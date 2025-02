Por que Donald Trump e Elon Musk provavelmente não terminam logo

Na segunda -feira de manhã, hackers anônimos jogaram vídeos em telas em todo o Departamento de Desenvolvimento de Washington, DC, um vídeo gerado pelo maluco apresentou o presidente Trump beijando as pernas de Elon Musk, com uma inscrição coberta: “Live the Right King”. Que alegadamente Ele jogou em um loop cinco minutos antes que a equipe de construção confusa acabasse em colapso em cada andar e desligou as TVs manualmente.

Por mais que seja divertido para alguns ver um protesto de alta tecnologia que mostra Trump com baixo status, a diversão é tudo o que esse protesto pode oferecer. Aqueles que buscam ou tentam se manifestar no relacionamento do presidente com o homem mais rico do mundo ainda têm seu emprego. Apesar das afinidades e nojo de Mercúrio de Trump devido ao sombreamento, sua aliança de almíscar parece muito mais firme do que muitos previam.

O vídeo gerado por A no HUD é apenas a primeira tentativa pública de iniciar uma cunha entre o presidente e o oligarca de tecnologia. Números de mídia como Rachel Maddowpolíticos, incluindo Senador Bernie Sanderse Usuários aleatórios de mídia social Todos fizeram parte do grande esforço harmonizado para virar Trump contra o “Presidente do Musk”. Pedra Valling até relatado Em dezembro, as negociações que ocorrem em um comitê nacional democrata em líderes partidários que descreveram Trump como subordinados a Musk para ativar o ego de Trump.

É fácil entender por que eles podem ter pensado que essa estratégia terá sucesso. Durante o primeiro mandato de Trump, ele rapidamente marcou as pessoas em sua órbita. Somente em 201734% de seus melhores ajudantes ou mais foram alta ou mudados para diferentes posições; Uma quantidade recorde de tráfego para o presidente em seu primeiro ano. No final deste termo, entre as posições mais influentes de sua administração, a taxa de tráfego Supostamente alcançou 92%.

Além do precedente passado, havia outras razões para acreditar que o relacionamento queimaria rapidamente. Ambos Obviamente, aproveite o personagem principal Internet; Talvez o cenário mundial não fosse grande o suficiente para conter os dois EGA. Além disso, seu relacionamento aparentemente apertado embarcou em um começo rochoso. Após sua virada política no lado direito, Musk inicialmente jogou seu peso por trás do governador Ron DeSantis 2022, já que Trump seria “muito velho” até o final do segundo mandato. Trump chamou Musk A por sua parte “Artista de merda” aproximadamente ao mesmo tempo.

Qualquer diferença entre os dois, no entanto, agora parece limitada ao passado. Durante uma aparição conjunta no Fox News ‘ Manidade Na semana passada, Sean Hannity perguntou aos homens e Trump sobre encorajar a interrupção de sua parceria. Em resposta, Trump confirmou que estava ciente desses esforços, ditado: “Elon me chamou. Ele disse: “Você sabe que eles estão tentando nos separar”. Eu disse: “Absolutamente”. Você sabe, eles disseram: ‘Temos notícias: Donald Trump deu o controle da presidência Elon Musk. O Presidente Musk participará de uma reunião de gabinete hoje à noite às 8h. – E eu digo – isso é tão óbvio. Eles são tão ruins com isso. “

Talvez fosse para calcular a mudança para apresentar uma frente única na frente de tanta vontade de pensar sobre a explosão. Mas há muitas razões fora Manidade Uma entrevista para sugerir que o divórcio não virá em breve.

Visão comum de Trump e Men

Trump e Musk parecem estar na mesma página sobre como gerenciar os EUA. Desde que o departamento da eficiência do governo decreta o número de escritórios federais em todo o país, ele estava prestes a conseguir o que Trump pretendia fazer em seu primeiro mandato. Logo depois que ele assumiu seu dever em 2017, Trump assinou um comando executivo que estabeleceu um Contratando congelamento através do poder executivo. Durou 79 dias, durante os quais ele desenvolveu o então chefe do escritório de gerenciamento e orçamento que Mick Mulvaney desenvolveu Plano de planejamento de longo prazo de redução de mão -de -obra. Trump continuaria gastando o resto de seu mandato jogado em torno de “Burocratas desonestos” So -chamado estado profundo que impediram alguns de seus planos. Agora almíscar está animado Tomando uma serra elétrica sobre burocracia federal Como ele fez depois de tomar o Twitter.

