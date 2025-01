Pocket Worlds adquire equipe Infinite Canvas UGC baseada em IA

Junte-se aos nossos boletins informativos diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura de IA. Saiba mais

Pocket Worlds, criador do popular aplicativo de jogo de tabuleiro Altamente adquiriu a Infinite Canvas, uma equipe de desenvolvimento de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) orientada por IA.

O Infinite Canvas criou experiências baseadas em IA em plataformas UGC como Roblox e Discord, atingindo um pico de 19 milhões de usuários ativos mensais. Essas posições para aquisição Mundos de bolso Fortaleça suas ferramentas criativas, permitindo experiências mais personalizadas e dinâmicas para sua diversificada comunidade Highrise.

Highrise gerou mais de US$ 250 milhões em receitas e 40 milhões de jogadores (em junho de 2024). E esses usuários do Highrise são predominantemente mulheres na faixa dos 20 anos.

A Infinite Canvas desenvolveu sua própria tecnologia proprietária de IA para criar experiências de jogo acessíveis e nunca antes possíveis que repercutam em diversos jogadores e públicos. A talentosa equipe do Infinite Canvas se junta ao Pocket Worlds para se concentrar na inovação de jogos, mundos e ferramentas no Highrise, a principal plataforma do Pocket Worlds.

Highrise é um mundo virtual criativo projetado exclusivamente para jovens que buscam comunidade e autoexpressão criativa. Ele permite que os usuários criem avatares, se expressem, compartilhem experiências e construam amizades profundas.

Pocket Worlds ganha uma tela infinita.

A Pocket Worlds disse que seus mercados Highrise foram bem-sucedidos devido às ferramentas mais acessíveis para criativos e programas de envio de design. Ele lançou o Highrise Studio, um conjunto de ferramentas de desenvolvimento para criação e publicação de jogos e experiências na plataforma por meio do Unity.

“Ninguém entende melhor esta geração de jogadores e conteúdo gerado pelo usuário do que o Infinite Canvas”, disse Anton Bernstein, CEO da Pocket Worlds, criadora do Highrise, em um comunicado. “Sua equipe tem um histórico comprovado de construção em plataformas líderes, combinando extrema criatividade, experiência e eficiência para oferecer experiências altamente personalizadas que se destacam em um mar competitivo de opções. Highrise é um mundo próspero de jogadores de todas as esferas da vida e entrando na casa dos vinte anos, e esta aquisição faz parte do nosso compromisso de continuar servindo esta comunidade extremamente diversificada e seus interesses em todo o mundo. ”

Highrise também atende a um público que envelheceu fora de plataformas como Roblox, proporcionando um espaço onde os jovens podem continuar a explorar a criatividade e a conexão. Integrando a experiência da equipe do Infinite Canvas na criação de conteúdo de alta qualidade e ferramentas proprietárias de IA, Pocket Worlds expandirá a biblioteca de jogos do Highrise enquanto continua a atender seu público distinto e altamente engajado.

Monetização na hora de pico em mundos de bolso.

“Estou extremamente orgulhoso do que nossa equipe construiu no Infinite Canvas – uma biblioteca de mais de 100 jogos feitos sob medida para criar experiências envolventes em plataformas móveis e não nativas”, disse Sebastian Park, cofundador do Infinite Canvas, em um comunicado. “Com nossa tecnologia proprietária, desenvolvemos novos formatos orientados por IA que estimulam a criatividade do usuário, todos alimentados por um mecanismo personalizado que melhora a forma como modelos de IA como o LLM interagem com os jogadores para oferecer experiências personalizadas, consistentes e agradáveis.”

Park acrescentou: “Quando começamos a construir na Highrise, ficou claro que esta plataforma incorpora a mesma inovação e ferramentas que fortalecem a criatividade e a conectividade. As ferramentas de desenvolvedor da Highrise são algumas das melhores que já vimos no setor e dão à equipe maior flexibilidade e eficiência em dar vida às ideias. Juntar-se à Highrise é o próximo passo natural que permite à nossa equipe fornecer experiências ainda mais significativas e personalizadas para uma comunidade em crescimento e ajudar a alcançar um público diversificado.”

Pocket Worlds é uma empresa combinada com mais de 50 milhões de usuários e 10.000 criadores. Atualmente, a empresa possui duas plataformas: Highrise, a plataforma móvel líder que permite a qualquer pessoa criar facilmente mundos imersivos e jogos cativantes, e Everskies, a principal comunidade Pixel Doll, onde os usuários vestem avatares e conversam com amigos. Pocket Worlds desenvolve tecnologia de ponta para desenvolvedores e amadores criarem experiências e mundos imersivos em nosso universo virtual.