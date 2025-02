Por que a inflação está tão alta agora?

A inflação é uma preocupação significativa para economistas e criadores de políticas. Está aumentando globalmente, e nenhum país parecia excluir de sua influência.

Então, o que está por trás dessa tendência preocupante e por que parece piorar? Este artigo explorará algumas causas potenciais de inflação. Vamos!

O que causa inflação?

Como proprietários de pequenas empresas, é importante ser informado sobre a inflação. Afinal, custos mais altos que foram apresentados na inflação podem ter um grande impacto no seu fundo. À medida que os preços dos bens e serviços aumentam, e seus custos estão aumentando.

Então, o que causa isso? Aqui estão oito fatores principais que contribuem para a alta inflação:

Guerra ucraniana

As consequências da guerra na Rússia são imensas e passam do aumento dos preços dos alimentos para a agitação social. A Rússia é um enorme fornecedor de petróleo, gás e metal. A Ucrânia, por outro lado, é um grande fornecedor de milho e trigo.

A Lei de Oferta e Demanda nos diz que, quando há um conflito na grande região de produção, os preços estão crescendo. Como tal, os preços desses cinco bens, entre outras coisas, cresceram acentuadamente em todo o mundo devido a suprimentos reduzidos.

Altos preços de energia

Os preços da energia são um total de 34% no total no ano passado, com os preços do gás saltando apenas 49%. Isso ocorre principalmente por causa das sanções que a Rússia estabeleceu desde o início da guerra pelos Estados Unidos, a UE -Ai outras grandes economias.

Quando as sanções são feitas no país, os preços de suas exportações aumentam. E como a Rússia é o principal exportador de petróleo, os preços dos bens de energia aumentaram abruptamente. O preço de um barril de petróleo bruto atingiu até US $ 123,70, enquanto os preços do petróleo no início desse período foram de apenas US $ 76,08.

A demanda supera os suprimentos

A demanda do consumidor cresce mais rápido que a taxa de produção, o que leva a uma falta e inflação do consumidor. As cadeias de suprimentos globais ainda têm problemas para contribuir para o fator de altos preços que continuamos em todos os lugares.

Preços ao consumidor

Preços mais altos do consumidor em itens como alimentos causam muitas coisas diferentes, como altos custos de transporte, e as plantas de processamento de alimentos pagam o tempo todo de salário alto, porque mais empregos estão abertos do que podem cumprir. As cadeias de suprimentos presas também não ajudam.

Reservas federais

Recentemente, o presidente do Fed Jerome Powell e outros não pensaram que a inflação ameaçadora é algo que deveria estar excessivamente preocupado. Eles caracterizaram os preços mais altos do consumidor como um problema “transitório”. Os dados atuais dizem o contrário. Por que a inflação é tão alta?

As reservas federais têm uma taxa de inflação -alvo de 2%, com base no Índice de Preços do Consumidor (CPI). A taxa atual é de cerca de 8,6%, o que significa que é provável que aumente as taxas de juros em um esforço para desacelerar a economia e reduzir a inflação. No entanto, muitos especialistas, incluindo o ex -presidente da US Ben Bernanke, dizem que Fed se moveu um pouco. Especialmente no momento em que a inflação é tão alta.

Mercados de trabalho

Recentemente, o mercado de trabalho que está se recuperando nos EUA adicionou cerca de 390.000 empregos, o que é melhor do que muitos economistas esperavam. No entanto, mesmo com um forte mercado de trabalho, agora eles veem níveis históricos e empregos e pessoas que desistem. Isso força as empresas a pagar mais ganhos em dinheiro para manter os trabalhadores, e é por isso que os empregadores transferem custos adicionais para os consumidores. Se você está se perguntando por que a inflação é tão alta, esses fatores contribuem significativamente para custos crescentes.

Mais preços

O custo crescente de muitas pessoas está preocupado. No ano passado, os preços de veículos, alimentos e combustível aumentaram significativamente.

Isso ocorre porque a falta de trabalho em combinação com o florescimento da demanda dificultou as empresas a continuar a produção em níveis existentes ou encontrar novos fornecedores que possam satisfazer suas necessidades com lucro sem reduzir a qualidade.

Trilhão no dinheiro dos estímulos

Durante a pandemia de coid-19, os governos de todo o mundo inundaram trilhões de dólares para o sistema para mover a economia global.

Os Estados Unidos forneceram cerca de US $ 5 trilhões de auxílios estatais aos seus cidadãos. Quando o governo imprime dinheiro extra, resulta em uma desvalorização da moeda, reduz o poder de comprar consumidores e contribui para nossos problemas financeiros atuais.

A inflação pode levar a uma recessão?

Faz mais de uma década desde a última recessão, e muitos especialistas agora alertam que outro pode estar no horizonte. Uma das maiores preocupações é a inflação, que está constantemente crescendo no ano passado.

Preços mais altos que afetam os consumidores podem resultar em uma queda significativa no consumo de consumidores, pois os indivíduos podem ser difíceis de comprar bens irrelevantes. Consequentemente, isso poderia iniciar a liberação e redução da atividade econômica total.

As reservas federais aumentaram as taxas de juros três vezes este ano na tentativa de privar a inflação, mas até agora esses esforços não tiveram êxito. Se a inflação atingir o ponto em que a economia começa, poderá iniciar uma recessão a partir da qual seria difícil recuperar.

O pico da inflação?

Não há evidências significativas neste momento de que a inflação atinou. Em abril, recebemos o falso brilho da esperança quando a CPI caiu 0,2% menor que em março. Esta é a primeira vez que o CPI moderado em oito meses. No entanto, ele saltou 0,3% em maio para um máximo de 40 anos de 8,6%.

James Knightley, um economista de ing, pensa que duas moderações consecutivas podem ser necessárias na taxa anual antes de passarmos no pico da inflação.

Quanto custará um preço de inflação elevado do consumidor?

O preço parece crescer quase todos esses dias, o que afeta significativamente os consumidores. De mantimentos aos gases, os custos de vida estão subindo um ritmo que supera o crescimento do salário.

Essa inflação elevada afeta os consumidores de maneiras diferentes. Muitos são reduzidos ao seu consumo para sobreviver. Outros usam cartões de crédito com mais frequência, o que pode levar a problemas com a estrada por muito tempo. Portanto, a questão é: quanto tempo durará essa inflação maior?

Alguns economistas acreditam que isso é apenas temporário e que os preços acabarão se estabilizando. No entanto, outros acreditam que estamos em um período de inflação maior permanente. Somente o tempo dirá qual está correto. Enquanto isso, os consumidores precisarão ter cuidado com o consumo para evitar dificuldades financeiras.

