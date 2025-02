“Pessoas atraentes que fazem coisas atraentes”: os membros deste grupo do Instagram se disfarçam de ganhar conteúdo “Old Money”

“Pessoas atraentes que fazem coisas atraentes”: os membros deste grupo do Instagram...

Um X POST Recentemente, eles fizeram rondas para suas visões visuais do “dinheiro antigo”. Um vídeo com um fim de semana passado velejando como smoking e velas nas longas mesas de jantar impossíveis grita “Upper Cortle”. Ou assim pensamos.

Foi outro usuário X que rapidamente quebrou a ilusão. “Sinto muito por ter quebrado a fantasia, mas conheço uma das garotas deste vídeo, e nada disso é casual ou real”, escreveu Louis no UA publicar. “É um” clube do Instagram “, onde, se você aceitar, você paga para se disfarçar e criar um” dinheiro velho “com eles”.

Isso é Sociedade de TuxedoUm clube sediado no Reino Unido, que promete acesso a “experiências nos locais mais significativos” e uma oportunidade de “elevar sua rede”, conectando -se a pessoas com idéias semelhantes. Fundada pelos revendedores de carros clássicos do Riccardo Capotostic Classic, o grupo é vendido como uma entrada exclusiva para um mundo mais glamouroso e entrou em um lema “pessoas atraentes que fazem coisas atraentes em lugares atraentes”.

“O acesso a este clube de elite dará a você a oportunidade de se conectar com pessoas esclarecidas de todo o mundo”, diz o grupo. Ou, como um usuário X disse: “Então, é basicamente a Disneylândia para Wannabe Social”.

A Sociedade de Tuxedo, também conhecida como o Tuxedo Club, tem dois sites: um mostra um estilo de vida de luxo que você pode esperar com a associação e o outro para Conecte-seEmbora o último ainda esteja na fase “em breve” deste escrito. Para ingressar, você deve ganhar mais de 500.000 euros por ano (isso é de cerca de US $ 520.000) ou ter um valor líquido de sete caracteres (embora escrevi que isso não seja verdade, com base em seu conhecimento pessoal de um dos membros).

Os futuros membros também devem passar por um procedimento de aprovação, incluindo uma videochamada introdutória com um membro do conselho, afirma o site. A associação anual custa 6.000 euros (cerca de US $ 6.200) e, se você não for renovado, seu lugar vai para outra pessoa.

Membros atuais, incluindo influenciadores como Federico di Custoza e o modelo Chiara Bassoposar contra Carros clássicos e adequado para desgaste formal TENNIS TRICUPTOS. O membro mais proeminente que pode realmente solicitar o status de “dinheiro antigo” é Eugenia HannoverUm modelo conectado à casa histórica de Hanover.

O fascínio por ricos e bem conectados não é novidade, mas no tempo das mídias sociais é mais fácil do que nunca ser rico antes, mesmo apenas para conteúdo. Os segredos da vida e as regras não ditas de classes superiores foram objeto de inúmeros filmes e programas de TV, de Grande Gatsby e Talentoso Sr. Ripley para Sal. Lembra como essas histórias acabaram?





