Por que CX é a maior oportunidade para cada marca

A experiência do cliente está em um ponto de virada. As empresas estão tentando ver os resultados da IA, transformação digital e personalização. Mas vamos ser reais: a maioria das empresas não conecta pontos. Os consumidores querem engajamento humano impecável, mas muitas vezes enfrentam sistemas fragmentados e soluções de IA meio assadas.

Boas notícias? A lacuna entre o que os clientes esperam e o que a marca os navios finalmente começa a fechar – mas apenas para empresas que estão prontas para fazer um trabalho duro. Não se trata de jogar bots para qualquer problema ou perseguir grandes novas ferramentas. Trata -se de integrar as tecnologias corretas, iniciar resultados mensuráveis ​​e colocar uma experiência de usuário no centro de cada decisão.

Se você estiver disposto a deixar “bom o suficiente” para trás e converter uma experiência do usuário (CX) em sua vantagem competitiva mais forte, aqui estão cinco tendências que você precisa conhecer.

Tendência 1: Redução de Ai Perceptiva Jaz

Nos últimos dois anos, as atitudes do consumidor de acordo com a IA mudaram significativamente. A pesquisa do LivePerson mostra que em 2023 apenas 50% dos consumidores se sentiram positivos ao usar a IA para interação com as marcas, em comparação com 90% das marcas que a aceitaram. Até 2024, os sentimentos dos consumidores aumentaram para 63%, sinalizando o fechamento.

Essa evolução representa mais do que uma mudança de sentimento – é uma janela de possibilidades. As marcas que integram efetivamente a IA para melhorar, em vez de substituir, as interações humanas conseguem aumentar a confiança e fornecer valor. Para se usar, os líderes precisam se concentrar no uso da IA ​​para criar resultados significativos dos clientes, como personalização em proporções, engajamento proativo e insights eficazes. A pesquisa é clara: a adoção da IA ​​não deve apenas ser reduzida pelo custo; Se o CX estiver certo, deve ser eficaz ao melhorar as experiências do consumidor.

Tendência 2: traduções do sistema de registros para os sistemas de ação

As plataformas tradicionais de CX serviram como peças de reposição dos registros de registros que não tinham a capacidade de iniciar ações em tempo real. Em 2025, o paradigma se moveu. Sistemas de ação – quadros integrados que combinam IA e opções humanas para orquestração, automação e interações personalizadas com os clientes de todos os pontos de contato – permitem que as empresas convertem dados em insights e convertem para as ações imediatas e mensuráveis.

Esses recursos permitem que as marcas transcendam a coleta de dados passivos, usando análises e automação do AI-Pround para antecipar as necessidades do cliente e fornecer engajamento proativo. Por exemplo, a integração de fluxos de dados via CRM, voz, e -estrela e bate -papo cria uma representação única da viagem ao cliente, quebrando silos organizacionais para atender aos clientes com mais eficiência.

A chave é a interoperabilidade. Os selos devem evitar abordagens “RIP e substituir” que prejudiquem os sistemas existentes. Em vez disso, investir em plataformas integradas com ferramentas herdadas pode criar um ecossistema coesivo, eficiência de condução e melhores resultados dos clientes.

Tendência 3: Personalização em uma escala

A demanda por experiências hiperpessoizadas é a transformação da estratégia de CX. Os consumidores não toleram mais interações fragmentadas – espere engajamento impecável e consistente em todos os pontos de contato. E atender às suas expectativas é verdadeiro: no LivePerson, descobrimos que as marcas que afetam efetivamente a IA para misturar a automação com a empatia humana (usando soluções como mensagens proativas ou direção inteligente) declaram maiores resultados de satisfação e maior lealdade.

Para conseguir isso, as marcas devem:

Conectar coesamente interações digitais e humanas.

Use ferramentas de IA para prever as necessidades do cliente e recomendar a seguinte melhor ação.

Instale a personalização profundamente em cada fase da viagem ao cliente, da aquisição à retenção.

Tendência 4: CX como um fator de crescimento estratégico

A CX superou seu papel tradicional como uma função de suporte. Agora é uma alavanca estratégica alcançar os resultados dos negócios, da receita à eficiência operacional. Os líderes devem remodelar o CX como a capacidade de atravessar uma empresa que desencadeia diferenciação e lealdade a longo prazo.

Isso inclui:

Métricas do primeiro cliente : Passe dos principais indicadores de desempenho por força para dados de medição, como o valor da vida e a satisfação do cliente ao longo da viagem.

: Passe dos principais indicadores de desempenho por força para dados de medição, como o valor da vida e a satisfação do cliente ao longo da viagem. Venha -centros nos custos : Converter funções de suporte em centros de lucro por meio de automação inteligente e oportunidades eficazes de auto -serviço.

: Converter funções de suporte em centros de lucro por meio de automação inteligente e oportunidades eficazes de auto -serviço. Alinhamento múltiplo: Habilite a cooperação alegre entre marketing, vendas e serviços, integrando dados e insights conjuntos.

Tendência 5: Encontre a verdadeira parceria de IA

No mercado de fornecedores lotados, é crucial escolher parceiros que entreguem o ROI certo. Evite produtos excessivos, como “construir um bilhão de bots” ou substituir completamente as pessoas. Em vez disso, determine a prioridade de uma parceria que:

Ofereça casos comprovados de uso e resultados mensuráveis.

Concentre -se em melhorar a cooperação no humano e na máquina.

Habilite flexibilidade e abertura para integrar -se aos seus sistemas existentes. Por exemplo, as marcas usadas pela LivePerson Copilot se beneficiam de ferramentas que aprimoram a produtividade dos agentes e permitem o envolvimento real do cliente.

O caminho a seguir

2025 é o ano principal para CX. À medida que as linhas entre interações digitais e humanas se esgotam, as marcas que aceitam os seguintes princípios executarão o pacote:

Estar focado em um homem : Deixe a IA aumentar, não substitua, as relações humanas.

: Deixe a IA aumentar, não substitua, as relações humanas. Integrar -se sem piedade : Investir em plataformas que pontecem sistemas herdados e novas oportunidades.

: Investir em plataformas que pontecem sistemas herdados e novas oportunidades. Concentre -se nos resultados: Use CX para iniciar um efeito mensurável dos negócios – não apenas a cirurgia.

Focando nessas estratégias, as empresas não podem ser cumpridas apenas, mas excedem as expectativas dos clientes, transformando o CX em sua vantagem competitiva mais poderosa.

John Sabino é o CEO do LivePerson.

