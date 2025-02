Por que as organizações lutam para construir confiança na integridade da cadeia de suprimentos

Uma poderosa cadeia de suprimentos garante que os bens certos estejam disponíveis no momento certo, no lugar certo e nas quantidades certas. Uma cadeia de suprimentos eficaz fortalece tudo, desde a lealdade dos clientes e a reputação da empresa até a resistência e a segurança do mercado do consumidor. Mas as cadeias de suprimentos são notórias por serem sensíveis a distúrbios caros, tocantes e roubo. No mundo atual de uma rápida transferência das necessidades dos consumidores, garantir que a integridade da cadeia de suprimentos seja crucial para manter uma cadeia de suprimentos saudável, o que pode significar uma diferença entre a retenção de etapas e os atrasos da competição.

Impinj pesquisou 1.000 profissionais americanos em uma cadeia de suprimentos em várias indústrias para seu A perspectiva de integridade da cadeia de suprimentos de 2025 relatório. Definimos a integridade da cadeia de suprimentos como confiabilidade, segurança e precisão de todos os elementos da cadeia de suprimentos, garantindo que a produção e os serviços sejam entregues conforme previsto. Descobrimos que a integridade é muito importante para os líderes de suprimentos da cadeia. Mas há também uma ótima lacuna para a precisão dos dados da cadeia de suprimentos que podem significar dores de cabeça significativas para as organizações 2025.

O gerente da cadeia de suprimentos confrontou os dados cegamente

Mais de nove dos 10 gerentes de cadeia de suprimentos acreditam que estão equipados para obter visibilidade precisa do inventário de 360 ​​°, 360 °, mas apenas 33% consistentemente. Esse ponto cego dos dados afeta a possibilidade de tomar decisões informadas com base nos dados necessários para otimizar o estoque, aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Como resultado, muitas empresas estão tentando atingir o nível de insight, visibilidade e precisão necessárias para apoiar a integridade da cadeia de suprimentos e responder rapidamente à demanda, o que leva a um impacto em todo o sistema em uma série de perguntas, incluindo falsificação , roubo, sustentabilidade e uso eficaz de IA na cadeia de suprimentos.

Transtorno de tendências virais

As tendências virais podem ser uma bênção dos comerciantes, executando o aumento das vendas. Mas eles se tornam uma dor de cabeça para um líder da cadeia de suprimentos quando não têm a visibilidade das mercadorias em sua cadeia de suprimentos. Como resultado, mais da metade do líder da cadeia de suprimentos diz que enfrenta desafios em resposta rápida a uma mudança na demanda. Eles também tentam acompanhar as mudanças nos hábitos de compra do cliente e exigem que gerenciem lojas on -line populares, como lojas do Facebook Marketplace e Instagram. Tops rápidos da demanda de clientes, guiados por tendências virais, podem acontecer sem aviso prévio, potencialmente colocando organizações sem informações sobre o inventário de tempo real na perna traseira.

Estratégias de IA eficazes requerem dados precisos

A IA tem o potencial da revolução da cadeia de suprimentos. Considere a eficiência, decidindo em tempo real e análises preditivas para gerenciar suprimentos. Mas estratégias de IA eficazes são construídas com dados precisos.

Na pesquisa, dados incorretos são o obstáculo mais comum à implementação da IA ​​para melhorar a cadeia de suprimentos, seguida pela disponibilidade de dados e acesso a dados reais de tempo. Essas descobertas enfatizam a necessidade de corrigir a imprecisão da cadeia de suprimentos, dando aos líderes da cadeia de fornecimento de uma base sólida para a adoção da IA ​​e outras inovações futuras revolucionárias que dependem de bons dados.

Lutando em bens falsos, redução e roubo

A maioria dos entrevistados, especialmente no varejo (65%), diz que é torturada por mercadorias forjadas na cadeia de suprimentos, independentemente do tamanho de seus negócios. Reduzir e redução de roubo também é um desafio para a organização da maioria (60%). Estes continuam sendo questões sistêmicas para os líderes da cadeia de suprimentos, especialmente os do setor de alimentos, alimentos e restaurantes, onde 82% lista os desafios da redução de redução.

Melhoria da sustentabilidade da cadeia de suprimentos

O gerente da cadeia de suprimentos está sob pressão para reduzir o impacto ambiental. Durante um quarto dos entrevistados, ele relatou a dificuldade de reduzir o impacto de sua organização ambiental, enquanto quase metade (49%) estava preocupada em cumprir o próximo mandato para produtos digitais de produtos digitais (DPP).

Acesso a dispersão na resolução da integridade da cadeia de suprimentos

Quase todos os profissionais pesquisados ​​na cadeia de suprimentos dizem que planejam investir na melhoria da cadeia de suprimentos de sua organização no próximo ano. No entanto, o melhor curso de ação pode não ser óbvio, e é por isso que muitos entrevistados tentam combinar as estratégias.

Os gerentes de suprimentos de varejo aceitam novas tecnologias para autenticação de mercadorias em trânsito e verificação geral de mercadorias e introduzem vários pontos de controle de autenticação em toda a cadeia de suprimentos. Enquanto isso, o setor de alimentos busca tecnologia para controlar a loja e reduzir o desperdício de alimentos. Para melhorar a sustentabilidade, os entrevistados em todos os setores citam várias estratégias, incluindo a medição de seus esforços para a sustentabilidade e a melhoria da eficiência da entrega nos últimos quilômetros.

Essa abordagem para a dispersão pode transmitir o problema fundamental: a colocação de medidas fornecidas na prática pode contribuir para a falta geral de visibilidade e precisão dos dados reais de tempo.

A visibilidade real da hora pode preencher a lacuna

A integridade da cadeia de suprimentos é importante. Sem ele, as cadeias de suprimentos se tornam inseguras e não confiáveis. Nossa pesquisa mostra a necessidade de queima de as organizações lidarem com as desvantagens da precisão dos dados para maior resistência à oferta – e negócios.

A visibilidade em tudo o que entra e se move através da cadeia de suprimentos pode ter um enorme impacto positivo, fornecendo informações em tempo real para ajudar as organizações a iniciar uma antecipação e decisão mais abrangentes sobre a resposta mais fraca aos estressores da cadeia de suprimentos. Tecnologias como a Rain RFID ajudam a fornecer gerentes no lançamento de informações mais precisas sobre os dados, a fim de alimentar tudo, desde a automação da cadeia de suprimentos e o avançado anti-Potretak, prevenção de perdas e planejamento de remessas.

Como as cadeias de suprimentos de hoje enfrentam as crescentes ameaças das mudanças climáticas, a instabilidade geopolítica e a alteração constante do sabor dos consumidores, a falta de dados de suprimentos não estanados é uma responsabilidade crescente que as organizações não podem se dar ao luxo de negligenciar.

Jeff Dossett é o principal diretor de receita em Impinj

