Por que o futuro do emprego de talento é meritocrático

Em um mundo em que a inovação desencadeia sucesso, os ativos mais valiosos que a empresa pode oferecer são pessoas excepcionais. O grande talento é um denominador comum em todas as empresas de sucesso.

Isso é especialmente verdadeiro para a indústria de investimentos e sempre verdadeiro para os fundos de hedge. Todo fundo de hedge é basicamente uma equipe de pessoas que apostam que têm inteligentes para entender o mundo melhor do que qualquer um de seus concorrentes. Quando você pretende vencer os mercados de forma consistente, você deve ser o melhor do mundo no que faz. O sucesso é desenvolver um entendimento e o fim da borda que outros ainda não quebraram. Está jogando-se tão suum e supercompetitivo.

Como vice -diretor de investimento principal A Fundo de hedge líderFico feliz em ver em primeira mão o que é preciso para ter chance de ser o melhor. Todos nós precisamos de tudo em nossa equipe para ser extremamente brilhante, desafiando incansavelmente qualquer consenso ao seu redor e para ficar realmente obcecado com o que eles fazem – desde que trabalhem em uma intensa cultura de cooperação na qual todos estão desafiando e tentando melhorar constantemente.

Encontrar esse talento é extremamente difícil. A Bridgewater tem orgulho do melhor atraente há décadas, mas requer a evolução em nossa abordagem e com as maneiras tradicionais.

Fora da caixa – e às vezes uma sala de aula

É comum as empresas de elite examinarem as escolas de maior prestígio como sua maneira básica de empregar as classes de investimento de entrada. Bridgewater também usa essa rota, porque essas universidades costumam ser o lar de muitos grandes alunos. Mas o fato é que a maioria dos melhores talentos do mundo está em outros lugares. Muitos dos pensadores mais brilhantes e inovadores vêm de diferentes origens e caminhos educacionais.

Minhas próprias experiências incentivaram minha dedicação a espalhar nossos horizontes para o emprego. E estou saindo da faculdade. Mesmo antes de trouxer essa escolha, lembro -me de como fiquei chateado por causa da clara desigualdade das oportunidades que vi ao meu redor, quando cresci no centro de Illinois.

Ouviria que os alunos têm professores do ensino médio em outros lugares com um doutorado e recebem ensino de teste padronizado e elite de elite. Quando cheguei ao ensino médio, tornei -me um participante entusiasmado de comunidades da Internet desenvolvido para a ajuda de outros alunos e até publiquei um extenso guia de relógios na rede, que ajudou a espalhar livremente as melhores práticas em centenas de milhares de estudantes em todo o mundo. Alunos como eu.

A democratização de que a Internet permitiu não apenas permitir que os alunos acessem recursos inatingíveis, mas também abre as principais empresas para identificar o melhor talento. Embora as possibilidades aqui sejam infinitas, a Bridgewater já começou a realizar candidatos MetaculusPlataforma da Internet para previsão.

Com o Metaculus, realizamos competições por previsão, onde os participantes afetam suas habilidades e grãos para fazer previsões lógicas e atenciosas sobre o que acontecerá no futuro. Isso nos permite usar um pouco a tecnologia para usar um enorme pool de talentos que se estende muito além dos canais de recrutamento convencionais, permitindo -nos descobrir talentos em qualquer lugar do mundo.

Esta é uma abordagem meritocrática profunda.

No ano passado, em nossa primeira competição, participamos de estudantes em mais de 140 escolas, bem como de muitos candidatos ao não packet, muitos dos quais nunca fizeram esforços no emprego antes. Quinze e quinhentas pessoas se juntaram à competição, incluindo 700 estudantes de graduação de todo os EUA, enquanto Yale chegou ao 134º lugar e Harvard em 138, a Northwestern University está no topo das paradas.

Mas o vencedor geral foi um estudo de graduação do Grinnell College, uma faculdade particular de arte liberal em Iowa. Além dos alunos Grinnell, também entrevistamos uma dúzia de candidatos e, eventualmente, oferecemos três ofertas para estágios de escolas, não recrutamos historicamente. Pessoalmente, entrevistei esses três candidatos com confiança de que eles estavam entre os candidatos mais emocionantes e promissores que já conheci.

Esta competição é apenas um exemplo de muitas maneiras pelas quais novos métodos de contratação por meio de tecnologias inovadoras nivelarão o playground e destacarão aqueles que, de outra forma, poderiam ser negligenciados.

Para fazer o melhor adiante, as principais empresas globais devem considerar aqueles que podem levantar as melhores idéias, independentemente dos antecedentes que as informa.

