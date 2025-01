Para que o pedido de Mark Zuckerberg para que mais empregos masculinos sufocem a inovação

Quando o CEO da Meta Mark Zuckerberg apareceu em E em 10 de janeiro de 2025, o episódio Joe Rogan ExperienceEle lamentou que a cultura corporativa tenha se tornado “feminino demais”, suprimindo o dele “energia masculinaE abandono de traços supostamente valiosos como agressão.

O trabalho, ele concluiu, era “Calidar. “

Pode não ser surpreendente que Zuckerberg também tenha aceitado a busca masculina estereotipada em sua vida pessoal. Tornou -se um Habilidades de artes marciais mistas amante e compartilhou sua afinidade a Carne fumando. No dele Composto havaiano expansivoEle até fez um arco e uma fonte Caçando porcos.

Um longo caminho veio de Imagem nerd sua juventude.

Mas Zuckerberg está certo? Eles precisam de empregos nos EUA para aceitar a mentalidade que é a rua, que está lutando com diesel, uma mentalidade na rua?

Como psicólogo social que estuda masculinidade e agressãoEu acho que é importante avaliar o que a ciência diz sobre as reivindicações de Zuckerberg – e considerar o que isso significa para o futuro da cultura no local de trabalho nos Estados Unidos

Para não mostrar nenhuma fraqueza

Em 2018. A socióloga Jennifer Berdahl e seus colegas inventaram uma expressão “Concorrência da cultura da modidade“Descreva trabalhos cheios de concorrência, líderes tóxicos, assédio e assédio.

Integrar a década Pesquisa anterior Em masculinidade no local de trabalho, Berdahl e seus associados conseguiram copiar como as culturas de competições de masculinidade agem e mostrar como influenciam organizações e funcionários individuais.

Em seus experimentos, os participantes concordaram ou discordam de declarações como “expressar quaisquer sentimentos que não sejam raiva ou orgulho, considerados fracos”, com base na percepção de sua própria organização. Uso de técnicas estatísticas avançadasA equipe de Berdahl conseguiu destilar as culturas de concurso para a masculinidade de até quatro componentes: “Não mostre fraqueza”, “força e resistência”, “colocando um emprego em primeiro lugar e” cachorro com comer cachorro “.

Então eles conseguiram mostrar como essas culturas estavam relacionadas a um hospeda resultados negativos Para trabalhadores e empresas, como Combustão, tráfego e mau bem -estar. E no nível da organização, eles podem lidar com o ambiente disfuncional do escritório, liderança tóxica e até assédio e assédio.

Queixa atenciosa

Com base nesta pesquisa, parece promover a promoção masculinidade rígida No local de trabalho não é a melhor solução para o provável Já lutando contra o alvo.

Então, o que levou Zuckerberg afirmou que o local de trabalho foi castrado e deve ser imbuído de energia masculina? O escritório dos EUA estava realmente cheio Loira legal?

A própria empresa de Zuckerberg não é exatamente um modelo de paridade: sua força de trabalho total, De 2022Ele era quase dois terços de um homem, enquanto sua força de trabalho tecnológica era de três quartos. Além disso, de acordo com os psicólogos de Sapna Cheryan e Hazel Markus, os empregos nos Estados Unidos se refletem ainda mais pelo que chamam ”Valores padrão dos homens” – Culturas que recompensam as características ou comportamentos geralmente associados aos homens.

Isso pode estar variando de como as empresas se descrevem – por exemplo, como lugares que são “Agressivo” e “ilimitado”– eventos de hospedagem que lidam com atividades tradicionalmente masculinas, como viagens de golfe.

Embora a análise de Cheryan e Markus se concentre em como as tarefas masculinas dificultam para as mulheres jogarem seus caminhos profissionais, elas podem prejudicar todos, incluindo homens.

Minha pesquisa, por exemplo, mostrou que quando os homens sentem pressão para atender a certas expectativas masculinas, eles podem desenvolver identidades masculinas frágeisque estão associados à agressão e ansiedade.

Embora o alargamento das normas da masculinidade possa dar aos homens uma vantagem no local de trabalho, me pergunto se os homens se distorceram para se encaixar em moldes desatualizados que tenham sucesso no trabalho. Realmente, A pesquisa mostra Essas organizações bem -sucedidas promovem uma mistura saudável de qualidades estereotipadas masculinas e femininas.

Em outras palavras, é melhor quando pessoas de todos os sexos sentem confortavelmente mostrando traços como Cooperação e agênciaQualidades que não pertencem necessariamente a um acampamento nativo.

A ascensão de um bilionário frágil

Se muitos empregos continuarem a possuir cães e celebrar a masculinidade-os resultados obviamente ruins-você poderia se perguntar por que os líderes corporativos seriam defendidos por eles.

A explicação mais distante é a ignorância. Zuckerberg simplesmente não pode estar ciente de que a maioria dos escritórios ainda está nos EUA ter um ambiente competitivo e traços associados à masculinidade tradicional.

Embora esse possa ser o caso, acho que poderia haver mais duas explicações para a promoção de Zuckerberg de normas de masculinidade rígida.

Pode haver um motivo econômico. Talvez Zuckerberg pense em promover sua empresa como Arena de concorrência e agressão com altos papéis é a melhor maneira de atrair talento e incentivo de inovação Em um campo já dominado por homens. Muitas vezes é pensado A competição lança inovação. Portanto, “o alvo deve ser mais masculino”, de fato, pode ser um “alvo para cultivar mais concorrência interna, o que estimulará inovações e obterá lucros”. Essa suposição também está errada: pesquisas recentes mostraram que a concorrência interna pode realmente sufocar a inovação.

Também poderia haver um motivo psicológico. Descobri em minha pesquisa que os homens provavelmente se apegarão ao termo de masculinidade rígida quando se sentem A pressão para “crescer” e é incerta sobre você.

Talvez Zuckerberg veja esforços na diversidade como um desafio ao seu poder. Talvez ele pense Alinhamento Com o presidente Donald Trump Versão da masculinidade irá ajudá -lo a ganhar e reter poder, especialmente porque ele enfrenta desafios Outros gigantes tecnológicos. Assim, sua promoção de um trabalho agressivo, juntamente com sua redução de políticas que poderiam Deixe parecer “fraco”, são movimentos para melhorar o status de seu líder como inovador e como homem.

Isso não significa que atividades como caça e artes marciais mistas são inerentemente ruins ou até inerentemente masculinas: há muitos caçadores femininos e Fighters do UFC. Nem diga que certas características masculinas são inerentemente ruins no local de trabalho.

Mas quando vejo um bilionário de idade média-zuckerberg Ele não é o único– Sinais de sinais de masculinidade frágil que notei entre Homens adultos jovens e AdolescentesNão posso deixar de me perguntar o que o futuro do país tem.

Adam Stanaland é um professor assistente de psicologia em Universidade de Richmond.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

