554, enquanto na Inglaterra era um acordo tácito que refletia o delicado equilíbrio do sistema feudal entre os privilegiados e os pobres.

Mas no final do século XVIII, esse equilíbrio inseguro começou a desmoronar. As forças de privatização e industrialização engoliram a Inglaterra, enquanto os atos de gabinete converteram um país comum em propriedade privada, proibindo o acesso aos pobres. Em 1788, um caso judicial significativo Aço contra Houghton Ele quebrou o costume de ouvir como um direito, retindo -o como uma transgressão. A mecanização logo foi seguida, com uma gravata e uma combinação que deixou menos coleta de Pabirchi. Até meados do século 19, o pabir desapareceu na memória, uma relíquia de uma vida agrária pré -moderna transbordando com a incansável marcha do progresso.

No entanto, a cena de Millet mostra o trabalho para coletar o que os outros deixados para trás são tocados novamente – não como uma relíquia, mas em resposta à crise de alimentos e desperdício de pobreza. No campo das batatas na Cornualha, na Inglaterra, os voluntários residem na caixa de madeira, separando -se bem dos danificados, enquanto os outros corta a couve, enchendo sacos com folhas destinadas a cozinhas públicas.

“Nós alimentamos muito – cerca de 10.000 pessoas por semana”, disse Holly Whitelaw, fundadora da Cornualha. “Talvez apenas algumas peças de vegetais, mas é algo saudável”. A cirurgia, que é realizada com a ajuda de mais de 400 voluntários, conta com coordenação complexa através da plataforma de envio on -line de mensagens do WhatsApp, espaços de armazenamento doados e pura determinação. Ainda assim, observa Whitelaw, isso está longe de ser suficiente: “É preciso muito financiamento para que isso seja realmente feito corretamente. A necessidade está aumentando.

Numa época em que 3,3 milhões de toneladas de alimentos são jogadas na fazenda do Reino Unido, os custos ecológicos e sociais da inação são incríveis. A podridão alimentar libera o metano, um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o dióxido de carbono, e os recursos usados ​​para cultivar esses alimentos – água, energia e terra – consomem junto com isso. Tristram Stuart, um historiador e ativista que é o co -fundador da rede de coleta de 2011, cuja parte coletiva da Cornualha, imaginou essa prática como uma maneira de causar um desperdício de comida britânica em sua fonte. Hoje, de Kent a Birmingham, os grupos Pabirčica não apenas coletam produtos, mas também quebram normas insustentáveis ​​que permitem que o lixo exista.

O impacto desse resíduo vai além da podridão visível nos campos. Globalmente, quase um terço de todos os alimentos produzidos nunca são consumidos e, no Reino Unido, as culturas não políticas contribuem para cerca de 6 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente por ano – 11% das emissões agrícolas do país. Do outro lado do Atlântico, o problema se desenvolve em uma escala ainda maior. Laurie Beyranevand, diretora do Centro de Agricultura e Sistemas Alimentares da Lei de Vermont e Faculdade de Pós -Graduação nos EUA, enfatiza a pressão sobre os recursos naturais causados ​​pela produção excessiva.

“Aqui nos Estados Unidos, temos mega fazendas no oeste, que usam fontes de água preciosas durante a seca para o crescimento de alimentos que nunca entram em uma cadeia de suprimentos”, disse ela. “As pessoas dizem: ‘Oh, elas serão tratadas de volta ao chão’, mas não conta recursos consumidos em vão no processo – pesticidas, trabalho, energia – tudo isso tem um preço ambiental”.

Em todo o Reino Unido, o pabiring se tornou uma ferramenta essencial na luta contra a jogada de comida e a pobreza. Grupos como a Sussex Gleaning Network organizam equipes para coletar de tudo, de cenouras a couve -flor, redistribuição de alimentos salvos para bancos de alimentos e projetos comunitários como o Fareshare Sussex, que exige excesso de comida de boa qualidade e oferece pessoas necessitadas. Como um todo, a rede de coleta colaborou com mais de 60 agricultores e 3000 voluntários para economizar mais de 500 toneladas de frutas e vegetais, garantindo que o excesso de produto seja entregue de maneira rápida e segura àqueles que mais precisam.

Para Phil Holta, um gerente de programa global de feedback regional, uma organização comprometida com o sistema alimentar sustentável, o processo começa muito antes do dia da colheita. “Contratamos uma equipe de voluntários com antecedência e alugamos uma van”, explicou. “Nós nos encontramos na fazenda por volta das 10 da manhã, conversamos sobre saúde e segurança e depois vamos trabalhar”. Depois que a produção é feita, eles devem ser enviados para a geladeira para preservar sua frescura. “Os voluntários que podem entender mais em um dia do que a cozinha podem processar em uma semana”, acrescentou Holtam, enfatizando a extensão, os problemas e as soluções. Para voluntários nos campos, o trabalho é urgente. E para as famílias que servem, é um canudo de salvação.

