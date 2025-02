PepsiCo -ov Q4 Lucro caiu, sinalizando uma mudança na maneira como os americanos mordiscam

A PepsiCo disse na terça -feira que altos preços e mudanças no sabor do consumidor enfraqueceram a demanda por seus lanches e bebidas, mas está convencido de que isso pode revertê -lo no próximo ano.

Compra, a empresa de Nova York disse que sua receita no quarto trimestre caiu um pouco ou US $ 27,78 bilhões. As previsões de Wall Street de US $ 27,89 bilhões estavam ausentes, de acordo com analistas que pesquisaram o FactSet.

A demanda americana foi marcada no ano passado, após dois anos de preços grandes e duplos. O preço médio de uma sacola de batata de 16 onças atingiu US $ 6,68 em outubro de 2023, de acordo com dados do governo.

A PepsiCo encerrou os preços, o que aumentou 4% globalmente em 2024. A empresa se concentrou em tornar seus lanches mais acessíveis, adicionando promoções de produtos, mais chips por bolsa e pacotes de valor. Ele também investiu mais em sua marca Chester e Santitas Value, que registrou um forte crescimento de receita no ano passado.

Em uma teleconferência na terça -feira, o CEO da Ramon Laguarta disse que esses esforços foram pagos e os consumidores começaram a comprar lanches salgados novamente. No entanto, a quantidade de vendas na América do Norte e para os lanches e bebidas da Frito-Lay caiu 3% a partir de outubro-dezembro.

A PepsiCo também observa cuidadosamente uma tendência de longo prazo para lanches mais saudáveis, disse Laguarta. A empresa não vê muita influência no crescente uso de medicamentos para perda de peso GLP-1 como Wegovy, disse ele. Mas as pessoas procuram menos lanches sob controle, ingredientes mais saudáveis, como grãos integrais e menor sódio e gordura.

“Existe um nível mais alto de consciência nos consumidores em geral dos EUA, de acordo com a saúde e bem -estar”, disse ele.

A PepsiCo está bem posicionada para atender a essa necessidade com produtos como Pepsi Zero Sugar, Sunchips e sua linha simplesmente chips, que não têm cores ou sabores artificiais, disse Laguarta. E mais saudável, os lanches “permitidos” chegam, disse ele.

“Temos certeza de que nosso trabalho norte -americano acelerará este ano”, disse Laguarta.

PepsiCo também tenta aprimorar sua oferta em casa, como a colaboração de Tacos Doritos Locos com Taco Bell e seus caminhões de alimentos Tostitos Canin.

A quantidade de alimentos e bebidas da Pipsic, PepsiCo, subiu para 1%no quarto trimestre, com forte crescimento na África e na Ásia.

O lucro líquido aumentou US $ 17%, para US $ 1,5 bilhão. Adaptado para objetos de One Off, a PepsiCo ganhou US $ 1,96 ou dois centavos melhor do que os analistas previstos.

A PepsiCo espera um crescimento de renda orgânica em dígitos baixos de um -core em 2025. A receita orgânica é adaptada para trocar moedas estrangeiras e o impacto de aquisições ou descarte de produtos. A empresa informou o crescimento da receita orgânica de 2% em 2024.

A empresa, que fechou quatro instalações de garrafas nos EUA em outubro, também planeja continuar nossa pressão de vários anos para melhorar a produtividade, incluindo a adição de mais automação a suas plantas e armazéns.

As ações da PepsiCo caíram 2%na terça -feira.

—Dee-Ann Durbin, escritor de negócios da AP

