Por números: Trump e Musk liberam agências americanas

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk, um de seus conselheiros mais próximos, lançaram uma forte campanha para reduzir o tamanho de uma força de trabalho federal de 2,3 milhões de pessoas, caindo mais de 10.000 funcionários em um esforço sem precedentes que não mostra sinais de desaceleração.

A liberação foi destinada principalmente a trabalhadores com menos de um ano em seu emprego atual, que têm menos proteção para o trabalho de funcionários com cargas mais longas. Além disso, cerca de 75.000 trabalhadores aceitaram a compra do governo Trump.

O governo de Trump ainda não deu o número total de quantas pessoas foram divulgadas.

Aqui estão detalhes sobre algumas demissões nos departamentos e agências federais que foram coletados até agora.

Departamento de Interior

Cerca de 2.300 trabalhadores receberam alta do Departamento de Assuntos Internos, fontes, incluindo cerca de 800 pessoas do Escritório de Gerenciamento de Terras, que gerenciam milhões de hectares em propriedade federal para uso na gama de desenvolvimento de petróleo e gás para a colheita de madeira, recreação e preservação da cultura.

Geralmente, o departamento emprega mais de 70.000 pessoas e monitora 500 milhões de hectares (202,3 milhões de hectares) de terras públicas, incluindo dezenas de parques nacionais.

Ministério da Energia

Cerca de 700 trabalhadores foram demitidos no Ministério da Energia, informou a agência na quarta -feira. As fontes disseram à Reuters que até 2.000 trabalhadores foram informados de que haviam sido libertados e que os gerentes foram instruídos a dar provas por que alguns deles deveriam ser exigidos.

Na sexta -feira, as fontes disseram que 325 trabalhadores foram enviados para informar que foram dispensados ​​da Administração Nacional de Segurança Nuclear, o Escritório do Departamento de Energia que gerencia o arsenal dos EUA de armas nucleares e fornece materiais nucleares perigosos em todo o mundo.

Mas, após a ansiedade pública e uma briga pelo governo para contratar alguns desses funcionários, menos de 50 trabalhadores da agência foram acabados, anunciou o departamento de energia no domingo.

No geral, o departamento de energia tem cerca de 14.000 funcionários e 95.000 artistas.

Departamento de Agricultura

O Ministério da Agricultura dos EUA anunciou na terça -feira que acidentalmente demitiu vários funcionários que trabalharam na resposta do governo federal à gripe de ave H5N1 e tentaram abolir essas demissões.

O Serviço Florestal dos EUA, Departamento de Agricultura, que gerencia milhões de hectares de florestas e gramados nacionais, libera 3.400 funcionários do julgamento, o que é igual a 10% de sua força de trabalho, disseram as pessoas aos planos.

Os trabalhadores do Instituto Nacional de Alimentação e Agricultura, que apóiam a pesquisa de ciências e tecnologia agrícola, e o Serviço de Pesquisa Econômica, que produz relatórios e informações sobre a fazenda, também receberam alta, disseram fontes.

O escopo de liberação no departamento agrícola, que emprega quase 100.000 pessoas, permaneceu incerto.

Departamento de Saúde e Serviços Humanos

Cerca de 45% dos funcionários recentemente engajados foram libertados, que ainda consideraram um julgamento nos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, disse uma fonte à Reuters.

A Associated Press informou que quase 1.300 membros da equipe do CDC haviam sido descarregados, que incluíram um décimo da força de trabalho da agência.

No National Institutes of Health, 1.165 pessoas, principalmente testam funcionários, estados, de acordo com um eil -mail interno, que ele viu a Reuters.

Os trabalhadores da Food and Drug Administration também foram divulgados, informou a Stat News. O número exato de funcionários da FDA que perderam o emprego não foi claro.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que supervisiona o CDC, NIH, FDA, assim como o Medicare e o Medicaid, tem mais de 80.000 funcionários. Cerca de 5.200 deles perderam o emprego, informou o Stat News.

Escritório de Proteção ao Consumidor

O Escritório Independente de Proteção ao Consumidor (CFPB), responsável pela proteção do consumidor dos bancos, cobradores de dívidas e outras empresas do setor financeiro, está em grande parte fechado após o governo de Trump ordenar todas as atividades.

Cerca de 140 a 200 julgamentos e os funcionários da agência chamados receberam alta, as pessoas foram apresentadas a esse problema.

Departamento de Veteranos

Mais de 1.000 trabalhadores foram libertados do Departamento de Veteranos, que oferecem saúde e outros benefícios a milhões de veteranos militares. O departamento emprega mais de 450.000 pessoas e supervisiona mais de 1500 instituições de saúde.

Escritório de gerenciamento de funcionários

Todos os funcionários do julgamento do escritório de administração de funcionários, que processam recursos humanos para o governo dos EUA, foram demitidos quinta -feira em uma chamada em grupo que incluía cerca de 100 pessoas, disseram fontes.

Administração de pequenas empresas

Pelo menos 45 funcionários do julgamento na administração de pequenas empresas foram divulgados em uma carta vista pela Reuters. A agência, que emprega vários milhares de pessoas, fornece apoio a pequenas empresas e empreendedores.

Departamento de Educação

Pelo menos 160 empregos recentes no Departamento de Educação foram informados de seu término, de acordo com uma carta vista pela Reuters. Trump chamou a dissolução de todo o departamento e seus 4.400 funcionários, embora o Congresso deva aprovar.

Embora os governos locais e estaduais sejam mantidos com questões educacionais maiores nos Estados Unidos, o Departamento Federal fornece bilhões de dólares em empréstimos e bolsas de estudos para o ensino superior, além de financiamento para estudantes com deficiência e estudantes economicamente ameaçados. O departamento também implementa leis de direitos civis.

Diretoria de Serviços Gerais

Cerca de 100 funcionários da Diretoria de Serviços Gerais receberam cartas de rescisão, de acordo com fontes. A agência independente, que gerencia o portfólio do governo de imóveis e monitora a maioria dos contratos do governo, possui mais de 12.000 trabalhadores.

Serviço de renda interna

Os executivos mais antigos do Serviço de Renda Interna identificaram aproximadamente 7.500 dos 17.000 funcionários do Teste Total que poderiam ser rejeitados como parte do esforço de administração, de acordo com uma pessoa familiarizada com a questão. Até agora, as demissões não aconteceram.

A meta 7.500 exclui trabalhadores considerados essenciais para a temporada de envio de impostos, bem como alguns funcionários envolvidos em investigações criminais e funções de segurança, disse a pessoa familiarizada com a questão.

Geralmente, a agência de coleta de impostos tem cerca de 100.000 funcionários.

Administração Federal

A FAA rejeitou mais de 300 funcionários de sua força de trabalho de 45.000, disse o secretário do Transporte Sean Duffy em X, porque as perguntas aumentam na segurança do tráfego aéreo no meio de uma série de aviões recentes.

Agência de Proteção Ambiental

A Agência de Proteção Ambiental divulgou 388 funcionários de julgamento. A agência, que aplica leis como a Lei do Ar Limpo e atua em proteção ambiental, disse que a redução do trabalho foi executada após uma “revisão completa das agências de acordo com os comandos executivos do presidente Trump”.

– Joseph Ax, Reuters

