Por que o intervalo de amanhã virá do pensamento poliinteligente

Nos jornais, publicações comerciais e revistas científicas, há um comentário crescendo sobre o poder combinado da inteligência humana e da inteligência artificial. Sem perguntas, essa convergência já está dando uma descoberta emocionante em muitos campos.

Ainda assim, o terceiro, igualmente chave, o tipo de inteligência é omitido da discussão: inteligência natural.

A idéia de que a própria natureza mostra as características do que entendemos como inteligência – a capacidade de aprender, codificar esses ensinamentos em modelos novos e mais eficientes e ajustar constantemente – não é novo. Leonardo da Vinci entendeu bem. A natureza era seu professor e sua inspiração. Nada evitou sua intensa observação: água, solo, plantas, pássaros.

Parte de seu gênio expansivo foi a observação de sistemas ocultos – forças e leis invisíveis – que gerenciam tudo, desde a ação do corpo humano até o movimento de objetos pelo ar. Hoje, estamos construindo para tornar a sabedoria de Vinci quando analisamos a intrincada comunicação química de plantas, a inteligência de insetos, as baleias “músicas” complexas. Vimos com alguma humildade de que a natureza é muito mais inteligente do que as pessoas jamais entenderam.

Mas o que parecia fascinar que Vinci estava mais relacionado a esses sistemas e em todas as disciplinas. Ao estudar o corpo humano, projetar máquinas, ou criar obras de arte, o fazia holístico, atraindo sua crescente gama de entendimento e criando um trabalho maior que a soma de suas partes. Essa abordagem da inovação nunca foi tão relevante ou possível do que é hoje. Fusão de inteligência natural, humana e de máquina – a síntese que eu chamo Polyinteligências“Prossiga soluções para alguns dos problemas mais impressionantes do mundo.

De fato, esse quadro integrado já começa a revolucionar a biotecnologia. Do desenvolvimento da droga à biologia sintética generativa, os poliinteligências permitem avanços que nenhuma forma de inteligência – ou mesmo a convergência de dois – não conseguiu alcançar sozinha. Dê um exemplo de um projeto de genoma humano, que concluiu o mapeamento do projeto de DNA humano de 2003. Mais de duas décadas depois, essa união da natureza, a inteligência humana e a IA ainda estão aceitando – atingindo outras coisas – as sequências de DNA e mRNA do Nevel que poderiam desbloquear novos medicamentos de separação.

Ou pense em como os cientistas usam a poliinteligência para “aprender a linguagem” da proteína, permitindo -nos criar novas proteínas que não existem na natureza com funções terapêuticas específicas. Assim como as palavras e a gramática definem a linguagem da fala, analisa enormes quantidades de dados de proteínas para entender as “regras” que ditam a estrutura e a função da proteína. Esse conhecimento permite que os cientistas projetem novas proteínas, escrevendo novas seqüências na estrutura linguística natural, extinguindo as limitações tradicionais e desenvolvendo tratamentos inovadores para doenças complexas.

Além da biomedicina, o pensamento poliinteligente, os sistemas poliinteligentes e as soluções poliinteligentes terão uma aplicação mais ampla – e, acredito, um poder incomparável para aliviar as mudanças climáticas, aumentando a agricultura de uma maneira sustentável e a solução de outros desafios globais. Novamente, não é teórico. A inteligência natural, cheia de IA, é aplicada para acelerar o processo evolutivo de culturas básicas, como milho, trigo e soja, para permitir que elas cresçam em ambientes mais quentes e secos.

A promessa de poliinteligência é obviamente ainda maior do que nossas esperanças de IA. Portanto, é vital que essa transição seja gerenciada de maneira eficaz e prudente. Os princípios que estabelecemos hoje – e as decisões que tomamos em conexão com o gerenciamento, a ética e o viés – para o uso da IA ​​devem melhorar o objetivo de permitir a poliinteligência. Para alcançar todo o nosso potencial, precisamos priorizar a colaboração interdisciplinar, estimulando uma pesquisa de lanches e integrando uma variedade de conhecimentos em setores. Ao unir criadores de políticas, cientistas, líderes da indústria e professores, podemos usar as forças coletivas necessárias para entender e resolver os menores desafios do mundo. Desde o planejamento de restrições urbanas e a preservação da biodiversidade até a otimização da produção e distribuição de energia, a poliinteligência pode catalizar soluções sustentáveis ​​com ampla influência.

Finalmente, e talvez o mais importante, a poliinteligência também exigirá uma mudança na inteligência humana. Em particular, devemos parar de considerar o árbitro final do que é bom, certo ou inteligente. Se estamos falando de métodos complexos e alternados de resistência à doença ou a um Estudo recente Mostrando que os cavalos podem pensar em estrategicamente e planejar suas ações, devemos ter humildade – como Vinci, um verdadeiro gênio – reconhece que uma grande parte do mundo natural trabalha fora de nossa capacidade de entendê -lo. Nosso conhecimento é e sempre estará incompleto. Mas se espalha significativamente, de maneiras emocionantes – definindo a própria natureza da própria descoberta.

