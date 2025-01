Por que a ‘IA Prosocial’ deve ser uma estrutura para projetar, implementar e gerenciar a IA

Participe de nossos boletins informativos diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e conteúdo exclusivo sobre a cobertura de IA líder do setor. Saiba mais

À medida que a IA permeia todas as esferas da vida moderna, o desafio central que os líderes empresariais, os decisores políticos e os inovadores enfrentam já não é se devem adotar sistemas inteligentes, mas como. Num mundo marcado pela escalada da polarização, pelo esgotamento dos recursos, pela erosão da confiança nas instituições e por um cenário de informação instável, existe um imperativo crítico para conceber a IA para contribuir de forma significativa e sustentável para o bem-estar das pessoas e do planeta.

Inteligência artificial pró-social — uma estrutura de princípios de design, implementação e governança que garantam que a IA seja cuidadosamente adaptada, treinada, testada e focada na elevação das pessoas e do planeta — é mais do que uma postura moral ou um verniz de relações públicas. É uma abordagem estratégica para posicionar a inteligência artificial dentro de uma ecologia mais ampla de inteligência que valoriza o progresso coletivo em vez da otimização restrita.

O ABCD do potencial de inteligência artificial: da obscuridade à glória

A justificativa para a inteligência artificial pró-social deriva de quatro domínios interligados – ação, conexão, clima e divisão (ABCD). Cada domínio destaca o carácter duplo da inteligência artificial: pode reforçar disfunções existentes ou actuar como catalisador para soluções regenerativas e inclusivas.

Agência: Com demasiada frequência, as plataformas alimentadas por IA dependem de ciclos de contágio e de sistemas de recomendação opacos que minam a autonomia do utilizador. A IA pró-social, por outro lado, pode desencadear ações revelando as origens das suas sugestões, oferecendo controlos significativos ao utilizador e respeitando a natureza multifacetada da tomada de decisões humanas. Não se trata apenas de “consentimento” ou “transparência” como banalidades abstratas; trata-se de projetar interações de IA que reconheçam a complexidade humana – a interação de cognição, emoção, experiência corporal e contexto social – e permitam que os indivíduos naveguem em seus ambientes digitais sem serem manipulados ou distraídos.

As tecnologias digitais podem separar as sociedades em câmaras de eco ou servir como pontes que ligam diferentes pessoas e ideias. A IA pró-social aplica modelos linguísticos e culturais diferenciados para identificar interesses comuns, destacar contribuições construtivas e promover a empatia além-fronteiras. Em vez de alimentar a necessidade de atenção, ajuda os participantes a descobrir perspectivas complementares, fortalecendo os laços partilhados e fortalecendo os delicados tecidos sociais que mantêm as sociedades unidas. Clima: A relação entre a inteligência artificial e o meio ambiente é repleta de tensão. A IA pode otimizar as cadeias de abastecimento, melhorar a modelização climática e apoiar a gestão ambiental. No entanto, a intensidade computacional do treinamento de grandes modelos muitas vezes acarreta uma pegada de carbono significativa. Uma perspectiva pró-social requer um design que equilibre estes ganhos com os custos ambientais – a adopção de arquitecturas energeticamente eficientes, avaliações transparentes do ciclo de vida e práticas de dados ambientalmente sensíveis. Em vez de tratar o planeta como uma reflexão tardia, a IA pró-social faz das questões climáticas uma prioridade máxima: a IA não deve apenas fornecer conselhos sobre sustentabilidade, mas também deve ser sustentável.

Alfabetizações duplas: Integrando IA e NI

Alcançar esta visão depende do cultivo do que poderíamos chamar de “alfabetização dupla”. Por um lado, está a alfabetização artificial: dominar as complexidades técnicas dos algoritmos, compreender como os preconceitos emergem dos dados e estabelecer mecanismos rigorosos de responsabilização e supervisão. Por outro lado, está a alfabetização em inteligência natural (NI): uma compreensão abrangente e incorporada da cognição e emoção humanas (cérebro e corpo), identidade pessoal (eu) e inserção cultural (sociedade).

Esta alfabetização em IN não é um conjunto de competências localizadas no limite da inovação; é fundamental. A inteligência humana é moldada pela neurobiologia, fisiologia, interocepção, narrativas culturais e ética comunitária – uma tapeçaria intrincada que transcende noções redutivas de “atores racionais”. Ao colocar a alfabetização em IN em diálogo com a alfabetização em IA, os desenvolvedores, os tomadores de decisão e os reguladores podem garantir que as arquiteturas digitais respeitem a nossa realidade humana multidimensional. Esta abordagem holística promove sistemas que são eticamente sólidos, sensíveis ao contexto e capazes de complementar, em vez de limitar, as capacidades humanas.

