Por que a navegação em saúde é um sistema quebrado

A navegação na saúde deveria ser um guia superior – GPS para um labirinto na área da saúde. Em vez disso, é mais como um bilhete de papel antigo com falta de meia estrada. O que foi para simplificar os cuidados se tornou apenas Outra camada de complexidadeVestidos como assistente de suporte, mas muitas vezes eles gerenciam pessoas com base em custos, não na qualidade.

Numa época em que a IA, os modelos de telessaúde e cuidados integrados combinam e transformam como as pessoas experimentam cuidados de saúde, navegação porque sabemos que ela fica desatualizada.

Rise – e outono – Navegação 1.0

A navegação começou com uma missão clara e clara: remova os obstáculos para os cuidados. O conceito era Pioneiros para os médicos Melhorar os resultados do câncer para pacientes insatisfeitos que lutaram com atrasos no diagnóstico e tratamento. A visão original era simples: tornar as pessoas mais rapidamente para fazer cuidados de alta qualidade.

Mas então a indústria perdeu a trama.

Quando a saúde digital começou, o mercado ficou impressionado com uma grande visão da “porta da frente” – aplicações que prometiam conveniência, mas em última análise elas não lideraram em lugar algum. Essas plataformas estavam entrando sem corredor – uma introdução agitada aos cuidados de saúde que não conseguiu conectar pessoas com conhecimento clínico integrado ou suporte personalizado. Em vez de alcançar uma melhor saúde, eles deixaram as pessoas presas.

Então as seguradoras entraram.

Eles estavam “navegando” como uma ferramenta para controle de custos, não como um serviço independente do primeiro paciente. Incentivos – e experiência – não eram os mesmos. Em vez de focar as pessoas no melhor atendimento possível, a navegação liderada pela seguradora as direcionou para os fornecedores de custos baratos com qualidade ou ajuste. O que deveria ser um advogado clínico imparcial tornou -se apenas mais um mecanismo de gerenciamento de malha.

Resultado? As pessoas não são apenas insuficientes; Alguns estão sendo retirados ativamente dos cuidados de qualidade, enfrentam mais obstáculos, mais frustrações e piores resultados. A navegação deveria ajudar as pessoas a alcançar o sistema e através do sistema, mas, em vez disso, tornou -se um obstáculo.

Não vamos esquecer, vimos isso antes. Como na primeira onda de telehesão, a navegação 1.0 se tornou uma adição ao sistema fragmentado, não à solução certa. E, assim como o TeleHealth 1.0, muitos serviços de navegação agora são um escravo ou ofertas mais precisas para verificar valores baixos-o equipamento de vestir.

Como segue: modelo mais integrado focado em uma pessoa

Se a navegação 1.0 morrer, o que a substitui?

Um modelo mais inteligente e abrangente de assistência médica que não apenas direciona as pessoas em uma direção, mas também recebe seus cuidados certos no momento certo, durante e quando os convidou. A navegação sempre foi destinada a simplificar os cuidados de saúde, mas isso só acontece quando a experiência clínica, a advocacia e a tecnologia agem juntas e estão profundamente integradas para eliminar o atrito, melhorar o acesso e alcançar melhores resultados de saúde. Aqui está o que parece:

Advocacia, não apenas diretrizes

As pessoas não precisam de outro aplicativo – elas precisam de alguém no canto. A defesa certa significa:

Lutando contra erros no faturamento e em ajudar as pessoas a entender e resolver a recusa de seguro.

Conectando pessoas a médicos de alta qualidade, não apenas aqueles que são preferidos online.

Ajudando as pessoas a se mover em decisões sobre tratamento e custo de medicamentos. Não se trata de direcionar as pessoas na direção certa; É sobre caminhar ao lado deles.

AI + Eq: Cuidado mais inteligente e empático

AIDS AIDS e guias são tópicos quentes, mas a tecnologia em si não é suficiente. O que as pessoas querem é ai + eq = a eficácia das experiências focadas na IA em combinação com a experiência e a empatia humanas reais.

Na área da saúde, a IA libertaria pessoas para se concentrar em tarefas que apenas as pessoas podem fazer ou fornecer diretrizes a pessoas que as ajudarão a desempenhar papéis humanos únicos com mais eficiência. Se o sistema não estiver focado em um homem, é apenas mais uma versão do problema.

Neste ponto da integração do jogo, não pode ser uma visão

Navegação sem uma profunda experiência clínica, conectando -se em todo o sistema e visibilidade personalizada nas vantagens, história e tendência do indivíduo é tão útil quanto o guia que nunca esteve na cidade na superfície, mas não quando você perfura um confiabilidade de confiabilidade confiável , liderança conhecida e comprovada.

Para que a navegação seja eficaz, ela deve fornecer uma abordagem direta à experiência clínica como parte de uma equipe integrada – não apenas para encontrar um médico. Isso deve se tornar ainda mais holístico para apoiar as pessoas por meio de saúde mental e física, necessidades administrativas, financeiras e sociais. Ele também deve incluir a solução do inesperado, como apoio a drogas, atendimento domiciliar e uma ampla gama de determinantes sociais de problemas de saúde.

Cuidados de custo mais inteligentes (não apenas a última tendência)

GLP-1 Florando de drogas (Oskempic, Wegovy) é um estudo de um caso por que uma decisão mais inteligente sobre cuidados de saúde.

Esses medicamentos são tratamentos de teste para diabetes e perda de peso – mas também são tão caros que, se forem prescritos de maneira não seletiva, poderão falir o sistema e os indivíduos.

Portanto, a navegação 2.0 deve ser baseada em evidências, direcionando as pessoas de acordo com os tratamentos que trabalham, são clinicamente apropriadas e são informadas sobre as taxas de uma pessoa e com base no que uma pessoa pode pagar no curto prazo e no curso.

Melhor assistência médica não é apenas acesso; Trata -se de tomar decisões inteligentes com base em dados e pessoas.

Futuro: assistência médica personalizada tudo em um

A navegação 1.0 foi sobre ajudar as pessoas a encontrar. A época seguinte refere -se à criação de uma experiência totalmente conectada, destinada a advocacia que realmente melhora a saúde, reduz os custos e elimina a complexidade.

Na saúde envolvida, chamamos isso de assistência médica personalizada. Não é apenas um substituto para a navegação – é uma nova categoria, a que finalmente traz a promessa original de tornar os cuidados de saúde mais simples, melhores e humanos.

A navegação em saúde, como existe hoje, morre. RASGAR.

Owen Tripp é co -fundador e diretor executivo da saúde envolvido.