O voluntário participa de uma coleção organizada, tradicionalmente conhecida como “pabiring”, maçãs não reservadas na fazenda de frutas de Maynard em setembro de 2022 em Wadhurst, no Reino Unido. (Foto: Leon Neal/Getty Images/Grist)

Jogar comida começa na própria fonte: fazenda. Até 16% das culturas podem ser perdidas devido aos fatores que estão completamente fora do controle dos agricultores. “Os supermercados recusam produtos porque são muito instáveis, muito pequenas ou erradas”, disse Holtam sobre Sussex. “Então há um tempo imprevisível, falta de trabalho – isso é infinito”. O que resta nos campos – ruins, couve, abobrinha, frutas macias – prevê incríveis desperdícios de recursos e uma crise ambiental de emergência.

As soluções oferecidas pelo pabiring são práticas e simbólicas. Os colecionadores salvam alimentos que, de outra forma, contribuiriam para a demonstração de metano no aterro sanitário ou desmoronariam nos campos. Eles trabalham com os agricultores para garantir que o que não possa ser vendido seja transformado em um recurso da comunidade. “Trabalhamos com tudo, de frutas macias a alface, limpando as vigas e armazenando colheitas de uma pilha de composto”, disse Holtam. “Trata -se de converter possíveis resíduos em recursos da comunidade”.

Ainda assim, apesar de sua influência, pabiring ainda é uma medida temporária. Como aponta o Beyranevand, a raiz do problema é sistêmica. “Os agricultores são forçados a crescer para cumprir os estritos contratos de supermercados, apenas para ver as toneladas de comida perfeitamente boa rejeitada porque não atende aos padrões cosméticos”. A solução está, disse ela, na criação de mercados secundários para obter excesso de produtos e reduzir a produção excessiva que leva os agricultores a confiar em doações para mover suas colheitas.

Até que essa mudança sistemática aconteça, os pabirchs persistem – agachamentos nos campos, cheios de caixas com culturas negligenciadas e economizam o máximo que puderem. Cada batata tirada do chão, toda abobrinha embalada em uma caixa, todo pequeno esforço, é uma vitória silenciosa.

Embora a idéia seja simples – salvar alimentos que, de outra forma, falhariam – esse trabalho tem formas diferentes em todo o mundo. No Reino Unido da Organização, como a Gleaning Network UK, eles lideram operações estruturadas, coordenam voluntários para coletar excesso de culturas com uma fazenda e sua entrega de bancos de alimentos. Nos Estados Unidos, os papagaios geralmente são menores e administrados por grupos locais e voluntários da igreja.

“Isso é amplamente guiado pela filantropia, e os grupos geralmente não têm relação”, disse Beyranevand, que trabalhou com várias organizações pabirchianas no país. Sem um sistema centralizado, os esforços dependem de relações pessoais com agricultores e coordenação ad hoc, tornando o processo de inconsistente e dependente dos recursos.

As diferenças legais e culturais também moldam essas abordagens. No Reino Unido, os agricultores geralmente cumprimentam os Pabirčani, enquanto nos EUA, as leis de propriedade e responsabilidades criam obstáculos. “Os agricultores se preocupam com o que acontece se alguém se machucar”, explicou Beyranevand. Embora alguns países tenham introduzido proteção, essas leis são inconsistentes e a preocupação com a segurança alimentar é mais difícil. Por exemplo, Maryland aprovou leis especiais para a proteção dos agricultores contra a responsabilidade ao permitir que os colecionadores em seu país, fornecendo um modelo de que a legislação pode incentivar a participação, enquanto lida com a preocupação do agricultor.

Apesar de suas promessas, apenas a gembinição não pode resolver os problemas sistemáticos de jogar comida e insegurança. Beyranevand chama de solução reativa, dependendo do excesso ou das culturas rejeitadas. “Em última análise, não seria maravilhoso se não precisarmos?” ela perguntou. Algumas organizações, como a área de Boston Gleaners nos Estados Unidos, estão explorando abordagens proativas, como a compra de terras agrícolas para cultivar, especialmente para bancos de alimentos. Mas o aumento dessas iniciativas requer investimento significativo e suporte estrutural.

No entanto, o pabiring é um pouco mais do que mero resgate de alimentos – trata -se de revelar o valor do que ignoramos. Para Kelly LeBlanc, vice -presidente da programação de alimentos da Oldways, uma organização sem fins lucrativos que inspira as pessoas a aceitar alegria saudável e sustentável de velhas maneiras de comer, o significado vai além da comida em si. “Começamos a perceber que a criança que é melhor para as pessoas é melhor para o planeta”, disse ela. “Um simples ato de converter culturas descartadas em pontes alimentares tantas divisões – entre dieta e sustentabilidade, entre resíduos e renovação”.

Talvez este seja o maior presente de Pabirje: sua capacidade de nos lembrar que, mesmo no mundo da abundância, há beleza no que permanece para trás. Imagem Jean-François Millet Os colheiros Ele perpetuou essa verdade há quase dois séculos, e hoje ele não é menos comovente.

–Natasha Khullar RelphGrist

Este artigo apareceu originalmente em GristOrganização de mídia independente e não lucrativa dedicada à história das histórias de soluções climáticas e do futuro justo. Faça login para seu boletim informativo aqui.

Fonte