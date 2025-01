Platinum Games e Team Ninja revelam Ninja Gaiden 4

A Platinum Games revelou hoje seu mais recente jogo, Ninja Gaiden 4, o mais recente jogo da lendária série de ação. O jogo é feito em cooperação com o desenvolvedor de longa data da série, Team Ninja. Eles planejam lançar o novo jogo no outono de 2025 no Xbox, PC, Game Pass e PlayStation 5. A Team Ninja também anunciou o lançamento de Ninja Gaiden 2 Black, um remake do segundo jogo da série, um remake que está atualmente disponível no Xbox Game Pass.

Ninja Gaiden 4 estrela um novo protagonista, Yakumo, um jovem ninja abrindo caminho por uma Tóquio futurista com sabor cyberpunk ofuscada pelo Culto do Dragão Negro. Ele eventualmente entrará em conflito com o personagem principal de longa data da série, Ryu Hayabusa, que também é um personagem jogável. De acordo com a Team Ninja, a sua colaboração com a Platinum Games criou uma jogabilidade de ritmo acelerado, mas que ainda respeita o desafio característico da série.

Antes do Direct ir ao ar, o Xbox brincou que o quarto jogo a ser exibido seria um novo título, que ainda não foi anunciado ou comentado. O último jogo da série, sem contar o spin-off de 2014 Yaiba: Ninja Gaiden Z, foi Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, um relançamento atualizado de Ninja Gaiden 3 lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U.

A Team Ninja também revelou detalhes sobre Ninja Gaiden 2 Black, um remake de outro jogo construído no Unreal Engine 5. De acordo com o desenvolvedoresta é a versão final do jogo, semelhante a Ninja Gaiden Black. Ele foi criado usando o feedback dos fãs sobre a versão do jogo que apareceu na Ninja Gaiden Master Collection (que era uma versão modificada do original chamada Ninja Gaiden 2 Sigma). Agora está disponível para jogar no Xbox Game Pass.