Da mesma forma, o casal vê a visão dos clássicos Hobbyhors conservadores com desregulamentação. Enquanto Musk tem Longo luto Todo o governo irritante do governo no caminho de seus planos de negócios, Trump Galando Em seu discurso de despedida em 2021, ele “reduziu” uma série de assassinatos de emprego do que qualquer administração antes. “

Além de todo o resto, eles parecem almíscar e Trump igualmente confiável Quando se trata das teorias da conspiração marginal. Até o próprio Ai Chatbot Grok de Musk reconhece x Honcho Head maior a maior desinformação nessa plataforma“Embora ele tenha bloqueado recentemente alguns Críticas a Musk e Trump– e conceitos distantes como o suposto Gold Forte Knox agora têm uma tendência Ele se espalhou de um tweed molestado na conferência de imprensa de Trump. Considerando que ambos também expressaram intensa animação em relação à mídia herdada e à Wockery, alguém poderia imaginar que os dois encontrariam muito a falar sobre dieta para comer no Salão Oval.

Fator de dinheiro

Embora as ações da Tesla tenham caído para 37% em dezembro, no meio de um golpe de retorno, Musk e suas diferentes empresas representam um imenso lucro de seu novo bairro do governo. Doge já fez cortes em agências que supervisionam Alguns dos produtos masculinospor exemplo, entre outras coisas Potencial conflito de interesses. Mas Trump pode se beneficiar ainda mais.

Além US $ 277 milhões Musk contribuiu para seus esforços de campanha, o que Trump adquiriu desse relacionamento simbiótico, é um novo kudgel contra os membros incompatíveis de seu partido. Já em dezembro, Musk alertou os republicanos em casa e no Senado financiaria os desafiantes básicos Contra todos que estavam no caminho da agenda de Trump. Essa ameaça permaneceu no ar durante um certificado para o gabinete de Trump, durante o qual Quaisquer reclamações Até os tipos mais controversos – como Robert Kennedy Jr. -A, Petea Hegsetha e Tulsi Gabbard – Dotlo desapareceu. O papel do homem na manutenção dos membros do partido não é algo que Trump sacrificaria.

Outro título de esponja

Durante seu primeiro mandato, a imprevisibilidade de Trump de curingas, o afeto das mídias sociais e a influência autoritária lhe trouxeram uma cobertura negativa constante da imprensa. Desde que o alegre Elon Musk testou os limites de seu poder recém -acionado, Trump agora tem um raio sobressalente para títulos ruins. Os críticos e oponentes de Trump entre democratas, colunista de opiniões e usuários aleatórios das mídias sociais agora têm outro personagem Trump – com seu próprio Modo“Para concentrar sua atenção, sufocando de outra forma que, de outra forma, poderia ir apenas para Trump.

Ainda assim, essa IREA é muito real. Nas últimas semanas, pesquisas mostraram A popularidade dos homens caie Trump’s Patinar também. Parece estar com raiva os vereadores deixando alguns republicanos nervosos sobre como defender as ações de Musk e Doge para seus eleitores, enquanto Conselhos conflitantes Sobre lidar com um ultimato recente de homens para trabalhadores federais – eles toleram cinco balas sobre o que alcançaram na semana anterior ou perderam seus empregos – sugeriu rompimento de cães dentro do governo.

Mas a situação provavelmente teria que ser drasticamente pior antes de se divorciar – se por qualquer outro motivo, exceto cuspir. Enquanto a mesma vaidade que permitiu Kamal Harris Isca fácil Trump está no outono passado no outono passado, que aparece sobre os tamanhos da platéia, não parece ser suscetível ao presidente “Mošus” “, isso só poderia ajudar a produção do presidente a negar a seus vilões o resultado que eles obviamente desejam.

