Por que a Starbucks retorna ao básico

No meio de custos mais altos, tempo de espera mais longo e redução de vendas, a Starbucks está pronta para atualizar a marca. O novo diretor executivo da empresa, Brian Niccol, se junta a uma resposta rápida para descobrir que a Starbucks planeja retornar às suas raízes – uma prioridade para um relacionamento humano e um senso local de café na esperança de retornar a posição da marca na cultura americana . Além disso, a Niccol oferece a visão interna da sutil mudança do nome da empresa, que se alinha a essa nova estratégia.

Esta é uma transcrição de entrevista reduzida de Resposta rápidaHospedado por ex -editor -in -chief Uma empresa rápida Bob Safian. Da equipe atrás Mestres de escala Podcast, Resposta rápida Ele contém conversas sinceras com os melhores líderes empresariais de hoje que estão se mudando em desafios em tempo real. Assine Resposta rápida Onde quer que você obtenha seus podcasts para garantir que nunca perca o episódio.

Você chamou sua estratégia de “de volta à Starbucks” e incluiu o retorno das células Spices, o retorno dos nomes escritos à mão nas xícaras. Isso pode parecer muitos pequenos detalhes. É tudo o que você precisa – desenhar em detalhes?

Olha, quero dizer, estamos em um negócio de varejo. Estamos em serviços comerciais, e todos os envolvidos nisso sabem que os detalhes são importantes. E a razão pela qual os detalhes que você mencionou são realmente importantes para a Starbucks, honestamente, esses detalhes são a nossa diferença. É assim que chegamos ao segundo nível de conexão.

É assim que de alguma forma criamos alguma mágica, certo? O que transforma o café e essa bebida artesanal em algo realmente especial é o momento que você potencialmente tem em nossa loja, uma comunidade de comércio, um momento que você poderia ter com nosso barista ou apenas um momento em que você pega sua xícara e inesperadamente há um pouco Sorria na sua xícara.

E isso apenas muda a atitude completa do cliente. Obviamente, você precisa ter um ótimo produto, precisa ter uma ótima experiência, mas se você tiver esses pequenos momentos de conexão, isso acrescenta muito mais.

Bem, é sempre interessante que, em empresas relacionadas a alimentos, o produto deva ser satisfatório, mas tanto falar sobre experiência, essa experiência é considerada inesquecível e satisfatória.

Sim, está certo. E veja, acho que uma das coisas que virou um pouco a Starbucks foi o pedido móvel geral, uma situação coídida. Eu acho que foram necessárias muitas almas do que esse trabalho faz. E tenho certeza, Bob, como eu, lembre -se de quando o primeiro Starbucks chegou ao bairro, e foi um momento para o bairro, certo? Eu morava em Cincinnati, Ohio. Então eu trabalhei na Procter & Gamble, e éramos um ótimo lugar. Eu realmente o amei quando eles estavam, ok, Brian, Grande Americano com um tiro adicional.

E eu estou tipo, sim, ok, sou eu. Eu entro. Então, acho que exatamente o que aconteceu com a ordem móvel foi de alguma forma um pouco dessa alma e esses relacionamentos, porque fomos a etiquetas e paramos de escrever nas xícaras e começamos a olhar como você poderia remover segundos da sugestão, em vez de maneiras de maneiras de que você mantém a experiência, o relacionamento e a integridade do que vai além da grande xícara de café.

Há tanta impressão que a Starbucks ocorreu, mas não é como se estoque estivesse longe de todos os tempos. Então, quando você pensa no ciclo de vida de uma empresa, em que estágio você sente que ela é? Ou você vê palcos com antecedência?

No momento, a fase em que estamos é que precisamos transformar as coisas, pelo menos nos negócios americanos. Temos que entender o que eu chamaria de alma dos negócios de volta, esse bordado e uma experiência de parceiro de volta para que o comprador se sinta mark de novo, ok? E acho que quando voltamos, há um enorme crescimento à nossa frente, porque, honestamente, a realidade de tantas coisas o isolou, ao contrário da reunião.

E acho que as pessoas querem sair da fase da solidão e voltar à fase de relacionamento. Tive a oportunidade de viajar pelo mundo, e a verdade está em todo lugar que eu estava, era a Itália, o que foi um pouco surreal porque toda a idéia original de Starbucks veio de Howard Who visitou a Itália. Voltei para Milão aqui, vejo pessoas andando com xícaras da Starbucks. E isso apenas mostra que é uma daquelas verdades humanas que apenas conecta pessoas em todo o mundo, conectando -se a uma xícara de café ou conectando -se ao seu barista. É apenas uma verdade humana.

Você mencionou Howard Schultz, fundador e diretor executivo múltiplo. Você fala com ele sobre o que você faz ou está sozinho?

Howard foi ótimo. Eu acho que tenho a sorte de ainda ter o fundador que pode compartilhar a história como a Starbucks mudou de uma loja para o Seattl para a icônica marca global que ele é. Ele não quer administrar a empresa.

Não quer se envolver no dia a dia. Ele quer que você faça isso. Mas ele está disponível para mim para perguntar sobre seu pensamento quando você introduziu comida no café e como ele competiu com o café, e “qual foi o seu pensamento quando saímos do calor para o frio” e é ótimo para conseguir isso entendimento.

Durante a vida da Starbucks, há uma crescente disseminação de cafés adjacentes. Quanto você acha desses cafés hiper-lokno como sua competição? Eu assisti seu novo anúncio: “Não é o meu nome”. E termina com o nome ajustado para você, a empresa Starbucks Coffee, que soa um pouco mais local. É isso que você tenta marcar?

A realidade é que a Starbucks começou como um café e, no coração, é o que somos. Voltei novamente e fiz uma pequena lição de história, e quando a Starbucks começou, ele tinha uma declaração muito simples de ser o fornecedor do melhor café do mundo.

E ainda acreditamos nisso de uma maneira muito grande. Portanto, acho importante dar a essa alegação de que somos café da Starbucks. E o que eu quero que as pessoas entendam é que somos tão dedicados à qualidade do café para aplicar a mesma devoção à qualidade e artesanato da comida que fazemos, os chás que podemos fornecer, mas, acima de tudo, somos uma empresa de café. E acho que é importante que as pessoas entrem em Starbucks novamente deste ponto de vista, porque acho que esquecemos de dizer às pessoas que é no último, vamos chamá -lo na última década.

Quero dizer, parece que você precisa se concentrar mais. Agora você tem que restringir o que faz um pouco, simplifique um pouco. E então talvez uma vez harmonizado, você pode começar a adicionar as coisas novamente ou adicionar coisas novas.

Continuaremos a ser uma empresa inovadora, mas é melhor servir para inovar quando seu núcleo for forte. Se você inovar, tente e compensar o núcleo fraco, geralmente coisas boas não acontecem. Apenas termine de pairando. E o que quero dizer é que temos um núcleo forte e saudável, e podemos inovar a partir daí.