IA e NI em sinergia: IA pró-social vai além do pensamento de soma zero

A imaginação popular muitas vezes coloca as máquinas contra os humanos numa competição de soma zero. A IA pró-social desafia esta dicotomia. Considere a beleza da complementaridade nos cuidados de saúde: a IA é excelente no reconhecimento de padrões, analisando grandes quantidades de imagens médicas para descobrir anomalias que podem não passar despercebidas aos especialistas humanos. Os médicos, por outro lado, confiam na sua cognição incorporada e nos instintos morais para interpretar resultados, transmitir informações complexas e considerar o contexto de vida mais amplo de cada paciente. O resultado não são apenas diagnósticos mais eficazes; é um cuidado mais humano centrado no paciente. Paradigmas semelhantes podem transformar a tomada de decisões em direito, finanças, governação e educação.

Ao integrar a precisão da inteligência artificial com o julgamento diferenciado de especialistas humanos, poderíamos passar de modelos hierárquicos de comando e controle para ecossistemas de inteligência colaborativa. Aqui, as máquinas lidam com a complexidade em grande escala e os humanos fornecem a visão moral e a fluência cultural necessárias para garantir que estes sistemas servem interesses públicos autênticos.

Construção de infraestrutura pró-social

Para incorporar a inteligência artificial pró-social no centro do nosso futuro, precisamos de esforços conjuntos em todos os setores:

Empresas industriais e tecnológicas: Os inovadores podem priorizar o design “man-in-the-loop” e recompensar explicitamente as métricas de bem-estar, em vez do envolvimento a todo custo. Em vez de conceberem IA para fisgar os utilizadores, podem construir sistemas que informam, capacitam e avançam – conforme medido pelas melhorias nos resultados de saúde, no desempenho educativo, na sustentabilidade ambiental ou na coesão social.

Exemplo: O Parceria em IA fornece estruturas para inovação pró-social, ajudando a orientar os desenvolvedores em direção a práticas responsáveis.

Sociedade civil e organizações não governamentais: Os grupos comunitários e as organizações de defesa podem liderar o desenvolvimento e a implementação da inteligência artificial, testando novas ferramentas em contextos do mundo real. Eles podem trazer perspectivas étnicas, linguísticas e culturalmente diversas para a mesa de design, garantindo que os sistemas de IA resultantes atendam a uma ampla gama de experiências e necessidades humanas.

Instituições educacionais: As escolas e universidades devem integrar a alfabetização dupla nos seus currículos, fortalecendo ao mesmo tempo o pensamento crítico, a ética e os estudos culturais. Ao promover a alfabetização em IA e NI, as instituições educacionais podem ajudar a garantir que as gerações futuras sejam proficientes em aprendizado de máquina (ML) e profundamente fundamentadas em valores humanos.

Exemplo: O Faculdade Schwarzman do MIT de Computação e do Instituto de Stanford para IA centrada no ser humano representam um exemplo de abordagens transdisciplinares que unem o rigor técnico à pesquisa humana.

Governos e decisores políticos: A legislação e os quadros regulamentares podem incentivar a inovação pró-social, tornando economicamente viável para as empresas produzirem sistemas de inteligência artificial que sejam transparentes, responsáveis ​​e alinhados com os objetivos sociais. As reuniões de cidadãos e as consultas públicas podem informar estas políticas, garantindo que a direção da IA ​​reflete as diversas vozes da sociedade.

Além da caixa para um futuro híbrido holístico

À medida que a IA se torna profundamente integrada no tecido socioeconómico global, devemos resistir ao impulso de tratar a tecnologia como uma caixa negra optimizada para determinadas métricas. Em vez disso, podemos imaginar um futuro híbrido onde a inteligência humana e a máquina evoluem em conjunto, guiadas por princípios comuns e fundamentada numa compreensão holística de nós próprios e do nosso ambiente. A IA Prosocial vai além de uma simples escolha entre inovação e responsabilidade. Oferece uma tapeçaria mais rica de possibilidades, onde a IA capacita em vez de viciar, conecta em vez de fragmentar e regenera em vez de esgotar.

O futuro da inteligência artificial não será determinado apenas pela habilidade do computador ou pela astúcia algorítmica. A forma como integramos organicamente estas capacidades na esfera humana irá defini-la, reconhecendo a interação do cérebro e do corpo, do eu e da sociedade, das nuances locais e dos imperativos planetários. Ao fazê-lo, criamos um padrão de sucesso mais amplo: um padrão medido não apenas pelo lucro ou pela eficiência, mas também pelo florescimento humano e pela resiliência planetária.

A IA pró-social pode ajudar nesse caminho. O futuro começa agora, com o novo ABCD: Eluta por uma sociedade inclusiva; Bacredite que você faz parte de fazer isso acontecer; Cescolha de que lado da história você quer estar; e Do que você acha que é certo.

Depois de duas décadas com a UNICEF e publicando vários livrosPh.D. Cornélia C. Walther é atualmente é pesquisador sênior da Universidade da Pensilvânia, trabalhando em ProSocial AI.