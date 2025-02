‘Por causa disso, meu rosto parecia tão firme’: os usuários de Tictok afirmam que a casca de bananas pode atuar como uma forma natural de botox

O Botox pode ser caro. Você sabe o que não é? Bananas.

O novo hack de cosméticos que faz rodadas na rede inclui esfregar o interior da casca de banana por todo o rosto por alguns minutos para iluminar e apertar a pele. Você ouviu falar sobre esfoliações químicas para a sua pele? Agora é uma casca de banana.

“É por isso que meu rosto parecia tão mais firme”, um tiktocker disse Depois que o hack começou. “Depois de ver a casca de banana, posso ajudá -lo com hidratação, alta vídeo esfregando a casca na pele. “POV: Quando você tem 37 anos e, em vez de botox, faça um esfoliante de banana”, um terceiro criador publicado. “Por que não vi essas 5.000 bananas”, dizia um dos comentários.

Será que a chave de pele brilhante está sentada em nossas tigelas de frutas o tempo todo? Dermatologista Geeta Yadav postou Vídeo Tictok Ela compartilha seus pensamentos sobre hackers: “Primeiro, EW”, diz ela. Enquanto sim, ela admite que as bananas contêm antioxidantes, propriedades anti -inflamatórias e antimicrobianas, o Dr. Yadav não recomendaria o uso de produtos de banana em vez de produtos de cuidados com a pele. Quanto ao “BOTOX NATURE”? “Não há suplemento atual ou alimentar que lhe dará o mesmo efeito que o botox pode (injetar)”, acrescenta ela.

Dizer o que?! 🍌😳 As pessoas esfregam a casca de banana no rosto como um hack de cuidados com a pele, alegando que ele aperta a pele e suaviza rugas como Botox? Como um #dermatologista Devo dizer que não sou fã de colocar comida no rosto. Embora a casca de bananas tenha algumas propriedades úteis, elas não são comparadas aos resultados dos produtos de cuidados com a pele do Botox ou estudam bem. Se você está preocupado com linhas finas e rugas, converse com um dermatologista sobre suas capacidades. Nós nos atendemos ao testado e verdadeiro e evitamos a tendência de descascamento de banana!

Um Tiktocker aponta para luteína em uma casca de banana como uma razão para seu possível embelezamento, hidratação e propriedades calmantes. “É mais como um botox preventivo”. ele diz. A especialista em pele e estética Nina Prisk, fundadora Atualizar estética As clínicas do Reino Unido alertam que, embora as bananas contenham luteína, um antioxidante que pode ajudar a embelezamento da pele, não absorve adequadamente adequadamente simplesmente esfregando uma banana em todo o rosto. “Isso pode de fato resultar em irritação na pele, especialmente para aqueles com pele sensível”, acrescenta ela.

A menos que você seja alérgico a bananas, é improvável que esse hack de cosméticos cause algum dano. Quanto às reivindicações de Botox, “esfregar a pele de banana no rosto simplesmente não é comparável a algo que tem apoio científico e tem sido usado há mais de 20 anos com resultados comprovados”, diz Prisk. “Embora algumas pessoas possam sentir uma sensação temporária de aperto na pele, ela será curta e não oferecerá resultados de longo prazo, como tratamentos estéticos que podem ser injetados”.

Isso não significa que as bananas não tenham muitas vantagens quando usadas como se a natureza fosse intencional (ou seja, comida). Naturalmente rico em potássio, as bananas podem ajudá -lo a umedecer e hidratar o interior para fora. Então, apenas coma uma banana, compote a casca jogada e reserve uma reunião com um profissional para todas as necessidades de Botox.





