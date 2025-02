Por que a narrativa é a habilidade de negócios mais poderosa (e como dominá -la)

Neste episódio de The Channel Marketing Marketing, entrevistei Mike Ganino, o presidente -falante, o especialista na narrativa e o autor de Make a Scene. Mike ajudou o design de conversas virais do TEDX, lançando livros sobre líderes de best -sellers e treinadores na Disney, Netflix e Adobe para se tornarem artistas magnéticos dinâmicos.

Durante nossa conversa, Mike compartilhou por que contar histórias não é apenas uma ferramenta, mas uma habilidade comercial fundamental que pode transformar discursos públicos, comunicação comercial e orientação. Ele enfatizou que, embora muitos profissionais entendam a importância de contar histórias, poucas pessoas sabem como fazer narrativas engajadas que atraem o público. Focado na presença de palco, nas técnicas de contar histórias e no envolvimento do público, líderes empresariais, comerciantes e palestrantes podem aumentar sua comunicação executiva e histórias de marca para incentivar relacionamentos e influência mais profundos.

Mike Ganino Insights prova que as técnicas de dominar a narrativa não são apenas para os principais palestrantes – essa é uma habilidade essencial para todos em comunicação comercial, liderança executiva e narrativa de marca. Com o pai -para o discurso público, as habilidades de apresentação e o treinamento de palestrantes, os profissionais podem se tornar mais convincentes, mais atraentes e inesquecíveis em qualquer ambiente de negócios.

Aceitação chave:

Contar histórias é uma superpotência de negócios – Em Discurso público Marketing ou liderança, histórias convincentes criam relacionamentos emocionais e tornam as idéias inesquecíveis.

– Em Marketing ou liderança, histórias convincentes criam relacionamentos emocionais e tornam as idéias inesquecíveis. Comece com a cena – Grandes histórias nem sempre começam do começo. Mike aconselha os palestrantes Jogue o público na cena Para criar um engajamento instantâneo.

– Grandes histórias nem sempre começam do começo. Mike aconselha os palestrantes Para criar um engajamento instantâneo. O desempenho é importante – Fora de palavras, A presença de um estágio, a modulação da voz e da linguagem corporal são fatores -chave para fornecer uma mensagem poderosa.

– Fora de palavras, são fatores -chave para fornecer uma mensagem poderosa. Dominando o discurso público – falantes eficazes entendem Como usar um quadros narrativos melhorar Habilidades de apresentação E mantenha o público contratado.

– falantes eficazes entendem melhorar E mantenha o público contratado. Narrativa em comunicação com a liderança – Os gerentes podem usar a narrativa para Inspire equipes, mova -se em mudança e construa confiança tornando -o uma ferramenta crítica para Narrativa de negócios .

– Os gerentes podem usar a narrativa para tornando -o uma ferramenta crítica para . Exercício em ambientes com pequenos papéis – Antes de subir ao palco, aperfeiçoe suas habilidades de contar histórias em Reuniões, apresentações e conteúdo de marketing construir confiança e clareza.

Capítulos:

(00:09) Apresentando Mike Ganin

Apresentando Mike Ganin (00:57) Por que a narrativa é de um tópico quente?

Por que a narrativa é de um tópico quente? (02:09) O que nos atrai para contar histórias?

O que nos atrai para contar histórias? (03:29) O que significa a cena?

O que significa a cena? (05:44) Existem regras de narrativa?

Existem regras de narrativa? (07:15) E se você não for bom em contar histórias?

E se você não for bom em contar histórias? (09:12) Os benefícios de um bom narrador

Os benefícios de um bom narrador (12:45) Aparência na narrativa

Aparência na narrativa (15:32) Como melhorar a narrativa narrativa

Como melhorar a narrativa narrativa (17:31) Eles precisam de diferentes plataformas de diferentes abordagens?

Mais o Mike Ganino: