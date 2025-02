A ECHOMARK Startup de segurança cibernética publica uma nova interface de programação de aplicativos (API) para permitir que sua nova ferramenta de tag digital se integre a quase qualquer software de comunicação existente.

Fundada em 2022 para desenvolver um sistema de marcação de água digital para proteger organizações de informações sensíveis e de propriedade, o Echomark originalmente se concentrou em injetar identificadores personalizados em e-mail e ferramentas para compartilhar documentos com base em conexões. Agora, armado com um financiamento de sementes de US $ 10 milhões, a empresa está na missão de “marca d’água do mundo”, como diz o fundador e CEO da Troy Batterberry.

“É nossa visão que qualquer parte dos dados privados possa ser denotada pela água forense e se vincular à identidade do destinatário”, diz Batterberry Uma empresa rápida,,, Adicionando que os clientes da empresa solicitaram uma maneira de integrar o software diretamente em seus canais de comunicação. “Construímos essa API para que possamos adicioná -la a qualquer aplicativo comercial ou a um curso de trabalho personalizado”.

Batterberry pensa em meninas há muito tempo. Como engenheiro de um jovem sistema de foguetes, conduzindo pesquisa e desenvolvimento em uma nova arma para a Marinha dos EUA, Batterberry confidenciou pessoalmente em “coisas profundas de classes”, responsável pela constante adicionando sua assinatura às cópias do artigo de documentos sensíveis para sinalizar seu papel de guarda autorizada.

“Assinar seu nome na parte superior do documento indica que você é o guardião dessas informações”, diz ele. “Psicologicamente, mudando a maneira como você está pensando em proteger essas informações. Se você omitir, poderá perder a aprovação da segurança – ou pior, toda a sua profissão”.

Após sua carreira na Marinha, Batterberry entrou no setor privado como engenheiro, primeiro na Sony e depois na Microsoft, onde passou os 25 anos seguintes e acabou se tornando um vice -presidente corporativo encarregado de equipes e webinars. Foi na Microsoft Batterberry que desenvolveu um sistema de gerenciamento de direitos digitais para proteger a mídia de streaming por meio de carimbos de áudio e água visual. Tais medidas de proteção garantiram que, se o conteúdo for perfurado para portais atuais ilegais, como o Bitorrent, a fonte de vazamentos pudesse ser facilmente reconhecida.

Essas experiências foram finalmente incorporadas ao cérebro de Batterberry em uma questão organizacional ardente que fez a base para o Ehomark: e se você pudesse fazer marcação de água personalizada e aplicá -la a qualquer coisa, desde e -porka e pinturas até registros de saúde e documentos legais?

A solução de indicação de água Echomark é elegante em sua simplicidade. Quando um documento sensível é implantado para o destinatário pretendido, o software da empresa gera cópias personalizadas com milhares de diferenças leves na formatação de olhos humanos inadequados. Uma vez que esse documento sai para o selvagem, como fotocópia, uma captura de tela ou mesmo como uma foto tirada de um telefone celular pessoal, os usuários podem usar a visão computacional de propriedade da Echomark e a IA para digitalizar o artefato de destino e combiná -lo com a cópia original. Em vez de assinar fisicamente cópias, como o Batterberry fez na Marinha, o Echomark aplica assinaturas personalizadas em uma escala de raios, para que os vazamentos possam ser facilmente monitorados na fonte.

Batterberry demonstrou o software para Uma empresa rápida em tempo real com uma cópia Dobbs contra Jackson para a Organização da Saúde da MulherDecisão da Suprema Corte Roe v. Wade que vazado para Politicamente Em maio de 2022 (uma fonte de vazamento foi Nunca identificado). BatterBerry enviado e -COST com PDF Dobbs Decisão processada por Echomark em sete falsos discursos e -Auction, que se destaca naqueles para os juízes da Suprema Corte; Ele então abriu um documento da visão falsa da cabeça da cabeça de John Roberts e o fotografou na tela do computador com seu telefone pessoal. Depois de transferir a foto para o Echomark, o painel de controle de software analisou rapidamente a imagem e cuspiu a conclusão final: o documento mostrado em sua foto era de fato idêntico à conta de Roberts recebida.

“Quem vazou (Dobbs) A decisão sabia que, desde que eles usassem um dispositivo pessoal, nunca seria capturada porque mais pessoas tinham acesso ao relatório “, diz Batterberry”. minutos.

A Suprema Corte é apenas um exemplo dos potenciais relatórios do governo da Echomark. Batterberry cita como outras descobertas nas quais o software da Echomark pode ter mostrado um artista útil do IRS desonesto que é 2020 vazado Registros fiscais do presidente Donald Trump em organizações de jornais, bem como o aviador 1. Jack Teixeira, Massachusetts Air National Guardsman que vazado Centenas de ministérios de defesa classificados se aplicaram à discórdia 2023.

Atualmente, a Echomark pode possuir mais de cem clientes “altamente respeitados” em todo o governo, serviços financeiros, setor de assistência médica e entretenimento, de acordo com a Batterberry, e a empresa tem crescimento de 10 tubos no projeto no próximo ano.

“O governo federal está extremamente interessado”, diz Batterberry. “Por exemplo, o FBI tem sérias preocupações sobre vazar ao investigar o cartel de drogas que estão dispostos a gastar dinheiro sério para acessar as informações e se adaptaram a isso”.

Os ecomarks de marcação de água forense não estão apenas identificando rascunhos como parte de uma investigação de violação, mas também a prevenção, até agora que a presença de identificadores digitais distrairá as meninas em potencial de liberar dados sensíveis à natureza se souberem que serão quase imediatamente identificados. Mesmo com o empoderamento de organizações com método simples e barato para explorar e aliviar a exploração, o ECHOMARK serve a um propósito maior: ajudando as organizações a compartilharem abertamente informações com confiança, a não perto de abolir vazamentos.

De fato, Batterberry cita 11 de setembro de 2001, ataques terroristas como um exemplo do que acontece quando informações confidenciais não devem fluir livremente entre a inteligência e as agências policiais.

“O principal motivo da análise na comunicação que levou ao ataque em 11 de setembro é que as agências governamentais não compartilharam as informações necessárias para compartilhar”, diz Batterbery. “A comunicação é o trabalho de vida de qualquer organização”.

